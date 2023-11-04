Как использовать «Зенит» – «Краснодар»? А в «Крылья» верить? Кого брать в Fantasy РПЛ

Разбираем пики на 15-й тур Fantasy РПЛ с экспертами.

Сегодняшние гости представляют ведущие H2H-клубы, играющие в командной Премьер-лиге.

«Зенит» vs «Краснодар» – что делать с игроками из матча лидеров?

Матчи лидеров – прекрасное зрелище, но настоящая головная боль для фэнтези. У многих в составе по два игрока из обеих команд. Кого убирать на лавку, а кого оставлять в основе?

antonuv, 103-е место

Юрий – один из основателей H2H-клуба «Балтика», идущего сейчас идет на 10-м месте командной Премьер-лиги. Бронзовый призер фэнтези-турнира по Лиге Европы-2018/19.

– Тяжелый вопрос. Все будет зависеть от того, насколько быстро забьют первый мяч. Если, конечно, кто-то забьет. Думаю, что полностью избавляться от пиков «Зенита» и «Краснодара» не стоит. Лучшим решением видится оставить по одному игроку атаки из каждой команды. На мой взгляд, ставка «обе забьют» должна сыграть. Не похоже, что матч будет низовым.

Из «Краснодара» я бы рассматривал результативного Джона Кордобу или Эдуарда Сперцяна, исполняющего пенальти и опасные штрафные. Ну а если у кого-то Матвей Сафонов, его бы тоже оставил. Думаю, меньше трех сэйвов он не сделает.

Из «Зенита» первым пиком вижу Матео Кассьерру, который забил пять мячей в шести последних матчах – отличный результат. Можно обратить внимание на Вендела и Клаудиньо. Защита в игре с «Краснодаром», на мой взгляд, особо не нужна. «Зенит» в последних трех матчах дома стабильно пропускал. Ему забивали «Локомотив», «Крылья Советов» и «Ахмат», а у краснодарцев атака сильнее. В идеале основными вижу сочетание Кассьерра-Кордоба. Рекомендовал бы всем перед заменами проверить, кто здоров в командах, а кто под вопросом, а потом принимать решение.

Kostaki, 180-е место

Константин выступает за H2H-клуб «Ратамахатта». Это действующий чемпион командной Премьер-лиги, сейчас идет на пятом месте.

– Атака «Зенита», очевидно, остается в основе, защиту «Краснодара» нужно продавать. А вот между защитой «Зенита» (думаю, у многих Дуглас Сантос) и атакой «Краснодара» надо угадать и выбрать что-то одно. По коэффициенту букмекеров напрашивается продажа атаки «Краснодара». Либо, если есть возможность, отправка ее в этом туре на лавку. Сам я склоняюсь именно к этому варианту.

Phantom of Opera, 87-е место

Александр выступает за H2H-клуб «Ice Planet». Команда возглавляет турнирную таблицы командной Премьер-лиги, а Александр играет в ней на первой доске. Серебряный призер фэнтези-турниров чемпионатов Франции-2017/18 и Германии-2018/19), а также Лиги Европы-2018/19.

– 1:2, 2:1, 2:3, 1:1, 2:4, 3:1, 2:2, 3:2, 1:3, 0:1, 2:2 – все эти цифры намекают нам, что в Питере забьют обе команды. «Зенит» пропускал дома от «Краснодара» и при Деяне Ловрене с Ярославом Ракицким шесть матчей подряд, а уж Нурали Алип тем более не внушает. Отсюда совет – дефолтные наборы Сантос+Кассьерра и Сперцян+Кордоба оставлять. При большом желании можете сыграть в рулетку и кого-нибудь одного посадить на лавку (спойлер: именно он и наберет больше всех в этом матче). Мой кандидат – Дуглас Сантос.

Кого взять из матча «Крылья Советов» – «Урал»? Первого в туре

Стартовый матч тура – всегда прекрасная возможность поймать составы. Однако и «Крылья», и «Урал» сейчас не в лучшей форме.

antonuv: Фаворитом этого матча вижу «Крылья», тем более матч в Самаре, хозяева выглядят явным фаворитом противостояния. Если кого и рекомендовать, так это атаку «Крыльев». За последние четыре тура «КС» сыграли один раз вничью и потерпели три поражения. Так что это для них отличный шанс на три очка. Уверен, самарцы сделают ставку на свою весьма эффективную атаку. «Крылья» в последних трех турах забивали всем: «Зениту», «Оренбургу», «Краснодару». Учитывая, что у краснодарцев и зенитовцев защита среди лучших в чемпионате, атака «Крыльев» действует вполне неплохо.

Первым пиком, естественно, смотрится Бенхамин Гарре, забивший два мяча в пяти последних матчах. Вторым подойдет Никита Салтыков. Несмотря на то, что Салтыков четыре тура без результативных действий, все равно от него постоянно исходит опасность. Защиту не рекомендую, хотя там есть игроки, которые способны помочь в атаке: Гленн Бейл, Юрий Горшков и Николай Рассказов. Но защита «Крыльев» очень ненадежна, к тому же Горшков с Бейлом могут на ровном месте отхватить желтую, а то и удаление. Рассказов уже не игрок основы (хотя можно поймать составы).

В «Урале» на многое рассчитывать не приходится. Любители рискнуть могу взять Эрика Бикфалви или Андрея Егорычева. «Урал» сейчас на спаде, много пропускает, при этом забить один-два мяча в состоянии.

Kostaki: Если кого и брать, только игроков «Крыльев». Пики стандартные: Бейл, Гарре. У кого не хватает денег, можно купить Салтыкова. Но он, конечно, хуже.

Phantom of Opera: На манеже все те же. Кроме Рассказова (хотя он отдал передачку с «Краснодаром»). Гарре/Салтыков, а если очень хотите – Бейл/Горшков. От «Урала» можно рассмотреть дешевого Илью Ишкова, если будет в старте. Но я бы, откровенно говоря, ограничился одним пиком. Оставлял бы того, кто есть, либо покупал Гарре под пенальти.

Верить ли в игроков «Сочи»? Команда внизу, но просыпается – и календарь удобный

Сочинцы, кажется, приходят в себя. При этом у команды приятный календарь. Из четырех оставшихся до паузы игр три домашних матча с не самыми грозными соперниками («Рубин», «Крылья», «Оренбург»). Правда в 16-м туре выезд к «Зениту».

antonuv: Тяжело сказать. Я, например, торопиться не буду. Не очень верю в «Сочи». Это команда настроения, все еще последняя в таблице. Пока не просматривается, за счет чего они смогут поправить дела в ближайших турах. Считаю «Сочи» слабейшей командой в лиге – и не факт, что до зимнего перерыва что-то поменяется.

Если кому интересен «Сочи», больше одного пика я брать не советую. Выбирать стоит между Лукой Джорджевичем и Мартином Крамаричем. Но я бы все равно пока не торопился. Даже после победы на выезде над «Уралом» (4:1) и ничьей дома с «Динамо» (3:3).

Kostaki: Конечно, из «Сочи» можно рассмотреть Ванью Дркушича, Мартина Крамарича и Луку Джорджевича, но есть и более очевидные кандидаты в состав. Я игроков «Сочи» брать не собираюсь.

Phantom of Opera: Так совпало, что я почти полностью посмотрел игру «Сочи» с «Динамо». Очень ярко играли сочинцы, и там есть где развернуться в плане пиков. Но конкретно перед «Рубином» я бы никого оттуда не рассматривал, так как Рашид Рахимов где-то нашел зелье друида Бердыемикса, и теперь казанцы отказываются пропускать. В общем, смотрите после Питера, а пока можно взять разве что в запас, протащить пару туров через скамейке и поймать дисквалификацию/травму (привет, Тео!) Короче – сейчас не надо.

P.S. Пора возвращать в составы Квинси Промеса.

Дедлайн в 15-м туре – 11 ноября (суббота) в 14:00 мск. Первым ждет матч «Крылья Советов» – «Урал», следом «Факел» – ЦСКА

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Виталий Тимкив