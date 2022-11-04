⭐️ Всего 0,05% взяли героя тура, нашли для вас джокера даже в «Зените» – сборная 15-го тура Fantasy РПЛ помогает начать 2-й круг

Это сборная последнего в первом круге тура фэнтези РПЛ – она поможет сделать нужные замены перед началом второго круга.

Дисклеймер все еще актуален:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐️ Все защитники в сборной тура – с голами, редкий случай. Особенно ярко ворвались Гленн Бейл и Роман Евгеньев – они забили на 92-й и 99-й, так «Крылья» вырвали победу.

⭐️ Далер Кузяев не только самый надежный из зенитовских россиян, он постепенно стал чуть ли не вторым выбором в команде после Малкома: результативные действия три тура подряд. Недооцененный джокер, который всего у 0,9% игроков в составе.

⭐️ Лучший в туре – снова открытие сезона из «Оренбурга», только теперь это не Владимир Сычевой, а «укравший» у него гол Джимми Марин. Уже второй раз в сезоне выбивает 13 очков (столько же было после дубля «Химкам»), а взяли его пока только полпроцента фэнтези-менеджеров.

⭐️ В десять раз меньше, всего лишь 0,05%, заранее рассмотрели перспективу Муми Нгамале из «Динамо» – новичок из Камеруна голом и пасом с «Химками» впечатлил тех редких игроков.

⭐️ Ярослав Гладышев тоже в сборной тура впервые – ворвался за 19 минут в концовке дублем «Химкам».