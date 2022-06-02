Что там с «Рубином»? Отпустили Уремовича в Германию, зато взяли 5 новичков (Олег Иванов и лучший ассистент ФНЛ-2021)

Перестройка.

После вылета из РПЛ «Рубин» запускает логичное обновление состава: из «Уфы» взяли хавбеков Олега Иванова и Дмитрия Кабутова, подписали экс-игрока «Спартака» Александра Зотова, привезли из «Балтики» Артема Попова и Валерия Чуперку из «Кубани» – все, кроме Кабутова, получили контракт на два года.

По информации инсайдера Сергея Ильева, каждый из новичков будет получать в месяц от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Солидные деньги на уровне ФНЛ.

Без потерь тоже не обошлось: сначала отпустили свободным агентом Владислава Игнатьева, потом не стали продлевать аренды с Константином Кучаевым и Германом Онугха – те вернулись в ЦСКА и датский «Вайле» соответственно.

Есть и громкий трансфер на выход. Филип Уремович укатил в «Герту» – хотя еще в марте агент игрока Иван Бошняка утверждал, что после командировки в «Шеффилд Юнайтед» хорват вернется в Казань. Вылет испортил бывшему капитану команды все планы, но подвернулся интересный вариант с Германией – «Герта» удержалась в элите и даст шанс Уремовичу в Бундеслиге.

Так, кого подписал «Рубин»?

Олег Иванов. Заслуженный ветеран РПЛ – Иванову уже 35 лет, он все еще востребован. Почти 10 лет отдал «Ахмату», но последние два сезона отбегал за «Уфу» и ничего сверхвыдающегося не показал. Хотя Газизов рассчитывал, что именно благодаря Олегу «Уфа» начнет играть в более атакующий футбол.

Дмитрий Кабутов. В феврале приходил в «Уфу» из «Крыльев» как лучший ассистент сезона ФНЛ-2020/21, но не смог заиграть так же ярко и на уровне РПЛ. В «Уфе» отметился одним голом, картины не портил.

Александр Зотов. Воспитанник «Спартака», четыре года отыграл за «Енисей» и был лидером даже в РПЛ, когда команда туда заскакивала. После вылета остался и постоянно играл в основе, но в 31 рванул в Казань. Похоже, Зотову нужен новый вызов.

Валерий Чуперка. Играет в России больше десяти лет, за это время успел поменять кучу клубов и побывал в Казахстане, но в «Астане» отыграл всего сезон. Зимой перешел в «Кубань», а сейчас попробует силы в «Рубине» – в 29 лет Чуперку все же дослужился до именитой команды.

Артем Попов. Воспитанник ЦСКА и основной игрок «Балтики» никогда не выделялся чем-то особенным, но всегда приносил пользу своим командам. Артем поиграл в «Нижнем Новгороде» и «Роторе» – неплохой список. В РПЛ 29-летний полузащитник отыграл всего сезон.

А еще «Рубин» продлил контракт с Никитой Медведевым, который сыграл в прошлом сезоне всего один матч. Похоже, команда Слуцкого постепенно привыкает к новой реальности.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Лисицын