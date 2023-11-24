Классная атака или идеальная защита, «Локо» vs «Зенит», влияют ли угрозы дисквала. Кого брать в фэнтези РПЛ

Разбираем пики на 17-й тур фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Динамо» vs «Рубин» – мощная атака или крепкая оборона?

Динамовцы в последних турах много забивают, но казанцы не пропускают уже шесть матчей подряд. В кого поверим?

nacawok, 15-е место в общем зачете

Александр – один из лидеров культового H2H-клуба «Эспирето», который борется за медали командного турнира в РПЛ. В сезоне-2017/18 выиграл медали трех фэнтези-турниров: бронзу (Италия) и два серебра (Испания, Кубок Стэнли). Годом ранее выиграл серебро фэнтези-турнира чемпионата Италии.

– На мой взгляд, «Рубин» пропустит хотя бы один мяч. Да, команда организованная, аккуратная, но из шести последних сухих игр как минимум в трех-четырех им очень повезло, что соперник упустил несколько явных голевых моментов. А сами забивают рикошетами... да чем угодно! В общем, на их стороне удача.

А «Динамо», возможно, сейчас – самая интересная команда в атаке. Все лидеры наконец-то в строю, сыгранность приходит. Еще бы отменили матчи сборных в Латинской Америке!. Поэтому мой прогноз: 1:0 или 2:0 в пользу «Динамо». Ну, зная любовь «Динамо» привезти на ровном месте, может один и пропустят, но скорее нет.

Докупать атаку «Динамо», наверное, не стоит, если есть хотя бы кто-то из пары Бителло/Константин Тюкавин (Муми Нгамале только набирает обороты после травмы). А вот Дмитрия Скопинцева я бы добрал, если есть свободный слот «Динамо» (у самого двое атакующих игроков). Защиту «Рубина» точно бы посадил в этом туре на лавку, хоть Дмитрий Кабутов и активен в атаке.

P.S. Изучив состав кубкового матча «Динамо» с «Зенитом», где вышла вся основа, предположу возможность ротации в субботу. Мы можем увидеть полуоснову. В атаке вполне могут появиться Денис Макаров или Федор Смолов. В защите не будет Роберто Фернандеса и Николаса Маричаля, а значит выйдет молодой Иван Лепский. И не факт, что три матча за неделю выдержит немолодой Сергей Паршивлюк. То есть забивать «Динамо» будет тяжелее, а пропускать – легче.

это всего лишь слова, 129-е место

Евгений бьется на первой доске команды «4-4-2», лидирующей в Первом дивизионе командного H2H-турнира по фэнтези РПЛ.

– У людей имеют субъективное мнение, а цифры не лгут. Поэтому обратимся к сухой статистике. На самом деле у «Динамо» не такая уж и мощная атака. За последние четыре матча они в среднем набирали 1,3 xG за игру. Матч с «Оренбургом» – исключение (4,19 xG), но «Оренбург» совсем не про оборону.

Другое дело «Рубин». Казанцы за последние пять матчей позволяли соперникам создавать в среднем 0,84 xGA (допущенные голевые моменты). Правда, есть одно «но» – у «Рубина» в шести сухих матчах был только один сильный соперник – ЦСКА. Но и им они позволили создать у своих ворот всего лишь слабые 0,41 xGA. Так что истинную силу (или слабость) обороны казанцев мы вряд ли могли понять.

Матч с «Динамо», думаю, будет низовой. От защитных юнитов «Рубина» я бы не избавлялся, тем более такие защитники как Алексей Грицаенко и Дмитрий Кабутов могут и пасик принести, а атаку «Динамо» бы не добирал. Верю в 0:0.

modeerf, 528-е место

Александр не только игрок H2H-клуба СТС «Союз Товарищество Содружество», но и один из популяризаторов фэнтези, ведущий турниры, к примеру, по чемпионату Японии и российской футзальной Суперлиге.

– В пользу «Динамо» и котировки, и календарь, так что продавать юнитов этой команды особого смысла нет, их даже можно добрать до двух (если еще не). И Бителло, и Скопинцев с Диего Лаксальтом могут составить неплохую пару Тюкавину.

С «Рубином» чуть сложнее, но я бы не стал убирать игроков Казани в первую очередь. Да, атакующих футболистов можно заменить на более интересные варианты, а вот трогать защиту или вратаря я бы стал только в случае, если на усиление атаки и замену недоступных ушли не все три трансфера.

«Локомотив» vs «Зенит» – что делать с игроками обеих команд?

У многих в составе по два петербуржца, да и представители «Локомотива» не редкость.

nacawok: Жду интересной, но нерезультативной игры. Ставлю на что-то типа 1:1, 0:1 или 1:2. «Локо» я точно бы убирал из состава, а вот с «Зенитом» сложнее. Наверное, не стоит рисковать – надо оставлять тех, кто уже есть. Все-таки сухарь они всегда могут оформить, хоть и не сильно в него верится. Плюс стандарты Дугласа Сантоса.

А вот менять ли Ивана Сергеева на Матео Кассьерру, особенно на фоне того, что во многих составах будут проблемы с заменами после удаления Джона Кордобы – это, пожалуй, главный вопрос. И я пока не уверен в ответе.

это всего лишь слова: Два зенитовца в составе нужны, это сомнению не подлежит. Тем более «Локо» пропускает постоянно, их оборона – проходной двор. Поэтому и Клаудиньо, и Сергеев, и Кассьерра, и Вендел, и даже бывший игрок «Локомотива» Вильзон Изидор способны принести немало очков. Главное – угадать, кто именно. К тому же «Зенит» впервые вышел на первое место в чемпионате и, что называется, почувствовал запах жареного. Теперь они своего уже не упустят.

А вот из «Локо» не советую брать никого. Сергей Пиняев не играет полные матчи и мало создает. Максим Глушенков смотрится получше, но «Зенит» не даст ему создать много моментов. Ну а Артем Дзюба сейчас ярче в ютуб-шоу и рекламных роликах, чем на поле. Его 0,6 удара в створ за игру – яркое подтверждение. Остальные игроки «Локо» выстреливают лишь эпизодически и не так креативны в атаке.

modeerf: Без обид для болельщиков московской команды, но «Локомотив» не входит в число лидеров последних сезонов, не делал бы особый акцент на вывеску. Пара из «Зенита» – мастхэв на все матчи, а вот игроков «Локо» есть смысл поменять на футболистов из других матчей, у кого есть больший потенциал в атаке или защите.

Избегать ли игроков с угрозой дисквалификации? Всегда актуально перед паузой

Предпоследний тур перед зимним перерывом – всегда опасность, что кто-то из висящих на предупреждениях заработает еще одну карточку, чтобы уйти в отпуск пораньше.

nacawok: Не люблю такие вещи и редко в них верю. Хотя были, конечно, и явные случаи. Особенно с бразильскими легионерами. Однако нет, я бы об этом думал не более обычного. Поступайте как и на любом отрезке чемпионата. Риск есть всегда.

это всего лишь слова: Ну конечно же нет! Игроков с тремя и семью желтыми карточками из топов и правда достаточно, но я не думаю, что кто-то специально будет играть на предупреждение, чтобы побольше отдохнуть. Желтая в пылу борьбы – да, но не намеренная. Тем более футболисты при этом потеряют в деньгах. В конце концов, наши игроки не такие прошаренные как тот же Неймар, который всегда «получает травму» накануне Дня рождения.

modeerf: Не обращаю внимания на угрозу дисквалификации, роковая карточка может случиться как в следующем матче, так и через пять туров. Поэтому, если вы ждете заноса от игрока, всего лишь возможные минус один балл и замена в следующем туре не должны останавливать при выборе. Да и уже через два тура нас ждут шесть трансферов, так что беречь замены и далеко планировать сейчас нет особого смысла.

Дедлайн в 17-м туре – 2 декабря (суббота) в 14:00 мск . Первым будет матч «Факел» – «Балтика»

Фото: Pavel Kashaev, Edgar Breshchanov/Global Look Press; РИА Новости/Александр Гальперин