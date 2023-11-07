Безумно эффективные звезды – но с ними Линделеф, Соланке, Троссард. Странная сборная в Fantasy АПЛ

Лучшие в туре фэнтези АПЛ.

Принципы:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эрлинг Холанд, нападающий, «Манчестер Сити» (66,26%) – 16 очков

В сумасшедшем матче – 4:4 на «Стэмфорд Бридж» – четверть голов у Холанда. А еще ассист на Родри в концовке. 13 мячей в 12 матчах АПЛ, стабильный графику «гол за матч». Ну какие могут быть вопросы к Эрлингу? Как его можно игнорировать в фэнтези?

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (39,86%) – 14 очков

Египтянин тоже сделал дубль и стал первым игроком в истории АПЛ, кто забивал в каждом из первых шести домашних матчей. У Салаха уже 10 голов в сезоне, отстает от Эрлинга Холанда на три мяча. Как думаете, составит ли достойную конкуренцию норвежцу в борьбе за золотую бутсу? В любом случае и без него в составе никак.

Константинос Цимикас, защитник, «Ливерпуль» (1,63%) – 12 очков

Фланговый защитник «Ливерпуля» сделал два ассиста, в сумме с сухим матчем такой набор. Цимикас подменяет травмированного Эндрю Робертсона, который вернется, вероятно, лишь в начале года. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Сити», а вот дальше благоприятный календарь: «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Цимикас хороший вариант за 5,5, но его может подменять Джо Гомес – такое уже было в матче с «Лутоном».

Доминик Соланке, нападающий, «Борнмут» (8,07%) – 11 очков

«Борнмут» обыграл «Ньюкасл» впервые с 2017-го, причем победил вполне уверенно – благодаря двум голам Соланке. Доминик лучший в матче по касаниям в штрафной (восемь) и по xG – 1,14. А еще второй по ударам (четыре) и созданным шансам – три.

Леандро Троссард, полузащитник, «Арсенал» (2,45%) – 10 очков

Бельгиец провел очередной крутой матч, забил после передачи Букайо Сака и здорово подал угловой, после которого забил Вильям Салиба. Любопытно, что у Троссарда в сезоне шесть голов во всех турнирах – и все с передач Сака. К слову, у Леандро уже 15 голевых действий в «Арсенале», больше только у Сака (20). Но Троссард очень редко в основе, сейчас начал лишь второй матч в сезоне АПЛ.