Вспышка в «Зените», защитник-пенальтист вернулся, Лещук набрал сэйвов. Fantasy-итоги тура РПЛ

Сборная 12-го тура Мир РПЛ в фэнтези.

В ней:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Вендел, полузащитник, Зенит (5,15%) – 13 очков

Герой тура, сделавший дубль «Крыльям». Ушел на 89-й минуте и не получил +1 за полный матч, но сохранил этим же +1 за «сухарь», потому что «Зенит» пропустил уже без него. Так и так было бы 13 очков – личный рекорд. За дубль «Спартаку» набирал в августе 12. Вендел в «Зените» – обычно третий-четвертый выбор, потому что в команде есть Матео Кассьерра, Дуглас Сантос и периодически вспыхивающий Клаудиньо. Но вот теперь, под домашний матч с «Ахматом» и выезд к «Балтике», можно присмотреться и к этому бразильцу.

Максим Осипенко, защитник, «Ростов» (11,64%) – 12 очков

Защитник-пенальтист вернулся и в состав «Ростова», и в список самых желанных игроков в фэнтези. У Осипенко два гола за три тура, а теперь еще и вместе с сухим матчем. Правда, у ростовчан дальше «Локомотив», «Оренбург» и «Спартак» – не самая приятная связка. Хотя пенальти можно заработать всегда, этим пик в фэнтези и ценен.

Эдуард Сперцян, полузащитник, Краснодар (28,52%) – 10 очков

Молодой краснодарец, кажется, обиделся на падение популярности ниже 30 процентов. «Краснодар» неожиданно потерял очки с «Балтикой», но на ценности Эдуарда как фэнтези-юнита это не сказалось, он забид второй тур подряд. Впереди непростые матчи с ЦСКА, «Крыльями» и «Зенитом». Логика подсказывает не брать Сперцяна, но опять же пенальти, вообще стандарты – его дело, так что занести может в любом матче.

Игорь Лещук, вратарь, Динамо (0,4%) – 8 очков

Герой московского дерби. Лещук прекрасно провел матч с «Локомотивом» и заработал не только восторги болельщиков, но и два бонусных очка к «сухарику». Брать ли Игоря в следующих турах? Скорее нет. Антон Шунин выздоравливает, а календарь команды («Урал», «Сочи», «Оренбург») хорош именно вдолгую. Логичнее довериться кому-то из защиты.

Андрей Егорычев, полузащитник, Урал (10,16%) – 8 очков

Лучший атакующий игрок екатеринбуржцев в этом сезоне – единственный, кто принес пользу в фэнтези при домашнем разгроме от «Сочи». Но Егорычев – точно не мастхэв. Впереди у «Урала» гостевой матч с «Динамо», брать под него уральца – не лучшая идея.

Руслан Магаль, защитник, Факел (1,39%) – 6 очков

После этого тура может показаться, что Сергей Ташуев тоже играет в фэнтези. Тренер «Факела» сменил Руслана на 63-й минуте и спас ему сухой матч. В последних играх Магаль действует высоко на фланге, но покупать его стоит скорее в запас. Все же ближайшие матчи у воронежцев – это ЦСКА и «Спартак» дома, а также «Ахмат» с «Рубином» на выезде.