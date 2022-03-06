Баринов включил режим Пирло: две голевые со своей половины

А забили Керк и Изидор.

«Локомотив» не очень начал весеннюю часть сезона: в кубке получили 0:4 от «Енисея», в РПЛ – пропустили от «Химок» уже на 6-й минуте. Но после этого за дело взялся Дмитрий Баринов.

Уже на восьмой минуте футболист сборной России со своей половины поля забросил на Гирано Керка – тот убежал и вколотил в ближний угол.

В середине первого тайма Баринов повторил трюк: едва перейдя центр поля вывел один на один Вильзона Изидора. Тот забил первый гол за «Локомотив».

Несколько фактов

• Это первый голевой пас Баринова за год – предыдущий был 8 марта прошлого года в матче против тульского «Арсенала» (тогда победили 3:0).

• За один матч Дмитрий сделал больше ассистов, чем за 2,5 предыдущих сезона.

• Да и вообще, в карьере полузащитника «Локо» еще не было ни одного матча, в котором было бы сразу два результативных действия. А ведь против «Химок» Баринов вышел в центре обороны.

Дальше «Локо» нервничал и чуть не упустил победу

Правда, гол Изидора не стал победным: даже оставшись в меньшинстве, «Химки» сравняли – на 72-й минуте Дидье Ламкель Зе оформил дубль. «Локомотив» все-таки дожал до победы 3:2 – в концовке забил чешский форвард Ян Кухта.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский