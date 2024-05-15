Царский тур Гвардиола. Просто царский! Сборная фэнтези АПЛ

Это герои 37-го тура в фэнтези АПЛ . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Йошко Гвардиол, защитник, «Манчестер Сити» (54,11%) – 24 очка

Гвардиол провел сухие матчи против «Фулхэма» и «Тоттенхэма», более того – в первой игре оформил дубль. У Йошко четыре гола в последних шести матчах АПЛ. В 2024-м он забил больше, чем любой другой защитник АПЛ во всех соревнованиях. А с начала апреля у него больше забитых в АПЛ, чем у Олли Уоткинса, Букайо Сака, Сон Хын Мина и Мохамеда Салаха. Топовый пик на последний тур. «Манчестер Сити» выиграл четыре выездных матча чемпионата подряд, не пропустив, впервые в своей истории в АПЛ.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (27,94%) – 13 очков

У англичанина ассист с «Ноттингем Форест» и гол «Брайтону». Палмер принял непосредственное участие в 32 голах АПЛ в этом сезоне, побив личный рекорд Эдена Азара по результативным действиям (31) в чемпионате за «Челси». Естественно, он должен быть в составе, сейчас волнует уже не это, а то, сколько он будет стоить в следующем сезоне.

Амад Диалло, полузащитник, «Манчестер Юнайтед» (0,13%) – 11 очков

Ивуариец забил свой первый гол в АПЛ за «Юнайтед» – «Ньюкаслу». В последних двух матчах выходил в старте и смотрелся неплохо. В игре с «Ньюкаслом» лучший по ударам (4) и второй по касаниям в штрафной (8).

Кобби Майну, полузащитник, «Манчестер Юнайтед» (1,63%) – 10 очков

Показывает не по годам зрелую игру: 19-летний Майну спокоен, хладнокровен и быстро принимает решения, светлое пятно в проблемном «Юнайтед». Но как фэнтези-пик почти бесполезен, способен выстрелить пару раз за сезон – не более.

Джон Дуран, нападающий, «Астон Вилла» (0,65%) – 9 очков

Колумбиец спас от поражения «Виллу» дублем за 11 минут (вполне мог и хет-трик делать) «Ливерпулю». У Дурана всего два выхода в старте, но четыре гола. Команда Унаи Эмери обеспечила себе четвертое место, форвард вполне может выйти в основе в последнем туре, но соперник не самый простой – «Кристал Пэлас».

Дедлайн на 38-й тур – в 18:00 мск в воскресенье, 19 мая. В одно время стартуют все матчи.