Что делать с матчами лидеров? Какие варианты надежды до конца сезона? Кого брать в фэнтези РПЛ

Разбираем пики на 28-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

Нужны ли игроки из «Крылья Советов» – «Ахмат»?

Первый матч тура – большой соблазн поймать составы. На кого обратить внимание?

kawse, 12-е место общего зачета

Денис – один из лидеров клуба «Истина», ведущего борьбу за медали Премьер-лиги командного фэнтези РПЛ. Один из самых стабильно сильных игроков сезона, идет в топ-30 пяти футбольных чемпионатов.

– Большой необходимости брать игроков из этого матча не вижу, но варианты все же есть. «Ахмат» на ходу и более мотивирован, чтобы уйти подальше от зоны стыков. В хорошей форме Мохамед Конате, но слот в атаке под него выделять едва ли стоит. «Крылья» играют дома и наверняка хотят забраться повыше, пики оттуда интереснее. Поэтому можно рассмотреть полузащиту и защиту: Бенхамина Гарре (если будет в старте) и Амара Рахмановича, а также Юрия Горшкова/Николая Рассказова.

Kostaki, 48-е место общего зачета

Константин играет в составе h2h-клуба «Ратамахатта», идущего на третьем месте в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ.

– Можно брать «Крылья». Гарре после травмы уже дважды выходил на замену. Если он будет в основе, наверное, стоит купить. Плюс у меня уже есть Рассказов. Как вариант подойдет и Горшков.

EliseyS, 505-е место общего зачета

Елисей выступает за The Avengers в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ. Бронзовый призер фэнтези чемпионата Турции-2022/23.

– Обе команды потеряли турнирную мотивацию. «Ахмат» после четырех побед подряд наверняка не вылетит. В зависимости от того, в какую команду больше верите, можно взять либо Конате у «Ахмата», либо Рахмановича у «Крыльев». Мне больше нравится Рахманович.

«Спартак» vs «Краснодар», «Зенит» vs ЦСКА. На каких игроков делать ставку в матчах лидеров?

Кого взять в основу, а с кем лучше повременить?

kawse: «Зенит» и «Краснодар» борются за чемпионство, хоть и допускают осечки, поэтому оставляем тех, кто и был: Дуглас Сантос/Клаудиньо/Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян/Джона Кордоба. И не берем их соперников.

Kostaki: У «Спартака» некого брать. Даже не смотря на то, что коэффициент на них лучше, чем на «Краснодар». Менять Кордобу или Сперцяна, мне кажется, будет глупо. У «Зенита» стандартно: Сантос и Кассьерра, хотя форвард весной пока не очень результативен. А ЦСКА, учитывая гостевую игру с «Зенитом», лучше не брать.

EliseyS: «Зенит» нас приучил к тому, что их можно оставлять против любого соперника. К тому же у ЦСКА настолько ужасная форма, что последние три тура они пропускают по два-три мяча от средних команд. Я бы точно оставлял минимум одного атакующего игрока «Зенита», а может и обоих. Игроков ЦСКА постарался бы протащить через лавку, дальше у них удобный соперник – «Пари НН».

От «Спартака» с «Краснодаром» ожидаю равный матч, в котором обе команды забьют. Поэтому оставлял бы атакующих игроков и убирал бы защитников. Вопрос в том, сколько у вас атакующих игроков из обеих команд. Если их три-четыре, сократил максимум до двух. Идеально, наверное, по одному из «Краснодара» и «Спартака».

У кого лучший календарь на оставшиеся туры?

Мечта любого – взять игрока и забыть про него до самого финиша чемпионата.

kawse: Ни у одной команды календарь не выглядит простым, разве что у «Зенита» наиболее благоприятный. Надо оставлять вышеназванных из «Зенита» и «Краснодара», а также находящихся в отличной форме Константина Тюкавина и Максима Глушенкова.

Kostaki: Взять и забыть только стандартные пики из «Зенита», «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива». Неочевидные команды с халявным календарем отсутствуют.

EliseyS: Отличный календарь с учетом мотивации и борьбы за чемпионство у «Динамо». Тюкавин наверняка у всех, можно смело добирать второй слот и держать до конца. Даже на 30-й тур с «Краснодаром».

Еще мне нравится календарь «Спартака» с точки зрения атаки. «Краснодар» и «Рубин» дома и «Оренбург» в гостях. В каждом из матчей могут забивать от двух мячей. Осталось определиться с пиком в атаке. Мне нравится Тео Бонгонда. К тому же он исполнял пенальти с «Локомотивом».

С точки зрения защиты можно посмотреть на «Урал». У них в разгаре борьба за выживание и предстоит игра с прямыми конкурентами «Факелом» и «Оренбургом». А в последнем туре ждет лишенный мотивации ЦСКА. Можно взять и забыть Илью Помазуна или даже Итало, который активен в атаке.

Дедлайн 28-го тура – 10 мая (пятница) в 16:00 . Тур откроет матч «Крылья Советов» – «Ахмат»

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев, Владимир Федоренко