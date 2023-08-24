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Кто лучше из топ-клубов? А верим в сенсацию прошлого тура? Кого брать в Fantasy РПЛ

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Обсуждаем ключевые вопросы.

6-й тур Мир РПЛ стартует рано в пятницу – замены нужно сделать к 17:30. А это главные идеи и сомнения со взглядом опытных игроков.

Лучшие команды на ближайшие пять туров: кого стоит брать с прицелом на длинный отрезок?

По первым пяти турам мы примерно поняли, во что играют команды и кто где ключевые исполнители в новом сезоне. Пробуем предположить, какие стратегические решения помогут на дистанции.

n1xos (Jokers)

– Выделяются, конечно, «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» – как обычно. Относительно всего сезона хороший отрезок у «Крыльев».  

Из топовых команд пики уже понятны, вопрос только в травме Гарре, которого нужно менять. Вопрос – на кого. Остальные позиции, думаю, останутся без замен у многих. Константин Тюкавин и Николай Комличенко в хорошей форме, с неплохим календарем для атаки на ближайшие три игры, подешевле – Муми Нгамале.

В «Крыльях» можно рассмотреть Николая Рассказова за 5,5, который может располагается правым полузащитником/защитником в гибридной схеме 4-4-2/5-2-3. 

evar (allenatore)

– Два обязательных пика из «Краснодара» уже есть у многих, вариации с амплуа – по вкусу. Тут кто как поверил на входе, тот так и будет сидеть эти пять туров. Из «Зенита» вторым пиком просится Вендел взамен нестабильной защиты, Матео Кассьера сдержанно приносит очки, но обязателен.

«Динамо», «Спартак» – дело вкуса. В свете появления Хорхе Карраскаля ставил бы на первых, у «Спартак» наверняка будут проблемы и в матче с «Ахматом».

Иштван (Komenda)

– Лучший календарь на ближайшие пять туров, на мой взгляд, у трех команд: «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Из них по два человека брать и надо. В «Зените» выбор между Дугласом Сантосом, Венделом и Матео Кассьеррой, в «Краснодаре» – из Эдуарда Сперцяна, Джона Кордобы и Матвея Сафонова, у ЦСКА – Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Антон Заболотный или новичок Виктор Давила

«Пари НН» и «Рубин» играют дома с «Ростовом» и «Динамо». Стоит ли рассматривать пики аутсайдеров?

Регулярно есть соблазн поиграть с недорогими пиками из более скромных команд в надежде, что они сделают разницу. Есть ли смысл сейчас?

n1xos: «Пари НН» стоит рассматривать только в обороне. Подойдет Артур Нигматуллин за 5,5 в ворота или защитники. Но переплачивать не стоит. Стандарты Кирилла Гоцука пока не работают, а команда в целом слаба в атаке. Последний матч с «Факелом» внес немного смуты, но оборона пока входит в топ-5 по допущенным моментам.

«Рубин» может быть тоже любопытным, они хорошо действуют на стандартах, Рашид Рахимов пытается удержаться, поэтому точно будет стараться играть на победу. Однако календарь не располагает к покупкам в оборону: дальше «Динамо» (хоть и дома), а из легких в ближайшие пять туров (хотя в гостях) «Пари НН» и «Факел». В атаке можно рассмотреть Мирлинда Даку и Владимира Кабутова за стандарты.

evar: «Пари НН» потерял доверие в игре с «Факелом» (0:2), и Эдгар Севикян не нужен. «Рубин» без Джоэла Фамейе тоже неинтересен, очки в последних турах обеспечивают там только защитники. Так что всех продавать. Кроме разве что Ильи Рожкова за 4,5 – ему здоровья и быстрейшего возвращения.

Иштван: Есть смысл смотреть календарь не только на ближайший тур, но и на несколько матчей вперед. «Рубин» точно не стал бы рассматривать, а вот из «Нижнего» можно обратить внимание на Артура Нигматуллина в ворота, а также Игоря Калинского в полузащиту за 7 или Эдгара Севикяна за 6. Больше стоит ориентироваться на прогнозы по составам.

Герой прошлого тура Крамарич из «Сочи»: нужен ли под «Локомотив» и вдолгую?

Всегда есть соблазн взять игрока после топ-перфоманса в надежде, что на волне он продолжит заносить. Разбираемся, тот ли это случай.

n1xos: Крамарич уже набрал немало за три игры, при этом он подтверждает голы и ассисты хорошим качеством моментов, хоть забивает и отдает пока значительно выше ожидаемого уровня. 

Играет инсайда в схеме 5-2-3, так что можно считать его позицию более атакующей, чем просто полузащитник. Приятная цена (7) и относительно неплохой календарь в ближайших играх («Локо» – последняя оборона по xG, «Оренбург» – предпоследняя) дают сигналы о возможной покупке.

evar: Крамарича легко можно брать на место травмированного Бенхамина Гарре, но пока только под «Локомотив» в ближайшем туре.

Иштван: Под «Локомотив» и «Оренбург» в следующих турах брать можно, а вот дальше я бы смотрел отдельно.

Напоминаем, дедлайн в РПЛ – 17:30 пятницы, 28 августа. Тур откроют «Оренбург» с ЦСКА.

Фото: Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Александр Вильф

2 комментария

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pav11k
Гарре пока поменял на Салтыкова - молодой, прыткий, с ударом.
Севикяна тоже оставляю, дриблинг и удар на месте, поэтому может забить + игра дома.
Оба недорогие, это плюс
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Дамир Сейфутдинов
Николай Калинский, а не Игорь.
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