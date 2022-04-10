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Кокорин на поле! Выиграл воздух у Кулибали, заработал фол, почти прострелил – это лучший матч в сезоне?

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Какой главный момент дня? Крупнейшая победа «Спартака» в РПЛ-2021/22? Рубка «Сити» и «Ливерпуля» за лидерство в АПЛ?

Может, все-таки выход Александра Кокорина на поле?

Нападающий вышел на замену на 86-й минуте против «Наполи», с учетом добавленного времени провел на поле почти 10 минут.

Хроника действий

По традиции – фиксируем все действия Кокорина на поле.

87-я минута – проиграл верховую дуэль Калиду Кулибали

89-я – встал в стенку при прямом штрафном «Наполи», единственным не прыгнул, партнер взял удар на себя

89-я – запрессинговал Кулибали так, что тому пришлось сыграть назад на вратаря

✅ 90-я – выиграл дуэль у Кулибали, но сделал неточную скидку

91-я – новая борьба с Кулибали – неудача

✅ 92-я – принял пас из глубины, сделал четыре касания, попытка паса провалилась, но Александра сбили! Заработанный фол

93-я – зацепился за матч после паса из глубины, три касания и пас назад

94-я – получил пас из глубины, отыграл назад

94-я – сместился ближе к флангу, пробросил мимо защитника, прострелил – заблокировали

Итого: шесть передач (50% точности), одно выигранное верховое единоборство.

По данным статистического портала WhoScored, Кокорин провел один из лучших матчей в сезоне – оценка 6,09. Лишь однажды было выше – 6,20 против... «Наполи» в первом круге. Но тогда «Фиорентина» проиграла 1:2. 

А как дела у Кокорина?

Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с 10 января – тогда Александр появился на поле в игре против «Торино» за 18 минут до конца: отдал четыре точных передачи, команда проиграл 0:4. Такой счет был и до выхода форварда. 

Тренер Винченцо Итальяно не очень оценил топ-перфоманс Александра: россиянин не выходил в следующих 13 матчах, иногда даже не попадая в заявку.

«Фиорентина» всю зиму пыталась продать россиянина и ждала хоть какого-то покупателя. Не вышло. Кокорин никуда не собирается: он не рассматривает расторжение контракта с клубом – сама «Фиорентина» тоже не хочет разрывать контракт с игроком.

Весь январь Александра активно отправляли в «Химки» – и чудо правда могло произойти. «Мы Сашу приглашали только с точки зрения того, чтобы он помог нам, а мы помогли ему в игровом плане, – раскрывал Владимир Габулов. – Понятно, что финансовой возможности удовлетворить его интересы нет. Однако Саша был готов пойти на понижение, но не получилось». 

«У Кокорина все нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. Сейчас он игрок «Фиорентины», – рассказал агент Тимофей Бердышев.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает только в конце лета 2024-го. Если «Фиорентина» не сможет продать Кокорина этим летом, то клуб готов разорвать с Александром контракт, выплатив ему неустойку.

Напоследок, важная статистическая цифра – в 2022-м Кокорин играет только 10-го числа: в январе против «Торино», в апреле против «Наполи». 

К сожалению, 10 мая у «Фиорентины» нет матча. 

Наполи – Фиорентина 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Гонсалес, 1:1 – 58 Мертенс, 1:2 – 66 Иконе, 1:3 – 72 Артур, 2:3 – 84 Осимхен.
НаполиОспина, Дзаноли, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Демме, 80), Зелиньски, Фабиан Руис (Мертенс, 56), Инсинье (Элмаз, 80), Политано (Лосано, 46), Осимхен.
ФиорентинаТерраччано, Венути, Игор Жулио (Мартинес, 86), Миленкович, Бираги, Данкан (Мале, 65), Амрабат, Кастровилли, Сапонара (Иконе, 65), Артур (Кокорин, 86), Гонсалес (Кальехон, 85).
Предупреждения:
Миленкович (11), Артур (73), Иконе (88).

Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de

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