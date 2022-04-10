Гол «Арсенала» «Спартаку» отменили после ВАР. Как вам падение Жиго?

«Спартак» и судьи – вечная история, но в воскресенье мы увидели новый ракурс.

В игре с «Арсеналом» спорные моменты посыпались сразу. Уже на 8-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник гостей Артем Сокол въехали в друг друга, и судьи даже немного думали над пенальти. Но обошлось.

Интересно, что Владислав Безбородов сначала проигнорировал момент, но затем по подсказке ВАР посмотрел повтор. Видео не изменило мнение главного судьи.

Через 15 минут стало еще жарче: защитник «Арсенала» Урош Радакович выпрыгнул и без какого-либо сопротивления затолкал мяч в ворота Максименко.

Позже выяснились причины такой свободы: перед голом Радакович повалил Самюэля Жиго.

Безбородов засчитал гол – но снова пошел смотреть ВАР. В динамике и правда четко видно, что Радакович отталкивает француза от себя.

Однако падение Жиго выглядит не совсем естественным. Мог ли крепкий защитник упасть так далеко от легкого толчка – большой вопрос.

Безбородов встал на сторону «Спартака» и не засчитал гол Радаковича.

Но даже если там был фол, оправдан ли такой риск Жиго? Падать в ответственный момент без уверенности, что судья назначит фол.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; кадры трансляции «Матч Премьер»