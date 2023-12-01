Абсолютный мастхэв, логичный капитан, нужный вам защитник (с 0,6% владения). Лучшие в фэнтези АПЛ

Лучшие в 16-м туре фэнтези АПЛ.

Ее суть:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Сон Хын Мин, полузащитник, «Тоттенхэм» (26,17%) – 13 очков

Кореец реализовал пенальти и отдал два ассиста. В эпизодах с голевыми передачами два раза деклассировал Кирана Триппьера. Сон забил больше 10 голов в каждом из восьми последних сезонов АПЛ. Абсолютный мастхэв в этом турнире.

Маркос Сенеси, защитник, «Борнмут» (0,62%) – 12 очков

«Борнмут» победил на «Олд Траффод» в три мяча, а Сенеси забил вторую игру подряд. «Борнмут» за последние четыре: пропустил меньше всех – трижды, как «Эвертон» и «Астон Вилла», по допущенным моментам у своих ворот (xGC) вторые – 3,62 – после «Арсенала» (2,98). Календарь на ближайшие два тура отличный: «Лутон» и «Ноттингем Форест».

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (41,20%) – 11 очков

Принес победу «Ливерпулю» в гостях над «Кристал Пэлас» – забил и отдал ассист. Салах стал пятым игроком в истории, у кого 200 голов за клуб. В следующем туре у «Ливерпуля» принципиальный матч против «Юнайтед», вполне можно делать капитаном Салаха.

Абдулай Дукуре, полузащитник, «Эвертон» (2,58%) – 9 очков

«Эвертон» в отличной форме, у них третья победа подряд, а Дукуре забил во второй игре подряд. С тех пор, как в «Эвертон» пришел Шон Дайч, у Абдулая уже 11 голов. В ближайших матчах сыграют с новичком «Бернли» и веселым «Тоттенхэмом». Дукуре (за 6) – не самый плохой вариант.

Симон Аденгра, полузащитник, «Брайтон» (1,10%) – 8 очков

Аденгра принес ничью «Брайтону», команда забивает уже 32 матча подряд. У полузащитника три удара, два явных голевых момента и четыре созданных шанса. Дальше у «Брайтона» в графике «Арсенал» и «Кристал Пэлас», даже с учетом весьма атакующего стиля – это не те соперники, которым можно много забить.