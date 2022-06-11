«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился по условиям

Мачей Рыбус – первый новичок «Спартака» после неожиданного назначения Гильермо Абаскаля. Польский защитник присоединился к команде свободным агентом: получил 13-й номер и контракт на два года.

С 2017-го Мачей выступал за «Локомотив», но продлевать контракт с клубом не захотел – кажется, не сошлись по условиям. Инсайдер Иван Карпов писал, что Рыбусу предложили соглашение по схеме «1+1», но игрок попросил именно 2-летний контракт. Поэтому Мачей двинулся в сторону другого московского гранда.

Почему Рыбус остался в России?

Дело в семье: жена из России, двое общих детей и мало желания паковать чемоданы. «Мачей живет в России 9 лет. У него жена из этой страны, двое сыновей. Сейчас его отъезд невозможен. Ситуация сложная, он пустил в России корни. Он не может просто вычеркнуть десятилетие из жизни и бросить семью», – объяснил агент игрока Мариуш Пекарски.

Супруге Рыбуса Лане 26 лет – она родилась в Северной Осетии, с будущим мужем познакомилась на работе. Девушка управляет одним из ресторанов Москвы, где Мачей вел переговоры с «Локомотивом».

«Наша история довольно обыденная, – рассказывала Лана. – Она началась в Москве. Мачей пришел пообедать с нашим общим знакомым, и мы познакомились. После он начал приходить и на обед, и на ужин, и после тренировки до тех пор, пока я не дала ему свой номер».

В марте 2018-го они сыграли свадьбу во Владикавказе – в осетинских нарядах и с соблюдением национальных традиций. Правда, праздник посетили только близкие Ланы, для родственников футболиста организовали отдельное торжество в Польше.

«Все игроки РПЛ хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось, я очень счастлив. Моя семья счастлива. Я долго нахожусь в России, поэтому рассматривал такой вариант. Повлияло ли, что у меня жена россиянка? Жена тоже хотела остаться в России. Мне здесь очень комфортно, дети в садик ходят», – сказал Рыбус после подписания контракта.

Сейчас у пары двое сыновей: в октябре 2018-го появился Роберт, а в январе 2021-го – Адриан. Все они общаются на русском, но в будущем супруга планирует выучить и польский язык. «Лана очень хотела выучить польский, но сейчас, после рождения сына, времени на это практически нет, – рассказывал Мачей еще в марте 2019-го. – 24 часа в сутки она занимается ребенком, это непростая работа. Но позже она, конечно, выучит. В будущем, после завершения моей футбольной карьеры, мы планируем жить в Польше. Сын будет разговаривать и на польском, и на русском».

Мачей приходит на левый фланг «Спартака»: оттуда ушел Айртон, среди конкурентов – Классен и Мозес

Левый защитник – профильная позиция Рыбуса, но он способен действовать и чуть выше. Получается, что за старт он будет бороться с Виктором Мозесом (в сезоне-2021/22 отыграл 7 матчей на левой бровке, 1 из них – в защите) и Леоном Классеном (за «Спартак» у него только две игры на левом фланге).

Мера с Мозесом, который вообще-то больше заточен под правый фланг (и атаку) – результат мартовского ухода Айртона во «Фламенго». Бразилец играл в «Спартаке» с зимы 2019-го и вряд ли когда-то считался суперзвездой клуба, но за три года почти не пропускал матчи. Статистика впечатляет: 108 игр (и только 2 не в старте), 4 гола и 11 ассистов.

Поэтому еще одна опция слева «Спартаку» точно не помешает. Пусть даже приход 32-летнего поляка в команду даже стал слегка неожиданным: ведь зимой москвичи купили сразу пять игроков, четверо из которых – не старше 21 года. А спортивный директор клуба Лука Каттани тогда говорил: «Трансферная политика «Спартака» сейчас нацелена на построение команды, а не на возможную сиюминутную удачу».

Но логика в переходе Рыбуса все-таки есть: Каттани считает, что он добавит команде опыта и поможет молодым футболистам. «Это игрок, ценные качества которого абсолютно не вызывают сомнений. Его высокий уровень проверен годами стабильного выступления в чемпионате России и на международном уровне.

Рыбус – именно тот игрок, который нам сейчас нужен: опытный, мастеровитый и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам. Сегодня, когда мы прощались с Мачеем после подписания контракта, он сказал: «А теперь еду на тренировку». По-моему, это идеальная характеристика!» – сказал спортивный директор «Спартака».

Фото: spartak.com; instagram.com/m.rybus_31; РИА Новости/Виталий Тимкив