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Последние замены в группе ЛЧ. Кого брать в фэнтези

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Хави Симонс Хави Симонс
Филип Фоден Филип Фоден
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Вендерсон Галено Вендерсон Галено
Порту Порту
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Сантьяго Хименес Сантьяго Хименес
Александер Исак Александер Исак
fantasy fantasy
Футбол Футбол

Главное перед развязкой группового этапа в фэнтези ЛЧ.

Кто идеальный капитан на тур?

Традиционный ключевой вопрос.

St.Louis («Мачете»), 50-е место

10 сезонов на Sports.ru и пять попаданий в топ-100 АПЛ. Автор телеграм-канала Fantasy Blocknote

– Очень сложно выделить надежного капитана: «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «РБ Лейпциг», «Атлетико» уже гарантировали себе выход в плей-офф. Последний тур – тур самых рискованых шагов. Нужно искать команды, у которых осталась мотивация показывать лучший футбол. Это «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Наполи» и «Фейеноорд».

Мехди Тареми, Бруну Фернандеш, Александер Исак, Киллиан Мбаппе, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Сантьяго Хименес — надо выбирать из этих вариантов. Если вам нужно удержать позиции, определенно Харри Кейн (если будет доступен), Хулиан Альварес (в отсутствии Эрлинга Холанда), Джуд Беллингем (забивает всегда и везде) или Лои Опенда (будут играть перед домашними трибунами).

Антон Анисимов (The Avengers), 475-е место

Опытный игрок и автор телеграм-канала Fantasy Gazzetta.

– С капитаном неочевидно, идеального нет. На бумаге самый легкий матч у «Сити», но, во-первых, они без мотивации, во-вторых, в последней игре чемпионата Холанда не было в заявке. Тут я бы в первую очередь отталкивался от новостей по «Манчестер Сити». Если Холанда будут уверенно ставить, его надо капитанить.

А вот если Холанда не будут ставить, все сложнее. Из тех, кто с мотивацией – Килиан Мбаппе. У них все решается в этом туре, атака «ПСЖ» сильно завязана на него.

Montafly («Орден Красной Звезды»), 182-е место

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist

– Дефолтных вариантов на первый взгляд достаточно, но все они с подковыркой. «Реал» уже решил все вопросы с Лигой чемпионов. «Лейпциг» будет также без мотивации против «Янг Бойз».

«Сити» во временном кризисе и также решил все вопросы, поэтому «Црвена Звезда» как соперник не должен сильно возбуждать, так как ресурсы на этот ничего не значащий матч Пеп Гвардиола точно тратить не захочет. «Антверпен» дома – не так прост, а у «Барселоны» тоже явные проблемы с голами.

«Бавария» провела ужасающий матч в чемпионате (1:5 от «Айнтрахта»), но на фоне грядущего соперника в Лиге чемпионов – «Ман Юнайтед» – они все равно в более уверенном состоянии. Харри Кейн очень хорош, ему вменяемых альтернатив как будто даже с учетом того, что «Бавария» не потеряет первое место. Среди тех, для кого последний матч формальность, Кейн единственный, на кого я все равно обратил бы внимание. Можно подумать об Антуане Гризманне, он в очень хорошей форме: играет против «Лацио», не безгрешного в защите, особенно в гостях.

Где ждете больше всего голов, а где – низовой матч?

Тоже всегда важно выяснить.

St.Louis: Однозначно жду рубку между «Юнайтед» и «Баварией». Когда, если не сейчас? И не забываем, как «Ньюкасл» здорово играет именно дома.

Низ будет у «Антверпена», «Порту», «Милана» и «Мадрида».

Антон Анисимов: Больше всего голов жду в матчах «Унион» – «Реал», «Порту» – «Шахтер» и «Антверпен» – «Барселона». «Унион» и «Антверпен» много пропускают, топ-соперники им могут накидать. Правда, оба матча выездные для фаворитов, и они без мотивации. А вот «Порту» будет биться за место в плей-офф. Играют дома, сверхмотивация, соперник удобный. Так что тоже ждем много голов.

Самый низовой матч, вероятно, будет у ПСВ с «Арсеналом». Обе команды решили задачу и будут играть без мотивации в эконом-режиме. Так что тут вряд ли будет много голов. Но с заменами в туре дефицит, поэтому, возможно, не получится скинуть «Арсенал», придется оставить. Montafly: «Юнайтед» – «Бавария» похожа на матч с кучей голов. Как и «Боруссия» – «ПСЖ». Низовых матчей ожидаю очень много, не вижу смысла перечислять их все.

Три топ-полузащитника на последний тур – кто это?

Линия, где можно добиться ключевой разницы.

St.Louis: Очевидные: Хави Симонс, Джуд Беллингем, Фил Фоден. Менее очевидные: Хвича, Пепе, Бруну Фернандеш.

Антон Анисимов: Тир-1 в полузащите: Фоден, Симонс, Беллингем и Вендерсон Галено. Особенно если не будет Холанда, Фоден мастхэв. Беллингем в принципе проводит отличный сезон и участвует в большинстве голов «Реала». А у Галено битва за плей-офф. Получается, если выбирать, от кого из четверки можно отказаться, я бы убрал Симонса. Но выбор очень сложный. Montafly: В последнем туре почти всегда нужно рисковать, только если вы уже не находитесь на самых высоких позициях. Если Джамал Мусиала будет готов, я бы обратил внимание на него: восстановился после травмы и уже вышел на замену с «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии.

Родриго из «Реала» я бы не взялся капитанить, но если будет уверенный прогноз на его старт, его пик – неплохое решение. Как, собственно, и Беллингем, про которого знают все. Из «Арсенала» в зависимости от старта рассмотрел бы вариант с Леандро Троссардом. В «Ньюкасле» сейчас очень хорош Энтони Гордон.

Дедлайн на 6-й тур Лиги чемпионов – 20:45 мск 12 декабря, во вторник. Первыми сыграют «Ланс» – «Севилья» и «ПСВ» – «Арсенал».

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun,Maja Hitij, David Ramos, Alex Grimm

3 комментария
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Три замены для тура в ЛЧ -это издевательство. А для последнего тура так подавно
+4
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+4
Ответ Алексей Тарлыков
Три замены для тура в ЛЧ -это издевательство. А для последнего тура так подавно
+++. С первого тура никак не могу поменять Аканжи, которого взял по глупости, постоянно вынужденные замены. Для ЛЧ считаю 5 замен надо делать
+2
0
+2
Ответ molyavka89
+++. С первого тура никак не могу поменять Аканжи, которого взял по глупости, постоянно вынужденные замены. Для ЛЧ считаю 5 замен надо делать
Как минимум в последнем туре ЛЧ однозначно надо ну хотя бы штук 5-6 замен, потому что в последнем туре будет жесткая ротация у всех лидеров, которые все 5 туров до этого были основными
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