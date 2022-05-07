Михаил Кержаков зарядил у Виража в честь чемпионства. Как его брат 12 лет назад

Связь поколений в «Зените».

«Зенит» отпраздновал чемпионство на домашней «Газпром Арене» и обыграл «Химки» (1:0). После матча игроки переоделись в традиционные золотые футболки и отметили первое место с болельщиками.

«Оп, давай-давай! Чемпионство отмечай» заряжал Михаил Кержаков рядом с Виражом.

Теперь перенесемся на 12 лет назад. В 2010-м «Зенит» второй раз в российской истории праздновал чемпионство, и у Виража зажигал старший Кержаков. Александр тогда отблагодарил болельщиков за поддержку:

«Весь сезон вы за нас переживали, болели, отдавали нам всю душу. Поэтому от нас вам – аплодисменты. Ребята, давайте. Спасибо огромное, вы – самые лучшие».

В ход шли и кричалки: Керж заряжал «Это Стольный град», «Сине-бело-голубые, хэй-хэй» и «Мы – чемпионы».

Александр очень любил пообщаться с трибунами: также заряжал «Стольный град» на 90-летнем юбилее клуба, плакал во время церемонии чествования и тоже пел вместе с трибунами. А после поражения «Нижнего Новгорода» в Петербурге в этом сезоне поблагодарил Вираж за поддержку.

Возможно, «Газпром Арена» и не такая душевная, как «Петровский». Но заводила Кержаков – хорошая традиция.