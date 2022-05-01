Гиперэмоциональный забег Ваноли – в деталях. Напоминает Моуринью?

Паоло Ваноли настолько обрадовался дублю Александра Соболева «Крыльям», что устроил мощнейший забег.
Мы зафиксировали весь маршрут.
Стартовая точка – у своей скамейки. Ваноли обнимается со штабом.
Его пытаются удержать замком на спине, но он рвется к празднующей команде.
Спринт.
Никого не напоминает?
Подбежав к команде, Ваноли сразу же встретил Романа Зобнина – судя по лицу полузащитника, он был не готов встретить здесь страстного тренера.
В толпе футболистов «Спартака» чувствует себя своим.
Самый яркий эпизод – Соболев в объятиях Ваноли. Даже не чувствует газон под ногами.
Разделив эмоции с игроками, Ваноли уже в более спокойном темпе возвращается к скамейке. С большим пальцем, устремленным к полю.
На привычном месте тренера поджидал судья Евгений Турбин. Ваноли в недоумении желтой карточки.
И даже разозлен.
Чуть позже Ваноли уже давал инструкции Рассказову и Кофрие, которые вышли удержать 2:1 на 90-й минуте.
Фух, теперь «Спартак» точно не вылетит напрямую. Но стыки еще возможны
Гол, сделавший «Спартак» счастливым: засчитали после длинной паузы, хотя мяч очевидно пересек линию
Фото: spartak.com/Александр Ступников; трансляция «Матч ТВ»; РИА Новости/Павел Бедняков
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