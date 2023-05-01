Футбольный Fantasy-блог
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Тур мечты для тех, кто собрал комбо: Малком, Дзюба, Клаудиньо, Обляков. Они в Fantasy нужны обязательно

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Суперрезультативный 25-й тур РПЛ – и богатая сборная тура.

В ней по-прежнему все так:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 Малкомсуперзвезда. Редкое для РПЛ событие – покер, 22 фэнтези-очка. А тем, кто не стал выдумывать и сделал его капитаном, достались вообще 44 – как иногда за весь тур от команды.

😍 Иван Обляков шикарен весной, теперь дубль в Грозном. Наверняка многие думают, что это скоро закончится, потому что в Fantasy его взяли не больше 3,5% менеджеров.

😍 Артем Дзюба не забивал почти месяц, но тут ведь «Химки» – не просто аутсайдер, а еще и с раздражителем. Так что дубль и 10 очков в фэнтези – ожидаемо.

😍 Клаудиньо – еще один россиянин в нашем топе. Скромные 1+1 по сравнению с главным героем матча, но удивительным образом те две единицы дают 11 очков в Fantasy, а это супер.

😍 Жоаозиньо набрал за один матч почти четверть очков сезона. У него 11 тоже благодаря голу и ассисту – 1% дождался. Подозреваем, что многие просто давно не делали замены.

😍 Георгий Гонгадзе принес «Факелу» первую гостевую победу за 20 с лишним лет – и 10 очков в фэнтези дублем. Герой!

Первые майские замены нужно сделать до 13:00 субботы, там новый тур стартует матчем «Химок» с «Динамо». А «Зенит» – «Спартак» вечером в воскресенье.

1 комментарий

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caute
ну хоть такая сборная, что еще остается...
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