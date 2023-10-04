Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

В Холанда все еще верим? Кто может стать джокером после паузы? Кого брать в Fantasy АПЛ

Мохамед Салах Мохамед Салах
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Константинос Цимикас Константинос Цимикас
Астон Вилла Астон Вилла
Мэтти Кэш Мэтти Кэш
Диогу Далот Диогу Далот
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
Челси Челси
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
fantasy fantasy
Ливерпуль Ливерпуль
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Тоттенхэм Тоттенхэм
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Футбол Футбол

Идеи опытных игроков перед 9-м туром в фэнтези АПЛ.

Кто капитан: Салах, Холанд, Сон или кто-то еще? В Эрлинга вообще еще верим?

Тур и серия у Эрлинга Холанда такие, что точно можно подумать над капитаном, не оставлять автоматом форварда «Сити». Хотя соперник у него – веселый «Брайтон», у норвежца наверняка будут хорошие шансы.

Юрий jutee92

Пять лет играет в фэнтези АПЛ.

– Мой выбор – Холанд. Это один из тех туров, где выбор альтернативного капитана может нанести больше вреда, чем принести пользы.

Evgeny Ivanov  («Балтика»)

Восемь сезонов на Sports.ru, пять попаданий в топ-100 АПЛ, в том числе победа в сезоне-2021/22.

– В моем составе есть все трое, все подходят для выбора капитаном. Я планирую капитанить Холанда. В последних турах он не забивал, как раз пришло время наверстать.

Андрей lev/prav

Пять лет играет в фэнтези АПЛ.

– У меня есть все трое, поэтому на бумаге выбор крайне сложен. Однако мне решение далось легко. Первый матч тура – не капитанский, есть такое правило в фэнтези-комьюнити. То есть точно не Салах. Сон – красавчик, в последних четырех турах – три мяча, 13 ударов, четыре больших шанса. Выжал максимум из того, что имел. Отличный кандидат, но Холанд должен быть невероятно заряжен.

Два матча без голов – к такому он не привык, хотя моментов-то куча. Эрлинг забил за сборную, играет против безумного «Брайтона», «Сити» на несвойственном для себя третьем месте. Для меня этот набор факторов не оставляет сомнений, что выбирать нужно норвежца.

Два-три защитника самых нужных защитника на ближайшие туры – кто это? Кроме очевидных из «Ньюкасла»

Многие скупали и продолжают скупают защитников «Ньюкасла», но нужно рассмотреть и других.

Юрий jutee92: На мой взгляд, выбор защитника в фэнтези – это баланс между сложностью календаря, защитными показателями команды и атакующим потенциалом игрока. У «Астон Виллы» и «Ливерпуля» хорошие оборонительные цифры в домашних матчах, а по три из следующих четырех туров у них как раз на своем поле. Соответственно, Мэтти Кэш и Трент Александер-Арнолд – отличные пики на ближайшие туры.

Если не хватает бюджета на Трента, обратите внимание на Вирджила ван Дейка, он очень хорош на стандартах на старте сезона. А если вам надо «догонять» или вы хотите рискнуть, стоит обратить внимание на Костаса Цимикаса, ведь Энди Робертсон травмировал плечо в международную паузу, и пока шотландец восстанавливается, грек будет подменять его на левом фланге защиты. 

Evgeny Ivanov: Если есть бюджет, заманчиво смотрится Трент. Топовый защитник, который может принести в ближайших матчах много очков. Календарь у «Ливерпуля» хороший (после дерби «Ноттингем», «Лутон» и «Брентфорд»), вопрос – хватит ли бюджета.

Если не уходить из «Ливерпуля», можно рассмотреть вариант Цимикаса, который будет играть вместо травмированного Робертсона.

Если поискать в других командах, хорошо смотрится Кэш из «Астон Виллы». Календарь у него тоже крайне перспективный: «Вест Хэм», «Лутон», «Ноттингем» и «Фулхэм».

Телеграм-канал обо всем Fantasy на Sports.ru

Андрей lev/prav: Мэтти Кэш – потому что календарь «Астон Виллы» в сумме с командной результативностью не могут оставить меня равнодушным. У команды всего два сухих матча, но атакующие показатели на высоком уровне. Мэтти – лидер среди защитников по ударам и касаниям в штрафной за последние четыре тура, у него 0,92 xG без учета пенальти, да и три сухаря в шести ближайших матчах вполне реальны.

Так как календарь «Ман Юнайтед» располагает к тому, чтобы подниматься в таблице – Диогу Далот, пока команда десятая с 12 пропущенными. Впереди три из четырех матчей с соперниками, которые много допускают и мало забивают: соперники «Шеффилд», «Сити», «Фулхэм» и «Лутон». Аарон Уан-Биссака недоступен, что делает Далота безальтернативным. У Диогу девять созданных шансов за четыре последних тура, 0,68 ожидаемых ассиста и 11 касаний в штрафной. Я всерьез рассматриваю его в свою команду на замену Дестини Удоджи. 

Костас Цимикас – «Ливерпуль» есть «Ливерпуль». Пропустят – забьют на один больше. Хотя есть все основания ждать сухих матчей в ближайших четырех турах. Робертсон недоступен, всехзаменяющий Джеймс Милнер уехал. Хочется, чтобы Костас играл. Но будет ли – вопрос. Трент легко может безвозвратно уйти в середину, и Юргену Клоппу будет больше резона играть в три центральных защитника. В таком случае Гомес и Матип в приоритете. Будь у меня свободный слот в обороне, я бы Цимикаса все же взял. Сильно не разоришься, а его занос может быть приятным бонусом.

Где ждете больше всего голов, а где – низовой матч? 

Игра «Сити» с «Брайтоном» правда будет самой результативной? А, например, «Ньюкасл» против «Кристал Пэлас» сыграют «низ»?

Юрий jutee92: «Манчестер Сити» против «Брайтона» – мой главный претендент на «тотал больше» в туре. У «Сити» два поражения подряд в АПЛ, у Холанда четыре матча без голов за клуб, возвращение Родри после дисквалификации. И матч на «Этихаде» (первый с 24 сентября, были четыре гостевые игры подряд) – отличный повод показать качественную игру и вернуться к победам. К тому же команда Роберто де Дзерби не будет парковать автобус даже в гостях у «Сити», это сделает матч более открытым и, надеюсь, результативным.

Претендентов на низовой матч в этом туре намного больше. Остановлюсь на «Челси» – «Арсенал». Ожидаю интенсивный матч, тактически интересный, правда с минимумом голевых моментов и голов. Но это не точно.

Evgeny Ivanov: Больше голов жду в матче «Сити» – «Брайтон». «Брайтон» со всеми играет весело, «Сити» здесь может забить много. Как потенциально низовой выделю «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».

Андрей lev/prav: После международной паузы с тоталами играться – дело неблагодарное. Очевидно, матч «Сити» с «Брайтон» – первый кандидат на верховой результат. «Брайтон» приучил к обилию мячей в обе стороны.

Вторым бы я отметил  «Астон Виллу» с «Вест Хэмом»: у обеих команд шесть из восьми верховых матчей в сезоне, обе умеют и любят забивать. Третий – «Шеффилд» против «МЮ». Думаю, забить минимум два в ворота «Шеффилда» не составит труда, да и в последних четырех матчах между командами 17 мячей на двоих, а если «Юнайтед» пропустит – не удивлюсь . 

Низовые прогнозы делать не люблю, но почти уверен, что «Ньюкаслу» придется непросто. Околофутбольные истории не проходят бесследно. У «Кристал Пэлас» 7:7 в забитых и пропущенных после восьми матчей, показатель выдающийся. Два последних матча сыграли 0-0. Не удивлюсь, если и ливерпульское дерби окажется нерезультативным: в пяти из восьми последних тотал 2,5 не был пробит, а тут еще и раннее начало. Возможно, не все основные будут готовы.

Дедлайн в 9-м туре – в субботу, 21 октября, в 14:30 мск. Первым в программе – ливерпульское дерби на «Энфилде».

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij / Staff; Alex Livesey / Freier Fotograf, IMAGO/Conor Molloy/News Images, Steve Flynn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий