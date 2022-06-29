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Юри Алберто уходит в «Коринтианс». Взамен в «Зенит» едут атакующий полузащитик и вратарь из Бразилии

Густаво Мантуан
Иван Куарезма
Коринтианс Коринтианс
Зенит Зенит
Сергей Семак Сергей Семак
Юри Алберто Юри Алберто
Александр Медведев Александр Медведев
Футбол Футбол

Быстрая сделка.

Юри Алберто, зимний новичок  «Зенит», уезжает в «Коринтианс». Вместо него по двусторонней аренде в петербургский клуб отправятся вратарь Иван Куарезма и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Они присоединятся к чемпиону России в середине июля и останутся до конца сезона-2022/23.

Алберто решил уехать из России после решения ФИФА о приостановке контрактов – до этого информации о возможном уходе бразильца не было.

‎‎‎ •‎ Первые слухи об интересе к Юри со стороны «Коринтианс», «Интернасионала», «Фламенго» и «Атлетико Минейро» попытался разбить гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Алберто может приостановить контракт с «Зенитом»? Смотрите информацию про Барриоса. Ранее то же самое писали про него и Вендела. А теперь, когда они приехали или едут, нашли другую мишень – Алберто».

 •‎ Агент футболиста Андре Кьюри тоже все опровергал: «Информация о возможной приостановке контракта с «Зенитом» и переходе Юри в «Коринтианс» не соответствует действительности».

 •‎ Уже на следующий день после первого комментария Медведев подтвердил, что в случае с Алберто рассматривается двусторонняя аренда – уточнялось, что вместо Юри могут прийти даже два игрока. Сергей Семак же допустил, что Алберто останется в «Зените», но признал, что приоритет агента нападающего – игра в другом клубе.

 •‎ Бразильский журналист Фабио Алейшо раскрыл имена футболистов, которые приедут в «Зенит» – попал и Куарезму, и в Мантуана. Globo Esporte писал, что Семак не отпустит Алберто в «Коринтианс» без включения Мантуана в сделку.

 •‎ Густаво Мантуан сыграл 39 матчей за «Коринтианс», забил 5 голов и отдал 1 результативный пас, получив 2 желтые карточки. Перед переходом ему звонил Малком, убедивший, что ни он, ни Клаудиньо не собираются уходить.

Серьезное опасение – травмы Густаво. К 21 году у него накопилось уже три операции на крестообразных связках.

Вратарь Иван Куарезма прошлый сезон провел в клубе второго бразильского дивизиона «Понте Прета». В 26 матчах он пропустил 30 голов, 8 раз сыграл на ноль и получил 4 желтые карточки. Медведев анонсировал, что на футболке у кипера будет написано «Иван» («как он сам себя называет в Бразилии»).

Подробнее о новичках «Зенита» Sports.ru расскажет в ближайшее время.

 •‎ Три дня назад Медведев говорил, что аренда еще не согласована. Тогда же бразильское медиа UOL утверждало, что «Вест Хэм» намерен побороться с «Коринтианс» за Алберто. Но ничего не изменилось – Юри уехал в Бразилию.

•‎ По итогам аренды «Зенит» имеет право выкупа игроков, у «Коринтианс» таких прав в отношении Юри Алберто нет.

Между первыми слухами о возможном уходе бразильского нападающего и его фактическим трансфером в «Коринтианс» прошла всего неделя.

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press, Ronaldo Barreto/Keystone Press Agency

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