Гиперэмоциональный забег Ваноли – в деталях. Напоминает Моуринью?

Паоло Ваноли настолько обрадовался дублю Александра Соболева «Крыльям», что устроил мощнейший забег.

Мы зафиксировали весь маршрут.

Стартовая точка – у своей скамейки. Ваноли обнимается со штабом.

Его пытаются удержать замком на спине, но он рвется к празднующей команде.

Спринт.

Никого не напоминает?

Подбежав к команде, Ваноли сразу же встретил Романа Зобнина – судя по лицу полузащитника, он был не готов встретить здесь страстного тренера.

В толпе футболистов «Спартака» чувствует себя своим.

Самый яркий эпизод – Соболев в объятиях Ваноли. Даже не чувствует газон под ногами.

Разделив эмоции с игроками, Ваноли уже в более спокойном темпе возвращается к скамейке. С большим пальцем, устремленным к полю.

На привычном месте тренера поджидал судья Евгений Турбин. Ваноли в недоумении желтой карточки.

И даже разозлен.

Чуть позже Ваноли уже давал инструкции Рассказову и Кофрие, которые вышли удержать 2:1 на 90-й минуте.

Фото: spartak.com/Александр Ступников; трансляция «Матч ТВ»; РИА Новости/Павел Бедняков