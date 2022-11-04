Футбольный Fantasy-блог
Блог

⭐️ Всего 0,05% взяли героя тура, нашли для вас джокера даже в «Зените» – сборная 15-го тура Fantasy РПЛ помогает начать 2-й круг

Мусса Сиссако
Роман Евгеньев Роман Евгеньев
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Оренбург Оренбург
Джимми Марин
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Динамо Москва Динамо Москва
Гленн Бейл Гленн Бейл
Александр Сильянов Александр Сильянов
fantasy fantasy
Муми Нгамале Муми Нгамале
Ростов Ростов
ЦСКА ЦСКА
Далер Кузяев Далер Кузяев
Хесус Медина Хесус Медина
Ярослав Гладышев Ярослав Гладышев
Сесар Флорентин Сесар Флорентин
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Это сборная последнего в первом круге тура фэнтези РПЛ – она поможет сделать нужные замены перед началом второго круга.

Дисклеймер все еще актуален:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐️ Все защитники в сборной тура – с голами, редкий случай. Особенно ярко ворвались Гленн Бейл и Роман Евгеньев – они забили на 92-й и 99-й, так «Крылья» вырвали победу.

⭐️ Далер Кузяев не только самый надежный из зенитовских россиян, он постепенно стал чуть ли не вторым выбором в команде после Малкома: результативные действия три тура подряд. Недооцененный джокер, который всего у 0,9% игроков в составе.

⭐️ Лучший в туре – снова открытие сезона из «Оренбурга», только теперь это не Владимир Сычевой, а «укравший» у него гол Джимми Марин. Уже второй раз в сезоне выбивает 13 очков (столько же было после дубля «Химкам»), а взяли его пока только полпроцента фэнтези-менеджеров.

⭐️ В десять раз меньше, всего лишь 0,05%, заранее рассмотрели перспективу Муми Нгамале из «Динамо» – новичок из Камеруна голом и пасом с «Химками» впечатлил тех редких игроков.

⭐️ Ярослав Гладышев тоже в сборной тура впервые – ворвался за 19 минут в концовке дублем «Химкам».

Дедлайн перед 16-м туром – в 18:00 мск пятницы, второй круг запускается матчем двух участник сборной тура: «Химки» принимают «Оренбург».

Песьяков отразил пенальти, но очков в Fantasy за это не получил. Все по правилам – и вот почему

Какие сервисы со статистикой помогают играть в Fantasy? Собрали лучшие и самые удобные

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные