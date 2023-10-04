В Холанда все еще верим? Кто может стать джокером после паузы? Кого брать в Fantasy АПЛ

Идеи опытных игроков перед 9-м туром в фэнтези АПЛ.

Кто капитан: Салах, Холанд, Сон или кто-то еще? В Эрлинга вообще еще верим?

Тур и серия у Эрлинга Холанда такие, что точно можно подумать над капитаном, не оставлять автоматом форварда «Сити». Хотя соперник у него – веселый «Брайтон», у норвежца наверняка будут хорошие шансы.

Юрий jutee92

Пять лет играет в фэнтези АПЛ.

– Мой выбор – Холанд. Это один из тех туров, где выбор альтернативного капитана может нанести больше вреда, чем принести пользы.

Evgeny Ivanov («Балтика»)

Восемь сезонов на Sports.ru, пять попаданий в топ-100 АПЛ, в том числе победа в сезоне-2021/22.

– В моем составе есть все трое, все подходят для выбора капитаном. Я планирую капитанить Холанда. В последних турах он не забивал, как раз пришло время наверстать.

Андрей lev/prav

Пять лет играет в фэнтези АПЛ.

– У меня есть все трое, поэтому на бумаге выбор крайне сложен. Однако мне решение далось легко. Первый матч тура – не капитанский, есть такое правило в фэнтези-комьюнити. То есть точно не Салах. Сон – красавчик, в последних четырех турах – три мяча, 13 ударов, четыре больших шанса. Выжал максимум из того, что имел. Отличный кандидат, но Холанд должен быть невероятно заряжен.

Два матча без голов – к такому он не привык, хотя моментов-то куча. Эрлинг забил за сборную, играет против безумного «Брайтона», «Сити» на несвойственном для себя третьем месте. Для меня этот набор факторов не оставляет сомнений, что выбирать нужно норвежца.

Два-три защитника самых нужных защитника на ближайшие туры – кто это? Кроме очевидных из «Ньюкасла»

Многие скупали и продолжают скупают защитников «Ньюкасла», но нужно рассмотреть и других.

Юрий jutee92: На мой взгляд, выбор защитника в фэнтези – это баланс между сложностью календаря, защитными показателями команды и атакующим потенциалом игрока. У «Астон Виллы» и «Ливерпуля» хорошие оборонительные цифры в домашних матчах, а по три из следующих четырех туров у них как раз на своем поле. Соответственно, Мэтти Кэш и Трент Александер-Арнолд – отличные пики на ближайшие туры.

Если не хватает бюджета на Трента, обратите внимание на Вирджила ван Дейка, он очень хорош на стандартах на старте сезона. А если вам надо «догонять» или вы хотите рискнуть, стоит обратить внимание на Костаса Цимикаса, ведь Энди Робертсон травмировал плечо в международную паузу, и пока шотландец восстанавливается, грек будет подменять его на левом фланге защиты.

Evgeny Ivanov: Если есть бюджет, заманчиво смотрится Трент. Топовый защитник, который может принести в ближайших матчах много очков. Календарь у «Ливерпуля» хороший (после дерби «Ноттингем», «Лутон» и «Брентфорд»), вопрос – хватит ли бюджета.

Если не уходить из «Ливерпуля», можно рассмотреть вариант Цимикаса, который будет играть вместо травмированного Робертсона.

Если поискать в других командах, хорошо смотрится Кэш из «Астон Виллы». Календарь у него тоже крайне перспективный: «Вест Хэм», «Лутон», «Ноттингем» и «Фулхэм».

Андрей lev/prav: Мэтти Кэш – потому что календарь «Астон Виллы» в сумме с командной результативностью не могут оставить меня равнодушным. У команды всего два сухих матча, но атакующие показатели на высоком уровне. Мэтти – лидер среди защитников по ударам и касаниям в штрафной за последние четыре тура, у него 0,92 xG без учета пенальти, да и три сухаря в шести ближайших матчах вполне реальны.

Так как календарь «Ман Юнайтед» располагает к тому, чтобы подниматься в таблице – Диогу Далот, пока команда десятая с 12 пропущенными. Впереди три из четырех матчей с соперниками, которые много допускают и мало забивают: соперники «Шеффилд», «Сити», «Фулхэм» и «Лутон». Аарон Уан-Биссака недоступен, что делает Далота безальтернативным. У Диогу девять созданных шансов за четыре последних тура, 0,68 ожидаемых ассиста и 11 касаний в штрафной. Я всерьез рассматриваю его в свою команду на замену Дестини Удоджи.

Костас Цимикас – «Ливерпуль» есть «Ливерпуль». Пропустят – забьют на один больше. Хотя есть все основания ждать сухих матчей в ближайших четырех турах. Робертсон недоступен, всехзаменяющий Джеймс Милнер уехал. Хочется, чтобы Костас играл. Но будет ли – вопрос. Трент легко может безвозвратно уйти в середину, и Юргену Клоппу будет больше резона играть в три центральных защитника. В таком случае Гомес и Матип в приоритете. Будь у меня свободный слот в обороне, я бы Цимикаса все же взял. Сильно не разоришься, а его занос может быть приятным бонусом.

Где ждете больше всего голов, а где – низовой матч?

Игра «Сити» с «Брайтоном» правда будет самой результативной? А, например, «Ньюкасл» против «Кристал Пэлас» сыграют «низ»?

Юрий jutee92: «Манчестер Сити» против «Брайтона» – мой главный претендент на «тотал больше» в туре. У «Сити» два поражения подряд в АПЛ, у Холанда четыре матча без голов за клуб, возвращение Родри после дисквалификации. И матч на «Этихаде» (первый с 24 сентября, были четыре гостевые игры подряд) – отличный повод показать качественную игру и вернуться к победам. К тому же команда Роберто де Дзерби не будет парковать автобус даже в гостях у «Сити», это сделает матч более открытым и, надеюсь, результативным.

Претендентов на низовой матч в этом туре намного больше. Остановлюсь на «Челси» – «Арсенал». Ожидаю интенсивный матч, тактически интересный, правда с минимумом голевых моментов и голов. Но это не точно.

Evgeny Ivanov: Больше голов жду в матче «Сити» – «Брайтон». «Брайтон» со всеми играет весело, «Сити» здесь может забить много. Как потенциально низовой выделю «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».

Андрей lev/prav: После международной паузы с тоталами играться – дело неблагодарное. Очевидно, матч «Сити» с «Брайтон» – первый кандидат на верховой результат. «Брайтон» приучил к обилию мячей в обе стороны.

Вторым бы я отметил «Астон Виллу» с «Вест Хэмом»: у обеих команд шесть из восьми верховых матчей в сезоне, обе умеют и любят забивать. Третий – «Шеффилд» против «МЮ». Думаю, забить минимум два в ворота «Шеффилда» не составит труда, да и в последних четырех матчах между командами 17 мячей на двоих, а если «Юнайтед» пропустит – не удивлюсь .

Низовые прогнозы делать не люблю, но почти уверен, что «Ньюкаслу» придется непросто. Околофутбольные истории не проходят бесследно. У «Кристал Пэлас» 7:7 в забитых и пропущенных после восьми матчей, показатель выдающийся. Два последних матча сыграли 0-0. Не удивлюсь, если и ливерпульское дерби окажется нерезультативным: в пяти из восьми последних тотал 2,5 не был пробит, а тут еще и раннее начало. Возможно, не все основные будут готовы.

Дедлайн в 9-м туре – в субботу, 21 октября, в 14:30 мск . Первым в программе – ливерпульское дерби на «Энфилде».

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij / Staff; Alex Livesey / Freier Fotograf, IMAGO/Conor Molloy/News Images, Steve Flynn/Keystone Press Agency/Global Look Press