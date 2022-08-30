«До матча пошутил: верю в хет-трик!» Эти люди взяли Игнатьева в Fantasy, среди них – Дорский

Они видели будущее?

Иван Игнатьев – главный герой тура еще и для игроков в Fantasy РПЛ. Нападающий «Локомотива» сделал хет-трик и добавил голевую, итого принес сразу 17 очков. Неожиданно и как же приятно для тех, кто верил в Ивана и держал его в составе.

• Только 84 наших пользователя взяли Игнатьева в свою команду и поставили в основу. Всего он был у 130 человек, некоторые явно разочаровались тому, что спрятали Ивана на скамейке и ничего с его перфоманса не получили.

• Зато есть два игрока, сделавших Ивана капитаном – получается, они набрали по 34 очка . И это при цене в 6,5 – скромной для нападающего. Невероятно!

• Когда Игнатьев только положил хет-трик, он был в командах у 0,7% наших пользователей. Уже к вечеру понедельника Иван стал в четыре раза популярнее – показатель подбирается к 3%.

Но самое интересное: кто же те люди, поверившие в Игнатьева? Как они это сделали? Они что-то знали?

Выясняем!

Павел Сморщков – один из двух гениев, у кого Игнатьев капитан

Когда взял: Менял команду по привычке, вскоре после окончания предыдущего тура.

Как выбрал Игнатьева: Собирался на тур взять еще одного атакующего «локомотивца» к Антону Миранчуку. Денег хватило только на Игнатьева, хотя он до того ничем не отличился. Ну хоть в основе постоянно играл, и как-никак единственный основной форвард. Была слабая надежда, что забьет.

Как сделал капитаном: По принципу капитанства какого-нибудь атакующего игрока в команде, играющей с новичком лиги. Почему сделал капитаном именно его, а не Миранчука – сейчас даже точно не могу вспомнить. Иной раз кажется, что просто ошибся. Но скорее всего – поставил из-за того, что Миранчуку свойственно неожиданно не попадать в основной состав. А Игнатьев, повторюсь, был единственным форвардом, постоянно выходящим в старте.

Как следил за матчем: Смотрел игру в прямом эфире. Логично, что радовался и удивлялся. Ну, что ж, повезло!

Оставит ли теперь Игнатьева надолго: Моя тактика – использовать максимальные три замены, чтобы сформировать потенциально более очкоемкий состав на каждый тур. Поэтому специально никого не держу. Все само выходит: например, Малком регулярно в составе и что-то забивает – естественным образом у меня с самого начала чемпионата. А вот, например, Сергеева я уже успел убрать.

Игнатьев на следующий тур оставлен, но уже не капитаном. Ибо есть Уткин и Комличенко против «Торпедо». Исходя из дальнейшего календаря – там «Факел», «Спартак», «Урал» – и на эти туры со слабыми командами он останется. Если, конечно, не выпадет из реального состава «Локомотива» по какой-нибудь причине.

Давно ли играет в фэнтези: Давненько – не помню уж какой год. Точно помню, что играл в фэнтези на ЧМ-2010 в ЮАР. Выходит, что второй десяток лет.

Dmitriy_Kas – перед матчем пошутил «Верю в хет-трик Игнатьева»

Когда взял: Брал осознанно, непосредственно перед этим туром

Как выбрал: Игнатьев неплохо работал на поле в предыдущем матче. Было очевидно, что тренер делает на него ставку. Против «Локомотива» играла не самая сильная команда – это три главных критерия. Надеялся, что в этом матче Ване повезет хотя бы с отскоком, а вон как вышло!

Как следил за матчем: Игру я смотрел. Очень много смеялся во время матча. Я общаюсь на сайте болельщиков «Локомотива» – fclmnews.ru, и у нас есть небольшая лига в фэнтези. Перед матчем я в шутку написал товарищам: «Верю в хет-трик Игнатьева, так бы ни за что его не поставил». Было много шуток по этому поводу по ходу матча и после!

Оставит ли теперь Игнатьева надолго: Будет невероятно сложное решение по Игнатьеву даже в грядущем туре. Еще не знаю. На неделе будут матчи Кубка – посмотрю, как он себя покажет, и после уже буду решать. Но сомневаюсь, что он у меня надолго.

Давно ли играет в фэнтези: Несколько раз начинал и довольно быстро бросал. Но вот в этом сезоне организовались небольшой группкой и пока играем.

Александр Дорский – взял Игнатьева под соперников

Когда взял: Было бы волшебно, если бы взял Игнатьева конкретно под «Оренбург», но Ваня оказался в моей команде перед шестым туром. В нем он не занес ничего особенного.

Как выбрал Игнатьева: Двойник «Химки» – «Оренбург» казался очень привлекательным для атакующих игроков «Локомотива». «Химки» развалились после смены тренера, «Оренбург» – очень открытая команда, много допускающая у своих ворот.

Изидор в моей команде со старта сезона (видимо, скоро потеряет место), поэтому искал лучшего кандидата на второй слот. В конце выбирал между Игнатьевым и Миранчуком. Игнатьев неплохо отыграл с «Краснодаром» и «Крыльями», немецкие тренеры ему доверяют, цена – шик, популярность – почти нулевая. Поэтому выбрал Ваню.

Как следил за матчем: Ничего необычного – оба матча смотрел в прямом эфире. Как и все остальные в РПЛ, если один не накладывается на другой по времени. Никакой романтики – только работа.

Оставит ли теперь Игнатьева надолго: В идеальном мире основной нападающий команды с одним из сильнейших составов в очень открытой лиге – почти обязательный слот. Но, конечно, пока веры в стабильность Игнатьева не очень много. Ближайшие матчи у «Локо» должны быть довольно приятными (хотя бы – по количеству созданных моментов), поэтому до «Спартака» Игнатьева вряд ли уберу из старта.

Фото: fclm.ru/Александр Погребняк