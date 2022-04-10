Кокорин на поле! Выиграл воздух у Кулибали, заработал фол, почти прострелил – это лучший матч в сезоне?

Какой главный момент дня? Крупнейшая победа «Спартака» в РПЛ-2021/22? Рубка «Сити» и «Ливерпуля» за лидерство в АПЛ?
Может, все-таки выход Александра Кокорина на поле?
Нападающий вышел на замену на 86-й минуте против «Наполи», с учетом добавленного времени провел на поле почти 10 минут.
Хроника действий
По традиции – фиксируем все действия Кокорина на поле.
87-я минута – проиграл верховую дуэль Калиду Кулибали
89-я – встал в стенку при прямом штрафном «Наполи», единственным не прыгнул, партнер взял удар на себя
89-я – запрессинговал Кулибали так, что тому пришлось сыграть назад на вратаря
✅ 90-я – выиграл дуэль у Кулибали, но сделал неточную скидку
91-я – новая борьба с Кулибали – неудача
✅ 92-я – принял пас из глубины, сделал четыре касания, попытка паса провалилась, но Александра сбили! Заработанный фол
93-я – зацепился за матч после паса из глубины, три касания и пас назад
94-я – получил пас из глубины, отыграл назад
94-я – сместился ближе к флангу, пробросил мимо защитника, прострелил – заблокировали
Итого: шесть передач (50% точности), одно выигранное верховое единоборство.
По данным статистического портала WhoScored, Кокорин провел один из лучших матчей в сезоне – оценка 6,09. Лишь однажды было выше – 6,20 против... «Наполи» в первом круге. Но тогда «Фиорентина» проиграла 1:2.
А как дела у Кокорина?
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с 10 января – тогда Александр появился на поле в игре против «Торино» за 18 минут до конца: отдал четыре точных передачи, команда проиграл 0:4. Такой счет был и до выхода форварда.
Тренер Винченцо Итальяно не очень оценил топ-перфоманс Александра: россиянин не выходил в следующих 13 матчах, иногда даже не попадая в заявку.
«Фиорентина» всю зиму пыталась продать россиянина и ждала хоть какого-то покупателя. Не вышло. Кокорин никуда не собирается: он не рассматривает расторжение контракта с клубом – сама «Фиорентина» тоже не хочет разрывать контракт с игроком.
Весь январь Александра активно отправляли в «Химки» – и чудо правда могло произойти. «Мы Сашу приглашали только с точки зрения того, чтобы он помог нам, а мы помогли ему в игровом плане, – раскрывал Владимир Габулов. – Понятно, что финансовой возможности удовлетворить его интересы нет. Однако Саша был готов пойти на понижение, но не получилось».
«У Кокорина все нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. Сейчас он игрок «Фиорентины», – рассказал агент Тимофей Бердышев.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает только в конце лета 2024-го. Если «Фиорентина» не сможет продать Кокорина этим летом, то клуб готов разорвать с Александром контракт, выплатив ему неустойку.
Напоследок, важная статистическая цифра – в 2022-м Кокорин играет только 10-го числа: в январе против «Торино», в апреле против «Наполи».
К сожалению, 10 мая у «Фиорентины» нет матча.
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Дзаноли, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Демме, 80), Зелиньски, Фабиан Руис (Мертенс, 56), Инсинье (Элмаз, 80), Политано (Лосано, 46), Осимхен.
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Фиорентина –
Терраччано, Венути, Игор Жулио (Мартинес, 86), Миленкович, Бираги, Данкан (Мале, 65), Амрабат, Кастровилли, Сапонара (Иконе, 65), Артур (Кокорин, 86), Гонсалес (Кальехон, 85).
- Предупреждения:
- Миленкович (11), Артур (73), Иконе (88).
Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de
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