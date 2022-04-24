ЦСКА остановил «Динамо», и «Зенит» может оторваться на 6 очков. Чемпионская гонка – все?

Или еще нет?

ЦСКА моментально отошел от кубкового поражения от «Спартака» и приостановил «Динамо» в самом разгаре чемпионской гонки – 1:0.

Матч вышел не самым ярким на моменты: обе команды понимали значимость дерби и играли осторожно. Никто не собирался рисковать – из-за этого первый тайм вышел скучным. Хотя Макаров и Заболотный очень старались, но использовать полумоменты так и не смогли.

• Игра резко проснулась после гола ЦСКА на 68-й минуте. Главный виновник – Эджуке: нигериец ускорился и прошел до центра штрафной Шунина, после чего резко скользнул от Бальбуэна. Через несколько секунд Чидера неуверенно пробил в угол – и тут же перезапустил скучный матч.

• Через семь минут Эджуке снова организовал голевой момент – в этот раз для Заболотного. Как Антон не толкался в штрафной, но толкового удара нанести все же не смог.

• Вскоре Чидера и вовсе мог оформить дубль. Марио Фернандес выманил Шунина на себя и отдал пас на Эджуке, а тот покатил мимо дальнего угла. ЦСКА мог снять все вопросы, но сам организовал нервную концовку.

• Моменты у гостей и правда были. На 84-й Грулев оперативно развернулся в полуфланге и сделал поперечную передачу на Тюкавина. Константин бил с левой в касание, но сравнять помешала штанга.

На этом силы «Динамо» совсем закончились – грустные 0:1.

«Поздравляю главного тренера ЦСКА с победой, – не унывал Сандро Шварц после матча. – Если говорить о качестве игры, то я им удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты.

Во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут. У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить момент, когда попал в штангу Тюкавин. Но мы довольны игрой».

Чемпионская гонка – все?

• «Динамо» проиграло впервые с марта – тогда команда Шварца не справилась со «Спартаком», но после этого резко пришла в себя и выдала аж пять матчей без поражений. Серия в четыре победы и одну ничью в матче с ЦСКА никак не помогла.

• А вот ЦСКА наоборот расцветает: команда Березуцкого прервала печальную серию из четырех матчей без побед во всех турнирах.

• «Динамо» от этого не легче: если «Зенит» в понедельник переиграет «Краснодар», то оторвется от команды Шварца уже на шесть очков. Сможет ли «Динамо» отыграть такой гандикап – большой вопрос.

«Я могу сказать, что мы не забиваем голову борьбой за чемпионство. Мы думаем о качестве игры. Стоит отметить, что наша команда высоко в таблице. Мы думаем о предстоящем матче, который будет в субботу», – успокаивает тренер.

Там Шварца ждет «Урал».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков