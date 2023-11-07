Футбольный фэнтези-блог
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Fantasy

Безумно эффективные звезды – но с ними Линделеф, Соланке, Троссард. Странная сборная в Fantasy АПЛ

Леандро Троссард Леандро Троссард
Букайо Сака Букайо Сака
Мохамед Салах Мохамед Салах
Константинос Цимикас Константинос Цимикас
Доминик Соланке Доминик Соланке
Борнмут Борнмут
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
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Лучшие в туре фэнтези АПЛ.

Принципы:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эрлинг Холанд, нападающий, «Манчестер Сити» (66,26%) – 16 очков

В сумасшедшем матче – 4:4 на «Стэмфорд Бридж» – четверть голов у Холанда. А еще ассист на Родри в концовке. 13 мячей в 12 матчах АПЛ, стабильный графику «гол за матч». Ну какие могут быть вопросы к Эрлингу? Как его можно игнорировать в фэнтези?

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (39,86%) – 14 очков

Египтянин тоже сделал дубль и стал первым игроком в истории АПЛ, кто забивал в каждом из первых шести домашних матчей. У Салаха уже 10 голов в сезоне, отстает от Эрлинга Холанда на три мяча. Как думаете, составит ли достойную конкуренцию норвежцу в борьбе за золотую бутсу? В любом случае и без него в составе никак.

Константинос Цимикас, защитник, «Ливерпуль» (1,63%) – 12 очков

Фланговый защитник «Ливерпуля» сделал два ассиста, в сумме с сухим матчем такой набор. Цимикас подменяет травмированного Эндрю Робертсона, который вернется, вероятно, лишь в начале года. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Сити», а вот дальше благоприятный календарь: «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Цимикас хороший вариант за 5,5, но его может подменять Джо Гомес – такое уже было в матче с «Лутоном».

Доминик Соланке, нападающий, «Борнмут» (8,07%) – 11 очков

«Борнмут» обыграл «Ньюкасл» впервые с 2017-го, причем победил вполне уверенно – благодаря двум голам Соланке. Доминик лучший в матче по касаниям в штрафной (восемь) и по xG – 1,14. А еще второй по ударам (четыре) и созданным шансам – три.

Леандро Троссард, полузащитник, «Арсенал» (2,45%) – 10 очков

Бельгиец провел очередной крутой матч, забил после передачи Букайо Сака и здорово подал угловой, после которого забил Вильям Салиба. Любопытно, что у Троссарда в сезоне шесть голов во всех турнирах – и все с передач Сака. К слову, у Леандро уже 15 голевых действий в «Арсенале», больше только у Сака (20). Но Троссард очень редко в основе, сейчас начал лишь второй матч в сезоне АПЛ.

Дальше – пауза на сборные, а АПЛ вернется через пару недель. Ближайший дедлайн – 25 ноября, через одну субботу. Там в 15:30 мск сразу сыграют «Сити» с «Ливерпулем».

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