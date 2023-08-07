Сборная четвертого тура Мир РПЛ по законам фэнтези заметно лучше реальных самых больших очков.

Здесь как обычно:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эдуард Сперцян, «Краснодар» (23%) – 13 очков

Пока Малком не уехал, полузащитника «Краснодара» из-за высокой цены рассматривали немногие. Результативность в первых двух турах тоже не впечатляла (5 очков, потом 4), большинство использовали оборонительный пик краснодарцев. После четырех туров понятно, что Эдуард мастхэв – 30 очков и третье место в РПЛ. Да, предстоит потратить два трансфера на размен краснодарской обороны (если у вас есть Кордоба), но оно того стоит.

Станислав Бессмертный, «Динамо» (0,3%) – 12 очков

Воспитанник «Динамо», подменяющий травмированного Эли Дасу, роскошно дебютировал в РПЛ: сразу победный гол и сухой матч. Вряд ли он будет основным весь сезон, но пока остается отличным решением в оборону за 5, ведь после ЦСКА динамовцам играть с «Рубином», «Ростовом» и «Пари НН».

Илья Лантратов, «Локомотив» (13%) – 9 очков

Лучший вратарь прошлого сезона по очкам снова на уровне: отбил пенальти от Бенхамина Гарре и сделал семь сэйвов. Вратарская позиция в фэнтези самая непредсказуемая, поэтому дорогие киперы котируются невысоко, но если бюджет позволяет, стоит рассмотреть.

Илья Вахания, «Ростов» (0,3%) – 9 очков

Воспитанник «Зенита» дебютировал за основу «Ростова» – и сразу голевая. Атакующий потенциал флангового защитника был виден еще в молодежном первенстве, осталось убедиться, что он будет регулярно играть. Цена 5 млн позволяет рассматривать его как вариант на скамейку, а дальше ротировать, опираясь на календарь.

Андрей Егорычев, «Урал» (0,9%) – 8 очков

Полузащитник сенсационной на старте сезона команды Гончаренко в огне: 17 очков за последние два тура. Впереди «Балтика», «Зенит», «Факел» и «Ахмат». Можно рассмотреть, если есть свободные слоты в полузащите.

Тео Бонгонда (12,2%) – 8 очков

Входит в топ-5 по набранным очкам (26), результативные действия в каждом из четырех матчей РПЛ. За 7,5 млн не брать такую эффективность – даже странно. Пускай дальше и «Зенит».