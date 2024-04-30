Разбушевались «Спартак» и «Ахмат». Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 26-го тура Мир РПЛ в фэнтези-турнире .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Матвей Сафонов, вратарь, «Краснодар» (22,10%) – 8 очков

«Краснодар» не смог победить в Самаре и стать единоличным лидером, ничью удалось спасти благодаря Матвею Сафонову. У голкипера было много работы, он заслужил целых два бонусных балла за сэйвы. Брать ли Матвея дальше стоит, если вы верите в защиту «Краснодара» больше, чем в атакующие навыки Эдуарда Сперцяна.

Фабиан Бальбуэна, защитник, «Динамо» (3,51%) – 9 очков

Испортил «Зениту» второй подряд матч, когда отдал голевую передачу на единственный мяч. Брать Фабиана на следующие туры – риск. В этом сезоне у него 0+2. Даже если вы верите в защиту «Динамо», есть кандидаты интереснее.

Владислав Камилов, полузащитник, «Ахмат» (0,38%) – 11 очков

Гол и пас Камилова помогли «Ахмату» крупно обыграть «Пари НН». Владислав не всегда выходил в основе, но в последних турах роль стартера оправдывает. У «Ахмата» впереди три непростых выезда и домашний матч с «Зенитом». Камилова можно взять на лавку, стоит он недорого (6). Но ставить в основу перед выездом к «Краснодару» не стоит.

Тео Бонгонда, полузащитник, «Спартак» (10,35%) – 11 очков

«Спартак» после смены тренера превратился в претендента на медали. Результативные матчи с «Ростовом» и «Локомотивом» дают надежду, что атакующие игроки принесут немало фэнтези-очков. Главная проблема – попасть в нужных. В этом туре отлично сыграл Бонгонда, но нет гарантии, что он выйдет в основе в следующем или что будет результативен. Однако рискнуть против проваливающего весну «Пари НН» можно.

Мирлинд Даку, нападающий, «Рубин» (7,32%) – 7 очков

Даку прописался в сборной тура, весна у албанца задалась. «Рубин» все еще нестабилен, но Мирлинд с результативными действиями уже три матча подряд. Впереди ЦСКА (г), «Ростов» (д), «Спартак» (г) и «Сочи» (д). Календарь непрост, но если верите в бомбардирские таланты Мирлинда – можно взять. Никто из оппонентов не выглядит супернадежно в обороне.

Дедлайн 27-го тура – 4 мая (суббота) в 17:00 мск . Тур откроет матч «Оренбург» – «Крылья Советов»