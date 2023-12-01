Футбольный фэнтези-блог
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Абсолютный мастхэв, логичный капитан, нужный вам защитник (с 0,6% владения). Лучшие в фэнтези АПЛ

Мохамед Салах Мохамед Салах
Маркос Сенеси Маркос Сенеси
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Абдулай Дукуре Абдулай Дукуре
Симон Аденгра Симон Аденгра
Тоттенхэм Тоттенхэм
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
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Лучшие в 16-м туре фэнтези АПЛ.

Ее суть:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Сон Хын Мин, полузащитник, «Тоттенхэм» (26,17%) – 13 очков

Кореец реализовал пенальти и отдал два ассиста. В эпизодах с голевыми передачами два раза деклассировал Кирана Триппьера. Сон забил больше 10 голов в каждом из восьми последних сезонов АПЛ. Абсолютный мастхэв в этом турнире.

Маркос Сенеси, защитник, «Борнмут» (0,62%) – 12 очков

«Борнмут» победил на «Олд Траффод» в три мяча, а Сенеси забил вторую игру подряд. «Борнмут» за последние четыре: пропустил меньше всех – трижды, как «Эвертон» и «Астон Вилла», по допущенным моментам у своих ворот (xGC) вторые – 3,62 – после «Арсенала» (2,98). Календарь на ближайшие два тура отличный: «Лутон» и «Ноттингем Форест».

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (41,20%) – 11 очков

Принес победу «Ливерпулю» в гостях над «Кристал Пэлас» – забил и отдал ассист. Салах стал пятым игроком в истории, у кого 200 голов за клуб. В следующем туре у «Ливерпуля» принципиальный матч против «Юнайтед», вполне можно делать капитаном Салаха.

Абдулай Дукуре, полузащитник, «Эвертон» (2,58%) – 9 очков

«Эвертон» в отличной форме, у них третья победа подряд, а Дукуре забил во второй игре подряд. С тех пор, как в «Эвертон» пришел Шон Дайч, у Абдулая уже 11 голов. В ближайших матчах сыграют с новичком «Бернли» и веселым «Тоттенхэмом». Дукуре (за 6) – не самый плохой вариант.

Симон Аденгра, полузащитник, «Брайтон» (1,10%) – 8 очков

Аденгра принес ничью «Брайтону», команда забивает уже 32 матча подряд. У полузащитника три удара, два явных голевых момента и четыре созданных шанса. Дальше у «Брайтона» в графике «Арсенал» и «Кристал Пэлас», даже с учетом весьма атакующего стиля – это не те соперники, которым можно много забить.

Следующий тур стартует в пятницу, 15 декабря, дедлайн в 23:00. Первыми сыграют «Ноттингем Форест» с «Тоттенхэмом».

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