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Вспышка в «Зените», защитник-пенальтист вернулся, Лещук набрал сэйвов. Fantasy-итоги тура РПЛ

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Игорь Лещук Игорь Лещук
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
Андрей Егорычев Андрей Егорычев
Даниил Денисов Даниил Денисов
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Факел Факел
Ростов Ростов
Руслан Магаль Руслан Магаль
Ильнур Альшин Ильнур Альшин
Урал Урал
Вендел Вендел
Максим Осипенко Максим Осипенко
Динамо Москва Динамо Москва
Кирилл Кравцов Кирилл Кравцов
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Джон Кордоба Джон Кордоба
Евгений Чернов Евгений Чернов
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Сборная 12-го тура Мир РПЛ в фэнтези.

В ней:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

 

Вендел, полузащитник, Зенит (5,15%) – 13 очков

Герой тура, сделавший дубль «Крыльям». Ушел на 89-й минуте и не получил +1 за полный матч, но сохранил этим же +1 за «сухарь», потому что «Зенит» пропустил уже без него. Так и так было бы 13 очков – личный рекорд. За дубль «Спартаку» набирал в августе 12. Вендел в «Зените» – обычно третий-четвертый выбор, потому что в команде есть Матео Кассьерра, Дуглас Сантос и периодически вспыхивающий Клаудиньо. Но вот теперь, под домашний матч с «Ахматом» и выезд к «Балтике», можно присмотреться и к этому бразильцу.

Максим Осипенко, защитник, «Ростов» (11,64%) – 12 очков

Защитник-пенальтист вернулся и в состав «Ростова», и в список самых желанных игроков в фэнтези. У Осипенко два гола за три тура, а теперь еще и вместе с сухим матчем. Правда, у ростовчан дальше «Локомотив», «Оренбург» и «Спартак» – не самая приятная связка. Хотя пенальти можно заработать всегда, этим пик в фэнтези и ценен. 

Эдуард Сперцян, полузащитник, Краснодар (28,52%) – 10 очков

Молодой краснодарец, кажется, обиделся на падение популярности ниже 30 процентов. «Краснодар» неожиданно потерял очки с «Балтикой», но на ценности Эдуарда как фэнтези-юнита это не сказалось, он забид второй тур подряд. Впереди непростые матчи с ЦСКА, «Крыльями» и «Зенитом». Логика подсказывает не брать Сперцяна, но опять же пенальти, вообще стандарты – его дело, так что занести может в любом матче.

Игорь Лещук, вратарь, Динамо (0,4%) – 8 очков

Герой московского дерби. Лещук прекрасно провел матч с «Локомотивом» и заработал не только восторги болельщиков, но и два бонусных очка к «сухарику». Брать ли Игоря в следующих турах? Скорее нет. Антон Шунин выздоравливает, а календарь команды («Урал», «Сочи», «Оренбург») хорош именно вдолгую. Логичнее довериться кому-то из защиты.

Андрей Егорычев, полузащитник, Урал (10,16%) – 8 очков

Лучший атакующий игрок екатеринбуржцев в этом сезоне – единственный, кто принес пользу в фэнтези при домашнем разгроме от «Сочи». Но Егорычев – точно не мастхэв. Впереди у «Урала» гостевой матч с «Динамо», брать под него уральца – не лучшая идея.

Руслан Магаль, защитник, Факел (1,39%) – 6 очков

После этого тура может показаться, что Сергей Ташуев тоже играет в фэнтези. Тренер «Факела» сменил Руслана на 63-й минуте и спас ему сухой матч. В последних играх Магаль действует высоко на фланге, но покупать его стоит скорее в запас. Все же ближайшие матчи у воронежцев – это ЦСКА и «Спартак» дома, а также «Ахмат» с «Рубином» на выезде.

Новый тур – уже через несколько дней, дедлайн в пятницу, 27 октября, в 19:00 мск. 13-й тур откроется матчем «Рубина» с «Балтикой».

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