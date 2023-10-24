Форвард лучше Холанда и полузащитник эффективнее Салаха – даже такие есть в сборной тура Fantasy АПЛ

Лучшие в 10-м туре АПЛ для фэнтези.

Они:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эдвард Нкетиа, нападающий, «Арсенал» (4,05%) – 15 очков

Англичанин оформил первый хет-трик в АПЛ и посвятил его своей покойной тете. Лучший в матче по ударам – четыре, по ударам из штрафной – три и явным голевым моментам – два. Пока Габриэль Жезус лечится, Нкетиа должен выходить в основе, этим можно пользоваться.

Эрлинг Холанд, нападающий, «Манчестер Сити» (65,95%) – 14 очков

«Манчестер Сити» одержал будничную победу в дерби, а Эрлинг Холанд забил два мяча и отдал голевую. А вообще мог забить и три, и четыре гола. Норвежец забивает или отдает ассист в среднем каждые 64 минуты в АПЛ – лучший показатель среди игроков, сыгравших не менее 40 матчей. Холанд забил 11 мячей в АПЛ, столько же у «Манчестер Юнайтед».

Доминик Собослаи, полузащитник, «Ливерпуль» (5,67%) – 10 очков

Собослаи провел очередной крутой матч: обычно он делает предголевые передачи, но в матче против «Ноттингем Форест» сделал именно два ассиста. Он один из лучших в туре по созданным шансам – четыре, второй по ожидаемым ассистам – 0,74, третий по передачам в финальную треть поля – 36. Отличное подписание «Ливерпуля». Правда, рассматривать его как фэнтези-пик трудно: как игрок очень хорош, но результативные действия будет цеплять не так часто.

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (38,19%) – 9 очков

Салах поучаствовал во всех голах команды: при первых двух отдал предголевые передачи, третий забил сам, там ему очень помог вратарь «Ноттингема» Мэтт Тернер. Салах забивает в пятом домашнем матче подряд. Отличная результативность египтянина заставляет думать о капитанстве: раньше почти всегда правильным выбором был Холанд, но вот «Ливерпулю» дальше играть с «Лутоном», и это аргумент в пользу Салаха.

Жоау Пальинья, полузащитник, «Фулхэм» (0,57%) – 8 очков

Португалец сделал 10 отборов – никто в этом сезоне АПЛ не совершал больше за матч. А еще Пальинья забил и принес команде ничью. Пальинья явно перерос «Фулхэм» и заслуживает пойти на повышение, надеюсь «Бавария» за ним придет еще раз зимой или летом. Ну а как фентези пик он бесполезен и рассматривать его в свою команду не стоит.