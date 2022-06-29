Юри Алберто уходит в «Коринтианс». Взамен в «Зенит» едут атакующий полузащитик и вратарь из Бразилии

Быстрая сделка.

Юри Алберто, зимний новичок «Зенит», уезжает в «Коринтианс». Вместо него по двусторонней аренде в петербургский клуб отправятся вратарь Иван Куарезма и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Они присоединятся к чемпиону России в середине июля и останутся до конца сезона-2022/23.

Алберто решил уехать из России после решения ФИФА о приостановке контрактов – до этого информации о возможном уходе бразильца не было.

‎‎‎ •‎ Первые слухи об интересе к Юри со стороны «Коринтианс», «Интернасионала», «Фламенго» и «Атлетико Минейро» попытался разбить гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Алберто может приостановить контракт с «Зенитом»? Смотрите информацию про Барриоса. Ранее то же самое писали про него и Вендела. А теперь, когда они приехали или едут, нашли другую мишень – Алберто».

•‎ Агент футболиста Андре Кьюри тоже все опровергал: «Информация о возможной приостановке контракта с «Зенитом» и переходе Юри в «Коринтианс» не соответствует действительности».

•‎ Уже на следующий день после первого комментария Медведев подтвердил, что в случае с Алберто рассматривается двусторонняя аренда – уточнялось, что вместо Юри могут прийти даже два игрока. Сергей Семак же допустил, что Алберто останется в «Зените», но признал, что приоритет агента нападающего – игра в другом клубе.

•‎ Бразильский журналист Фабио Алейшо раскрыл имена футболистов, которые приедут в «Зенит» – попал и Куарезму, и в Мантуана. Globo Esporte писал, что Семак не отпустит Алберто в «Коринтианс» без включения Мантуана в сделку.

•‎ Густаво Мантуан сыграл 39 матчей за «Коринтианс», забил 5 голов и отдал 1 результативный пас, получив 2 желтые карточки. Перед переходом ему звонил Малком, убедивший, что ни он, ни Клаудиньо не собираются уходить.

Серьезное опасение – травмы Густаво. К 21 году у него накопилось уже три операции на крестообразных связках.

Вратарь Иван Куарезма прошлый сезон провел в клубе второго бразильского дивизиона «Понте Прета». В 26 матчах он пропустил 30 голов, 8 раз сыграл на ноль и получил 4 желтые карточки. Медведев анонсировал, что на футболке у кипера будет написано «Иван» («как он сам себя называет в Бразилии»).

Подробнее о новичках «Зенита» Sports.ru расскажет в ближайшее время.

•‎ Три дня назад Медведев говорил, что аренда еще не согласована. Тогда же бразильское медиа UOL утверждало, что «Вест Хэм» намерен побороться с «Коринтианс» за Алберто. Но ничего не изменилось – Юри уехал в Бразилию.

•‎ По итогам аренды «Зенит» имеет право выкупа игроков, у «Коринтианс» таких прав в отношении Юри Алберто нет.

Между первыми слухами о возможном уходе бразильского нападающего и его фактическим трансфером в «Коринтианс» прошла всего неделя.

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press, Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency