ЦСКА победил «Спартак» благодаря суперштрафному Языджи. У него целая команда личных тренеров

До этого штрафные никогда не забивал.

ЦСКА выиграл у «Спартака» в главном дерби – 2:0, победный гол у турецкого новичка Юсуфа Языджи.

В начале второго тайма полузащитник прекрасно исполнил штрафной – закрутил над стенкой игроков «Спартака» так, что Селихов не потащил (момент – на 2:05).

Для Языджи этот матч – первый официальный за ЦСКА, зимой он пришел в аренду из «Лилля». Первое дерби против «Спартака» и первый гол – отличное начало.

Кстати, раньше со штрафных Юсуф не забивал – хотя бил достаточно часто.

«Я все время остаюсь после занятий и тренирую штрафные удары. Это был первый гол прямым ударом со штрафного в моей карьере», – признался Языджи на «Матч Премьере» как лучший игрок дерби.

До Юсуфа первый гол за ЦСКА со штрафного в дерби забивал Джанер. А Языджи как раз советовался с ним перед переходом

Забавно, что в ЦСКА уже был турецкий легионер – Джанер Эркин. И он тоже первый гол в России забил в ворота «Спартака» – и тоже со штрафного.

Языджи обсуждал с Эркином возможный переход в армейский клуб, а журналисты перед дерби напомнили про дебютный гол Джанера.

«Почему бы не повторить», – посмеялся Юсуф. И повторил.

Мячи действительно очень похожи.

Впрочем, неудивительно, что Языджи наконец забил со штрафного – парень помешан на самосовершенствовании во всех аспектах. Например, он рассказывал, что в детстве читал книги по саморазвитию, а сейчас на него работает целая команда специалистов:

«В ней много людей: мой консультант, психолог, тренер по сну, тренеры по личностному развитию... Я работаю с ними. Теперь я доверяюсь профессионалам, я просто делаю свою работу, а они мне всячески помогают. Все потому, что я хочу быть лучшим в футболе. Вы должны идти на жертвы, чтобы достичь чего-то, вы должны совершенствоваться во всех смыслах. Я нахожусь на этом пути».

Сравнения с Эркином – это хорошо. Но для Джанера тот гол стал единственным в Премьер-лиге (второй – в Кубке России). Хорошо, если в этом Языджи не повторит путь соотечественника.

Но пока начало для новичков ЦСКА очень интересное – ведь Языджи даже стал не самым ярким на поле. Например, Хорхе Карраскаль выдал впечатляющий сольный проход, который привел ко второму голу.

Тактический автор Sports.ru Илья Васильев вообще в экспресс-разборе назвал Карраскаля монстром: новичок сделал четыре успешные обводки и 15 точных передач в финальной трети. Он напрямую причастен к трем ударам ЦСКА из восьми (дважды бил сам, один раз выкатил под удар), организовал две голевые ситуации, плюс эффективно отработал в обороне – у него восемь возвратов владения (лучший результат в ЦСКА).

С такими новичками армейцы вполне могут вспорхнуть в таблице. Пока они на четвертом месте, шагнули вперед вместе с «Сочи», который тоже выиграл 2:0. «Спартак» после 19 матчей – на 10-м месте.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф