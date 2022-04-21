Сутормин не забил пенальти – и это история. Он не промахивался почти 6 лет, выбил 15 из 15

Внимание на вратаря и никаких нервов.

«Зенит» эпично вылетел из Кубка России, пропустив дальше «Аланию». Еще один повод для грусти – впервые в карьере 28-летний Алексей Сутормин не забил пенальти в официальном матче.

Хоть и в серии – но масштаб промаха поистине эпохальный.

• Сутормин начал бить пенальти еще в астраханском «Волгаре» в 2016-м и за полтора сезона забил мощные шесть голов – и еще один после перехода в «Оренбург» в январе 2018-го.

• Если плюсовать товарищеские матчи, то в актив Алексея прибавится еще один забитый пенальти. В любом случае, все это время Сутормин упорно отказывался промахиваться с точки.

• В «Зените» не сразу доверили пенальти. Зато в этом сезоне Сутормин стал штатным пенальтистом команды Семака. Всего за «Зенит» Алексей четыре раза подходил к точке – и все разы был точен.

Резвая «Алания» и вратарь Ростислав Солдатенко сломали великую серию.

Сутормин бьет по вратарю и вообще не переживает

Алексей частично раскрывал секрет после матча против «Крыльев» в сентябре – в нем Сутормин как раз исполнял пенальти вместо Артема Дзюбы.

«Хорошо, что удалось реализовать. Надеюсь, в дальнейшем будет все так же. Бил по вратарю. Он знал, что до этого я дважды бил туда. Предполагал, что он прыгнет туда. Я заметил это при замахе и спокойно пробил в другой угол», – радовался Сутормин.

«Подошел и пробил. Все спокойно. Просто концентрируешься на ударе – все, – рассказывал игрок еще раньше. – Есть вратарь, ворота и мяч, остальное уже не важно. Хорошо, что я тогда забил».

Долго грустить точно не стоит: «Зенит» сражается за чемпионство.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов