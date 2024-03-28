Фэнтези Казахстана: кто сверкнул в первых турах, какие новички нужны? Разбор к возвращению

Казахстанская Премьер-лига возвращается после международной паузы. Третий тур в фэнтези стартует в субботу, 30 марта – успейте сделать замены до 12:00 мск.

Рассказываем о героях первых двух туров, которые могут быть полезны в ближайших матчах для вашей фэнтези-команды.

«Шахтер» – «Туран»

Третий тур стартует матчем аутсайдеров. «Туран» начал выше ожиданий: хорошо смотрелся против «Тобола» в гостях(0:2), а дома вырвал ничью у «Кайрата» (0:0). «Шахтер» пока не выглядит конкурентоспособным: безыдейно проиграл «Ордабасы» (0:5) и «Женису» (0:1).

Лучший выбор:

Левый защитник Бранислав Слука (5,5) активно подключается к атакам по флангу и может принести очки за голевое действие. Кроме того, «Шахтер» не смог забить в первых двух турах. Открыть счет против «Турана» будет тоже нелегко – даже «Тобол» и «Кайрат» испытывали трудности с плотной защитой туркестанцев.

На кого обратить внимание:

Антонио Яколиш (6) – главный креативщик в «Туране». В предыдущих турах создавал опасные моменты в штрафной, может принести очки против «Шахтера».

«Атырау» – «Жетысу»

«Атырау» дважды сыграли вничью с фаворитами и теперь явно рассчитывают дома обыграть «Жетысу». У обеих команд хорошая защита, но проблемы с созданием моментов.

Лучший выбор:

Вратарь Егор Хаткевич (6) . «Атырау» пропустил всего один мяч от «Елимая» и «Ордабасы».

На кого обратить внимание:

1. Полузащитник «Атырау» Жоэль Нганду-Каямба (6) и нападающий Николай Сигневич (7) – выбор тех, кто верит в победу хозяев.

2. «Жетысу» будет рассчитывать на стандарты и контратаки – в обоих компонентах наиболее опасен вингер Антон Шрамченко (6,5) . В прошлом туре забил в контратаке «Астане», но гол отменили из-за игры рукой Серикжана Мужикова.

Будьте осторожны:

Защитник Адильбек Жумаханов (5,5) недавно сыграл полный матч в составе молодежной сборной, поэтому может остаться в запасе.

«Кызыл-Жар» – «Тобол»

Лучший матч тура. «Тобол» – один из главных претендентов на чемпионство, должен побеждать в каждой игре. «Кызыл-Жар» мечтает вернуться в еврокубки и не может позволить себе проиграть еще одному прямому конкуренту.

Лучший выбор:

1. Лидеры «Тобола» в атаке, Эль-Мессауди (6,5) и Игорь Иванович (7) , уже успели забить в первых турах. Если у вас еще нет ни одного из этой пары, стоит приобрести полузащитников сейчас!

2. Евгений Березкин (7) – MVP второго тура. Его дубль «Кайсару» (3:0) принес «Кызыл-Жару» первую победу в сезоне. Белорус во всех смыслах незаменим: проводит по 90 минут.

На кого обратить внимание:

1. Игроки сборной Казахстана вернулись незадолго до возобновления Премьер-лиги и могут не выйти в основном составе. Шанс для Руслана Валиуллина (6) и Альберта Габараева (6) .

2. В атаке «Кызыл-Жара» крепкая конкуренция, но форвард Борис Цмилянич (7) и вингер Тимур Мульдинов (6,5) отвоевали места в старте. Борис уже забил «Кайсару», а Тимур – «Кайрату».

Будьте осторожны:

1. Ислам Чесноков, Еркин Топалов и Роман Асранкулов (все – «Тобол») выходили в стартовых составах за сборную Казахстана. Вполне возможно, тренерский штаб даст игрокам отдохнуть.

2. В «Тоболе» два хороших форварда конкурируют за место в основе. Дэвид Энен забил «Турану» в первом туре, а Годберг Купер – «Елимаю» во втором. Сложно предсказать, кто появится в основе на третий матч.

3. Тимур Шадманов («Кызыл-Жар») и Нургани Бурибаев («Тобол») получили травмы и не сыграют до лета.

«Актобе» – «Женис»

Из-за снятия «Аксу» у «Актобе» возник месяц паузы. Команда Дмитрия Парфенова уехала на мини-сбор в Турцию, там успела сыграть вничью с казанским «Рубином» (1:1). За «Актобе» забил доминиканец Дорни Ромеро. Звездный форвард вылетел в Турцию сразу после игр Кубка Либертадорес (там забил два гола в трех матчах) и успел потренироваться с новой командой.

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У «Жениса» дела не очень: проиграли «Астане» (0:2) в первом туре, а затем в упорной борьбе обыграли абсолютного аутсайдера – карагандинский «Шахтер» (1:0).

Лучший выбор:

Вингер Идрис Умаев (6,5) , воспитанник «Ахмата» из «Актобе», дважды забил и совершил ассист против «Кайсара» (3:0).

На кого обратить внимание:

1. Новички «Актобе» Жайро Жан (8 ) и Хосе Севальос (6,5) могут выйти в основе. Отыгравшие два матча в сборной Рамазан Оразов и Максим Самородов должны получить отдых.

2. Защитник Матео Барач (6) готовится к дебюту за «Актобе». Лидер обороны Габи Кики получил микроповреждение и может пропустить игру против «Жениса».

3. Дорни Ромеро – один из главных претендентов на звание лучшего бомбардира. Доминиканцу точно потребуется некоторое время на адаптацию, но его точно стоит держать в уме уже сейчас.

Будьте осторожны:

Лучший игрок «Жениса» в первых турах – вратарь Никита Калмыков. Но против «Актобе» опытному голкиперу будет трудно выдать еще один хороший матч.

«Астана» – «Елимай»

Команды подходят к рестарту в разном настроении. «Елимай» начал ниже ожиданий: только одно очко в двух турах. А у «Астаны» дела идут отлично: после побед над «Женисом» (2:0) и «Жетысу» (2:0) делит первое место с «Тоболом».

Лучший выбор:

«Астана» – единственная не пропустила за два первых тура. Вратарь Йосип Чондрич (6,5) и защитник Яннис Масурас (6) могут усилить вашу команду.

На кого обратить внимание:

1. Карлитос (9) – новый лидер «Астаны» в атаке. Кроме того, испанец уже отыграл полсезона в чемпионате Греции, поэтому прямо сейчас находится в хорошей форме.

2. Полузащитник Фабьен Урега (7,5) – более дешевая альтернатива Карлитосу.

3. Перешедший из «Рубина» защитник Егор Сорокин может дебютировать уже в матче против «Астаны». Тем более, что его прямой конкурент Иван Сараваня получил прямую красную в прошлом матче.

Будьте осторожны:

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян может дать отдохнуть игрокам, сыгравшим в международных матчах: Эльхану Астанову, Марату Быстрову, Яну Вороговскому, Максу Эбонгу и Усману Камара.

«Ордабасы» – «Кайрат»

Обе команды победили в первом туре и сыграли вничью во втором. «Ордабасы» на последних секундах пропустил от «Атырау» (1:1), а «Кайрат» не смог забить «Турану» (0:0). Если команды снова потеряют очки, могут сильно отстать от «Астаны», «Актобе» и «Тобола».

Лучший выбор:

Новый лидер «Ордабасы» – латераль Златан Шехович (6 ). Защитник часто подключается к атакам и уже успел забить.

На кого обратить внимание:

1. У узбекских нападающих «Ордабасы» Шахбоза Умарова (7,5) и Жасура Яхшибоева (7,5) по 1+1 после двух туров Премьер-лиги. Оба выглядят как мастхэвы.

2. Евгений Макаренко (6 ) отыграл оба матча в стартовом составе «Ордабасы». Прямо сейчас это один из лучших дешевых вариантов в полузащиту.

3. Грузинский новичок Гиоргий Зариа (7,5) опасно бьет с любых дистанций. Его выбрали самым ценным игроком в первых двух играх «Кайрата».

Будьте осторожны:

Асхат Тагыберген, Тамерлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Адилет Садыбеков и Ибрагимхалил Юлдошев (оба – «Кайрат») отыграли за сборные и совсем недавно вернулись в расположение клуба.

Кызылординский «Кайсар» пропускает третий тур Премьер-лиги.

Дедлайн третьего тура – 30 марта в 12:00 мск. Первым будет матч «Шахтер» – «Туран ».

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Фото: Gettyimages.ru /Eurasia Sport Images; ФК «Астана» ; ФК «Актобе» ; ФК «Тобол»