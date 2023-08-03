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Fantasy чемпионатов Франции и Португалии: покупайте сразу тех, за кого потом заплатят десятки миллионов!

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Пора приниматься за сбор команд в фэнтези-турнирах по чемпионатам Франции и Португалии!

Они уже открыты: здесь французская лига талантов, а тут будущие и нынешние звезды из португальского чемпионата (с бессменным Пепе, конечно).

Давайте обсудим, как обновились правила перед новым сезоном.

Как вообще играть в фэнтези? В чем суть?

Тут привычно: ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.

У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих. 

Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше. В новом сезоне вернется добавка за заработанный пенальти, об этом подробнее чуть ниже.

Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром можно делать три замены. Максимум в составе – два футболиста из одного клуба.

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Переходите по ссылке, если уже готовы сделать свою команду в Лиге 1.

Что изменилось в новом сезоне? Дедлайн со стартом и бонусы за заработанный пенальти

Два ключевых изменения.

Дедлайн теперь – одновременно с началом первого матча тура, а не за час как раньше. Это обновление мы внедрили по итогам голосования пользователей.

Возвращаются бонусы за заработанный пенальти, но в новой интерпретации. Теперь игрок получит +2, причем вне зависимости от реализации 11-метрового. А если забьет он сам, два балла приплюсуются к бонусу за сам гол. Детали и примеры мы разобрали здесь.

Благодарим за оценки игроков наших пользователей! S. Tourette полностью оценивал португальцев и участвовал в оценке Франции, еще над Лигой 1 работали ДаникЭдвард Джеймс Кенуэй и Iron Alex.

А какие призы?

Топ-3 общего зачета во Франции и Португалии получат:

1 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей

2 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей

3 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей

Пора собирать команду!

Дедлайны – в 22:15 мск 11 августа, когда португальский сезон откроют «Брага и «Фамаликан», а французский – на 15 минут раньше, в 22:00 мск, одновременно со стартом матча открытия «Ницца» – «Лилль».

Кликайте сюда, чтобы собрать команду в Португалии:

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