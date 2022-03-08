«Локо» все ближе к техническому поражению из-за Кухты: «Химки» уже подали протест в КДК, чехи не виноваты

3:2 может превратиться в 0:3.

«Локо» в последнем туре с огромным трудом обыграл «Химки» (3:2), но после матча столкнулся с проблемами. Москвичам грозит технарь из-за выхода Яна Кухты – и такой сценарий становится все более реальным.

А почему к «Локо» могут применить санкции?

В декабре 2021-го Кухта, еще в «Славии», получил красную за умышленную игру рукой и дисквалификацию на один матч. Затем наступила зимняя пауза, а Ян переехал в Россию.

По правилам ФИФА Кухта должен отбыть наказание в новом клубе, несмотря на переезд в другой чемпионат. Этот момент прописан в статье 12 регламента ФИФА по статусу игроков и их трансферам: «Любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но не исполненное полностью на момент трансфера, должно быть применено уже новой ассоциацией».

Наказание за появление на поле дисквалифицированного футболиста – техническое поражение.

В нарушении могут быть виноваты сразу три стороны:

• Чешская футбольная ассоциация – могла не уведомить РФС.

• РФС – мог не уведомить «Локомотив».

• «Локомотив» – мог забыть о дисквалификации.

«Химки» уже обратились в КДК. Чехи поступили по правилам ФИФА

«Химки» уже подали протест в КДК РФС. Глава организации Артур Григорьянц все подтвердил: заседание по делу состоится 10 марта. Если протест удовлетворят, «Локомотиву» засчитают поражение 0:3.

Чешская ассоциация (FACR) в ситуации невиновна – глава ее дисциплинарного комитета Ричард Бачек заявил, что РФС был проинформирован о положении Кухты. «FACR уведомил РФС о дисквалификации Яна Кухты согласно правилам ФИФА о трансферах. Дальнейшие шаги РФС и «Локомотива» не зависят от FACR», – отметил Бачек.

А когда именно Кухта стал игроком «Локо?

Пройдемся по хронологии.

• 19 декабря Кухта удалился в игре против «Баника» (3:3). После этого команды ушли на длительный перерыв, матчей чемпионата Чехии не было до февраля.

• 12 января «Локо» объявил о трансфере – согласовали переход со «Славией» и личный контракт с нападающим.

• По данным «РБ Спорт», 1-2 февраля трансфер заверили документально – так Кухта официально стал игроком «Локо».

• 5 февраля «Славия» провела первый матч после рестарта чемпионата – уступили «Карвине» (0:1). После этого пражский клуб продолжил выступления в кубке (9 февраля вылетели от «Спарты») и вернулся к привычному графику.

• 21 февраля Кухту внесли в заявку РПЛ.

Исходя из этого, кажется, что «Химки» правы и отбывать дисквалификацию Кухта должен был в России.

А «Локо» может избежать наказания?

Автор Sports.ru Илья Коваль поразмышлял о ситуации в своем телеграм-канале – и пришел к выводу, что у «Локо» есть мизерный шанс.

«Заявления чешских футбольных чиновников (имеется в виду Бачек) из версии агента Кухты, что сыгранные «Славией» матчи в феврале без отзаявленного форварда можно считать отбытием его дисквалификации, звучат не очень убедительно.

Перенесенная игра с «Краснодаром» тоже мимо – в дисциплинарном регламенте РФС однозначно сказано: «В счет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи» (статья 17 п.5), если соперник не снялся с чемпионата.

Если РФС не уведомил клуб о дисквалификации, это, похоже, тоже не спасет «Локомотив» от технаря. В регламенте РФС ничего не сказано об обязательстве отдельно сообщать о таких вещах – все данные есть в доступных клубам системах.

А может, «Локо» получит лишь технические 0:3 в кубке вместо реальных 0:4 от «Енисея»? По российскому регламенту дисквалификации в чемпионате и кубке идут отдельно (ст.17 п.7). Но в Чехии все иначе: «В течение срока запрета на соревновательную деятельность, установленную на количество соревновательных матчей, игрок не может участвовать в матчах чемпионата или кубка» (§23 п.5). Если приоритет в данной ситуации – за чешским регламентом, тогда «Локомотиву» повезло.

Последнее слово будет за КДК. Но после изучения всех материалов у меня впечатление, что (только) кубковая игра может спасти «Локомотив» от обидного кабинетного поражения в чемпионате».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; РПЛ/Константин Рыбин