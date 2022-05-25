Триллер в стыках: «Оренбург» чуть не выиграл – хотя горел 0:2. «Уфе» не помогли даже два глупых пенальти

Еще и могут остаться без Агаларова.

Первые стыковые матчи за право играть в РПЛ вышли горячими. Сначала «СКА-Хабаровск» сделал первый шаг на пути к цели и минимально расправился с «Химками» – 1:0. Хозяева так хотели выиграть, что помогали даже болбои.

«Оренбург» тоже не подвел и сыграл боевую ничью против «Уфы» – хотя вполне мог вырвать победу на последних минутах. Но 2:2 – тоже подвиг, ведь до 70-й минуты хозяева безнадежно проигрывали.

На 18-й минуте голкипер хозяев Евгений Гошев нелепо ошибся на выходе. Вратарю пришлось фолить на Агаларове, Гамид с пенальти не промахнулся.

Через 20 минут «Оренбург» получил еще один пенальти: на этот раз защитник Андрей Малых толкнул Дилана Ортиса. На повторе кажется, что толчок совсем несерьезный.

Но Безбородов после разговора с видеоассистентом оставил решение в силе. Агаларова заменили из-за повреждения, поэтому в этот раз бил Владислав Камилов – и не промахнулся.

После спорного пенальти «Оренбург» наконец проснулся и начал атаковать. На 70-й минуте это дало плоды. Хозяева заработали стандарт рядом с боковой линией: Ренато Гойкович вовремя открылся в штрафной и воткнул мяч.

«Оренбург» вошел во вкус и не прекращал атаковать – и отыгрался. Александр Эктов выполнил классную вертикальную передачу в штрафную, а Малых нанес сильный удар с острейшего угла и исправился после пенальти.

Хозяева провели еще пару опасных атак: сначала почти забил Сычевой, затем в паре метров от ворот подвел Фамейе. Боевые 2:2 так и остались гореть на табло.

«Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0 сыграли – 2:2. Понимаю, если бы мы проигрывали 0:2 и сыграли 2:2, тогда были бы уже другие эмоции. Матч был ничейным, и ни одна команда на победу не наиграла», – злился после матча тренер «Уфы» Алексей Стукалов.

Ответная игра – 28-го числа в Уфе. А правило выездного гола по-прежнему в силе.

Что там с Агаларовым?

Гамид не продолжил матч из-за травмы. Вроде бы ничего серьезного – отец игрока и Стукалов после матча явно не паниковали:

«Замена Агаларова не планировалась. Мы ее провели, потому что он попросил», – отметил Стукалов.

«Я очень расстроился из-за травмы Гамида в начале второго тайма, – рассказал Руслан Агаларов. – Матч получился ярким. Такие игры нужно разделять на четыре тайма. Все только начинается – вся борьба за выживание впереди».

Только вот без Гамида будет намного сложнее.

Фото: VK/ufafc