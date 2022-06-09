Шапи вернулся в «Краснодар»: уже тренируется. За год в Турции у него 3+3 и мини-авария

В новых условиях гораздо нужнее дома.

Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в «Краснодар» из аренды в турецком «Гиресунспоре» – он уже в России, тренируется с родным клубом.

Год в Турции для него оказался неоднозначным.

Сначала у Шапи не шло: 1 ассист за 13 игр и сложности с адаптацией

«Все произошло за один день. Шапи в турецком чемпионате будет проще – там более атакующий футбол. Мне кажется, что чемпионат Турции ничем не слабее, а в каких-то аспектах даже сильнее, чем российский, – рассказывал «Матч ТВ» агент игрока Вадим Оганян. – Люди, которые следили за его карьерой, понимают, что она складывается очень хаотично. Одним словом – американские горки. Трансфер будет большим плюсом для его карьеры. А в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадет в состав сборной России».

Анонс перехода был очень красочным, реальность все же чуть тускнее.

Сверкнуть сразу не получилось. За первые 13 игр в Турции у Шапи из результативного был только один ассист против «Гезтепе» (на единственный гол в матче), а команда жутко сыпалась: в стартовых семи турах проиграли пять раз и с двумя очками прилипли к последнему месту. Закончили, кстати, на 16-м – спаслись, поднялись с 20-го.

У Шапи ушло время, чтобы привыкнуть к специфике чемпионата и тренерским требованиям.

«За рубежом другой футбол, – говорил сам Магомед. – В России он медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьем в сторону форварда. И многие говорят, что это в прошлом. Я не знаю, кто сейчас так играет. Может быть, Бельгия. Но Лукаку цепляется за все мячи. Каждый видит футбол по-своему – но эта наша игра в нападающего уже устарела».

Все перевернулось зимой – но лишь на два месяца

К декабрю Сулейманова неожиданно прорвало: в 17-м туре с «Алтаем» (это клуб не из России, а из Измира) он сделал 1+1 и закрепился в основе. В итоге за пару месяцев забил еще дважды («Галатасараю» и «Кайсериспору»), но потом опять сник – и на этот раз до конца сезона.

С конца февраля Сулейманов стал реже выходить в старте и ни разу не провел полный матч. По результативным действиям тоже пусто.

А еще у россиянина был неприятный инцидент за пределами поля: в машину Шапи врезался автобус – хорошо, что никто не пострадал.

В Турции Шапи точно приобрел новый опыт: «Гиресунспор», в отличие от «Краснодара», часто играл от обороны, точно действовал не от атаки. В итоге один из худших результатов сезона по голам: всего 41 за 38 игр.

В «Краснодаре» Сулейманова сильно подкосил коронавирус

В последние годы карьера одного из самых ярких воспитанников «Краснодара» забуксовала – он стал редко выходить в основе, а позже подхватил тяжелую форму ковида: 32% поражения легких, пять дней с температурой под 40.

Шапи долго отходил, вернуть игровой тонус получилось только к концу 2021-го.

«Честно сказать, это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь разрушает весь ритм работы организма. Последствия очень долгие», – признавался Сулейманов.

«У него были серьезные проблемы с болезнью. Я никогда еще не видел, чтобы она так подкосила кого-то, как подкосила Сулейманова, – грустил Сергей Галицкий в «Коммент. Шоу». – Плюс давление прессы: «Выпускайте Шапи!» и все прочее. Но мы видели, что он не готов. Пока рано. Но из-за давления прессы мальчик не выдерживает и приходит спрашивать: «А когда я буду играть?». Тем не менее он не был готов постоянно играть против мужиков».

В итоге Шапи ожидаемо сник в «Краснодаре» – а быть джокером на скамейке не захотел сам. Тогда же пошли проблемы с дисциплиной: получал даже по две красных карточки за день на зимних сборах-2021. За игроком охотились многие клубы РПЛ, но Шапи хотел выступать в Европе. Поехал за практикой к аутсайдеру чемпионата Турции – теперь вот возвращается в совсем другой «Краснодар».

Будет в родном клубе одним из самых опытных. А еще поможет повторению исполнения мечты.

Фото: vk.com/fckrasnodar; instagram.com/giresunsporfk; East News/Mehmet Emin Menguarslan / Anadolu Agency; РИА Новости/Виталий Тимкив