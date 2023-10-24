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Форвард лучше Холанда и полузащитник эффективнее Салаха – даже такие есть в сборной тура Fantasy АПЛ

Эдвард Нкетиа Эдвард Нкетиа
Мохамед Салах Мохамед Салах
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Жоау Пальинья Жоау Пальинья
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Лучшие в 10-м туре АПЛ для фэнтези.

Они:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эдвард Нкетиа, нападающий, «Арсенал» (4,05%) – 15 очков

Англичанин оформил первый хет-трик в АПЛ и посвятил его своей покойной тете. Лучший в матче по ударам – четыре, по ударам из штрафной – три и явным голевым моментам – два. Пока Габриэль Жезус лечится, Нкетиа должен выходить в основе, этим можно пользоваться.

Эрлинг Холанд, нападающий, «Манчестер Сити» (65,95%) – 14 очков

«Манчестер Сити» одержал будничную победу в дерби, а Эрлинг Холанд забил два мяча и отдал голевую. А вообще мог забить и три, и четыре гола. Норвежец забивает или отдает ассист в среднем каждые 64 минуты в АПЛ – лучший показатель среди игроков, сыгравших не менее 40 матчей. Холанд забил 11 мячей в АПЛ, столько же у «Манчестер Юнайтед».

Доминик Собослаи, полузащитник, «Ливерпуль» (5,67%) – 10 очков

Собослаи провел очередной крутой матч: обычно он делает предголевые передачи, но в матче против «Ноттингем Форест» сделал именно два ассиста. Он один из лучших в туре по созданным шансам – четыре, второй по ожидаемым ассистам – 0,74, третий по передачам в финальную треть поля – 36. Отличное подписание «Ливерпуля». Правда, рассматривать его как фэнтези-пик трудно: как игрок очень хорош, но результативные действия будет цеплять не так часто.

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Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (38,19%) – 9 очков

Салах поучаствовал во всех голах команды: при первых двух отдал предголевые передачи, третий забил сам, там ему очень помог вратарь «Ноттингема» Мэтт Тернер. Салах забивает в пятом домашнем матче подряд. Отличная результативность египтянина заставляет думать о капитанстве: раньше почти всегда правильным выбором был Холанд, но вот «Ливерпулю» дальше играть с «Лутоном», и это аргумент в пользу Салаха.

Жоау Пальинья, полузащитник, «Фулхэм» (0,57%) – 8 очков

Португалец сделал 10 отборов – никто в этом сезоне АПЛ не совершал больше за матч. А еще Пальинья забил и принес команде ничью. Пальинья явно перерос «Фулхэм» и заслуживает пойти на повышение, надеюсь «Бавария» за ним придет еще раз зимой или летом. Ну а как фентези пик он бесполезен и рассматривать его в свою команду не стоит.

11-й тур – в субботу, 4 ноября, дедлайн в 15:30. Первыми сыграют «Фулхэм» с «Манчестер Юнайтед».

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