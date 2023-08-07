Футбольный Fantasy-блог
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Еще пара незнакомцев зажгла в РПЛ – мощно занесли в Fantasy. В кого верим на весь сезон?

Краснодар Краснодар
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
ЦСКА ЦСКА
Эдгар Севикян Эдгар Севикян
Урал Урал
Илья Вахания Илья Вахания
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
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Футбол Футбол

Сборная четвертого тура Мир РПЛ по законам фэнтези заметно лучше реальных самых больших очков.

Здесь как обычно: 

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

 

Эдуард Сперцян, «Краснодар» (23%) – 13 очков

Пока Малком не уехал, полузащитника «Краснодара» из-за высокой цены рассматривали немногие. Результативность в первых двух турах тоже не впечатляла (5 очков, потом 4), большинство использовали оборонительный пик краснодарцев. После четырех туров понятно, что Эдуард мастхэв – 30 очков и третье место в РПЛ. Да, предстоит потратить два трансфера на размен краснодарской обороны (если у вас есть Кордоба), но оно того стоит.

Станислав Бессмертный, «Динамо» (0,3%) – 12 очков 

Воспитанник «Динамо», подменяющий травмированного Эли Дасу, роскошно дебютировал в РПЛ: сразу победный гол и сухой матч. Вряд ли он будет основным весь сезон, но пока остается отличным решением в оборону за 5, ведь после ЦСКА динамовцам играть с «Рубином», «Ростовом» и «Пари НН».

Илья Лантратов, «Локомотив» (13%) – 9 очков

Лучший вратарь прошлого сезона по очкам снова на уровне: отбил пенальти от Бенхамина Гарре и сделал семь сэйвов. Вратарская позиция в фэнтези самая непредсказуемая, поэтому дорогие киперы котируются невысоко, но если бюджет позволяет, стоит рассмотреть.

Илья Вахания, «Ростов» (0,3%) – 9 очков

Воспитанник «Зенита» дебютировал за основу «Ростова» – и сразу голевая. Атакующий потенциал флангового защитника был виден еще в молодежном первенстве, осталось убедиться, что он будет регулярно играть. Цена 5 млн позволяет рассматривать его как вариант на скамейку, а дальше ротировать, опираясь на календарь.

Андрей Егорычев, «Урал» (0,9%) – 8 очков 

Полузащитник сенсационной на старте сезона команды Гончаренко в огне: 17 очков за последние два тура. Впереди «Балтика», «Зенит», «Факел» и «Ахмат». Можно рассмотреть, если есть свободные слоты в полузащите.

Тео Бонгонда (12,2%) – 8 очков

Входит в топ-5 по набранным очкам (26), результативные действия в каждом из четырех матчей РПЛ. За 7,5 млн не брать такую эффективность – даже странно. Пускай дальше и «Зенит».

Дедлайн на пятый тур, где «Спартак» сыграет с «Зенитом» – в 18:30, вечером в пятницу. Напомним, что по итогам пяти туров в РПЛ мы разыгрываем промежуточные призы. Через неделю подведем итоги!

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