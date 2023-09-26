Никого дороже 6,5 млн нет в сборной 9-го тура фэнтези РПЛ.

Ее мы сформировали так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый ).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Хелвен (0,6%), ЦСКА – 10 очков

Новичок армейцев ярко ворвался в РПЛ – 17 очков за три матча. На этих выходных у бразильца самый перформанс: десятка в сумасшедшей стычке с «Ростовом». Учитывая атакующий потенциал, защитник станет для многих обязательной опцией. Дальше – домашний матч с «Балтикой».

Егор Голенков (0,9%), «Ростов» – 10 очков

В последних двух играх некогда запасной форвард «Ростова» забил три. Перед домашним матчем с «Уралом» выглядит очень привлекательно – за 6,5, но конкуренция в атаке очень высока, а через тур выезд в Краснодар.

Сергей Волков (14,4%), «Краснодар» – 9 очков

Лучший защитник сезона по очкам (51) снова блеснул. И традиционный сухарь, и уже привычный ассист. Больше Сергея в «Краснодаре» пока не набрал никто, включая Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна, поэтому его можно смело записывать в мастхэвы турнира.

Дмитрий Кабутов (0,8%), «Рубин» – 9 очков

В матче, от которого все ждали «сухого» результата в первую очередь от «Факела», защитник казанцев сделал то, что умеет лучше всего – точно подал с фланга. К слову, он лучший защитник РПЛ по xG+xA (ожидаемые голы и ассисты) за последние пять туров, так что удивляться нечему. Другое дело, что в стабильные сухари «Рубина» верится с трудом, а впереди – «Краснодар» и «Ахмат».

Дедлайн на 10-й тур – уже в пятницу, в 19:00 мск 29 сентября, когда начнут играть «Ростов» с «Уралом».