«Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки». Дзагоев зарядил любимую кричалку на фанатской трибуне ЦСКА

Напоследок.

20 мая ЦСКА и Алан Дзагоев объявили о расторжении контракта после окончания сезона. Футболист пообещал, что придет на фанатскую трибуну и будет заряжать с болельщиками:

«Первые 15 минут матча с «Ростовом» проведу на фанатской трибуне ЦСКА по случаю ухода из клуба. Позаряжаем вместе!»

Сказано – сделано. Смотрите, как Алан куражится под легендарную кричалку «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки!» (Если видео не отображается, переходите по ссылке)

Кричалка про ухажера – одна из самых популярных и среди фанатов ЦСКА, и в клубе. Даже легионеры ее знают: Влашич и Магнуссон признавались, что «ухажер» – их любимый заряд. Набабкин сам веселился на фанатской трибуне под кричалку про себя.

В 2019-м ЦСКА даже придумал креатив на день матери – перед матчем с «Крыльями Советов» выпустили видео про то, что «мама» ждет Кирилла дома после матча. И потом звучала кричалка про ухажера.

Да что уж там, с галантным кавалером Набабкиным выпускают даже значки.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев