Секреты чемпиона АПЛ в фэнтези: как помогли Салах, скамейка и золотой ход в последнем туре

Вырвал звезду в концовке.

Чемпион АПЛ-2023/24 – это не только «Манчестер Сити». Это еще и TNYN – наш пользователь Юрий, который выиграл фэнтези-турнир Премьер-лиги.

Минимальный для такого долгого и насыщенного турнира отрыв (прямо как у Пепа Гвардиолы от Микеля Артеты) – и победа.

С призом и чемпионской звездой в профиле, будет уже вторая – одна есть за выигранную Бундеслигу-2016/17.

– Последние туры вы шли на втором месте: ориентировались ли, что за состав у лидера, или играли полностью от себя?

– Я забрался на второе место в 36-м туре. Конечно, глупо отрицать, что смотрел на общий зачет, но состав соперников не мониторил ни до, ни после, за исключением последнего тура – просто смотрел на отрывы. Все было очень и очень плотно, всех просчитать невозможно, да и смысла нет. Я играл от себя. Как говорится, делай что надо – и будь что будет. Перед последним туром уже, конечно, оценил состав лидера – чтобы понять, что можно сделать, есть ли варианты в принципе.

– Один из решающих отрезков сезона – концовка с двойными турами, с сокращенным туром из четырех матчей. Как вы готовились и за счет чего получилось удачно пройти?

– В двойных турах нет ничего нового, если знаешь, когда и кто играет или не играет. Стараешься подводить состав заранее, но при этом без ущерба для текущего. Можно, конечно, зациклиться на двойном туре, но при этом достаточно потерять при подготовке к нему. Я пытался соблюсти баланс.

Признаюсь: укороченный 29-й тур я провалил и откатился с 19-го на 33-е место. Но потом выправил ситуацию – возможно, помог тот самый баланс. А дальше все пошло в гору: в 34-м двойном туре все сложилось более-менее. Не без доли удачи, конечно же: мне повезло со скамейкой (+20 очков), так как я не стал трогать пиковую пару Коул Палмер – Эрлинг Холанд. Они не сыграли, а вместо них вышли Александер Исак (3 очка) и Джерред Брэйтуэйт (17 очков). Когда с 12-го места я шагнул на шестое, понял: за тройку точно можно побороться. А дальше уж как карта ляжет.

– Какие неочевидные решения по ходу сезона вас самого особенно порадовали: когда удалось поймать неочевидного игрока в начале удачной серии или еще кого-то, кто сделал разницу?

– Главное для меня – поступательное движение по зачету вверх. В начале я вообще не смотрю на отрыв. Конечно, иногда бывают спады, не без этого, но задача такая.

Из конкретных решений: в восьмом туре попал с капитанством Мохамеда Салаха (26 очков), в девятом только один игрок набрал меньше шести очков. Так я за два тура с 529-го места взлетел на 80-е: и капитан сработал, и остальные не подкачали. Главный ориентир – чтобы капитан не давал 50% очков за тур, иначе можно сказать, что тур провален.

– С каким пиком у вас ассоциируется победа?

– Ключевое решение – поставить Жан-Филиппа Матета в старт в последнем туре. По сути, этим ходом все и решилось (форвард «Кристал Пэлас» сделал 3+1 и набрал 17 очков – Спортс).

– Сколько примерно времени уделяете именно фэнтези АПЛ?

– Фэнтези АПЛ на самом деле очень интересен и занимателен большим выбором пиков, да и сам чемпионат очень насыщенный и динамичный, приятно за ним наблюдать. Это как НХЛ в хоккее. Недаром на официальном сайте АПЛ столько играет людей в фэнтези. Если судить по времени, иногда Португалия или Турция может отнять больше, чем в Англия, потому что информации мало. По степени интереса Англия для меня, конечно, в топ-3.

– Какими ресурсами вы пользуетесь, когда готовитесь к туру?

– Сейчас много телеграм-каналов, посвященных турниру: там свежая информация появляется почти ежедневно. Плюс старые проверенные гамблер , The Telegraph , Soccer Scout .

Ну и, конечно, куда без нее: удача и еще раз она, без удачи не выиграть. Можно смотреть все матчи, знать позиции игроков наизусть, но без удачи, на мой взгляд, никакие знания не помогут.

И да – скамейка должна быть обязательно играющая!

– Скоро Евро: чем стратегия на короткий турнир сборных должна отличаться от длинных клубных чемпионатов? Какие выводы про прошлым чемпионатам мира и Европы вы делали?

– К сожалению, короткие турниры у меня совсем не получаются. На длинной дистанции еще можно исправить стартовые ошибки, а в таких турнирах надо попадать с первого тура, чтобы чего-то достичь. Нужна более качественная подготовка, изучение составов, планирование. У меня, наверное, не хватает усидчивости и должного внимания – да и времени тоже.

В заключении, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю команду «СТС» за поддержку и те неприметные, но очень полезные подсказки, информацию на протяжении всего турнира. А еще спасибо за игру всем участникам такого занимательного турнира!

Играйте, верьте в себя, не бойтесь рисковать (разумно) – рано или поздно вам улыбнется удача!

Замены на последний тур РПЛ

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