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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по Гран-при Азербайджана.

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Баку – столица Азербайджана, разделенная на две части. Ласково прозванный «городом ветров», этот современный мегаполис расположился на берегу Каспийского моря (крупнейшего в мире внутреннего водоема).

Город переплетен богатой историей, которая, возможно, противоречит современной элегантности, однако легко входит в каждый аспект жизни здесь.

Нет еще такой трассы в календаре, которая примыкает (в буквальном смысле) к средневековым стенам, охраняемым ЮНЕСКО, когда гонщики преодолевают сложные улицы этой интригующей городской трассы. Здесь малейшие ошибки наказываются быстро и сурово, в немалой степени благодаря близости вышеупомянутых стен.

Где и что поесть

Азербайджан расположен на границе между Восточной Европой и Западной Азией, и неудивительно, что на его кулинарное наследие сильно повлияли соседние Грузия, Россия, Армения и Иран, а в меню азербайджанской столицы также присутствуют блюда близлежащей Турции.

На оживленной площади Фонтанов в самом центре города находится ресторан «Фируза» – в бывшем подвале. Он популярен традиционным меню, включающим долму, плов (пловы), бурлящие горячие котлы и впечатляюще представленные кебабы, в окружении очаровательного декора с коврами ручной работы, теплой и гостеприимной атмосферой.

Сразу за углом находится кафе «Араз» – бакинское заведение, открытое в 1953 году. Его любят пожилые бакинцы, для многих из которых оно стало привычным местом отдыха в советское время. Почти полностью ориентированный на азербайджанскую кухню, аутентичный интерьер является идеальным фоном для дегустации недорогих местных блюд, таких как кутабы (фаршированные блины), с эффективным, но дружелюбным обслуживанием.

В более тихой части старого города находится ресторан Art Club – элегантное и красиво оформленное заведение, расположенное в отреставрированном таунхаусе XVIII века, рядом с которым находится бутик-отель.

Расположенный вдали от туристических толп, он является идеальным местом для спокойного и восстанавливающего отдыха, не говоря уже о вкусной еде, изюминкой которой является плов. По некоторым оценкам, число различных азербайджанских пловов составляет около 200, но наиболее почитаемым из них является «шах-плов» или «коронный плов», который традиционно подается по особым случаям.

Этот разнообразие блюд, напоминающее большой пирог, создается путем помещения различных комбинаций риса, мяса, сухофруктов и орехов в круглую корочку из лаваша, тонкой лепешки, и запекания ее до хрустящей и золотистой корочки. Затем лаваш разрезают на порции, чтобы открыть ароматную начинку, и запивают бокалом местного азербайджанского вина, которого в ресторане «Арт Клуб» очень много.

Ресторан «Мари Ванна» с интерьером, явно напоминающим квартиру вашей бабушки (если ваша бабушка была неравнодушна к люстрам, лакированным панелям, гобеленам, мягким креслам и роскошным шкафам, заставленным банками с заквасками и соленьями), – это русский ресторан, расположенный недалеко от трассы «Формулы-1». Он источает ностальгию по советским временам и предлагает меню русской домашней кухни с любимыми семейными блюдами, такими как вареники с картошкой и грибами, превосходный борщ, которым гордилась бы ваша бабушка.

Проголодались и не хватает времени, но хотите впитать как можно больше азербайджанской культуры? Тогда отправляйтесь в музей-ресторан «Ширваншах», самое экспериментальное место в Баку, которое, как следует из названия, является музеем.

Это огромное заведение представляет собой лабиринт комнат и коридоров, в центре которого находится переоборудованный средневековый хаммам. Каждый зал имеет свою уникальную тему, и вы можете рассчитывать на путешествие по недавней истории города, пробуя лучшие блюда азербайджанской кухни.

Вращающийся бар, расположенный на 25-м этаже отеля Hilton, предлагает бесподобный вид на мерцающий огнями ночной Баку. Это идеальное место для того, чтобы насладиться коктейлями перед ужином и канапе, фаршированными икрой местного осетра, выловленного в сверкающем Каспийском море.

Если вам захочется чего-то более приземленного, то по всему городу разбросаны небольшие пабы и бары, в которых подают недорогое местное пиво и барные закуски.

Где остановиться

В Баку имеется широкий выбор мест для проживания на любой бюджет путешественника: от обычных крупных сетевых отелей, расположенных в самом центре города, до небольших, расположенных в старом городе и его окрестностях.

Где смотреть гонку

С трибуны на Апшероне в конце главной прямой открывается отличный вид на торможение машин со скорости около 350 км/ч в 90-градусном 1-м повороте, а с трибуны в Ичери Шехер открывается уникальная точка обзора на извилистый участок городских ворот, прежде чем машины прибавляют мощность для прохождения скоростного комплекса 13-15 поворотов.

Что стоит знать еще

Баку наполнен как исторической, так и современной архитектурой, и культурой, что делает его поистине увлекательным городом для изучения. Обнесенный стеной старый город – или Ичери Шехер (внутренний город) – был основан на месте, заселенном с эпохи палеолита, и невероятно хорошо сохранился.

Прогуляйтесь по лабиринту узких улочек внутри старых стен с их известняковыми домами, некоторые из которых имеют замысловатые и характерные деревянные балконы, и окунитесь в атмосферу этого исторического и архитектурно уникального района города.

Посетите Дворец Ширваншахов, построенный в XV веке и названный ЮНЕСКО одной из жемчужин азербайджанской архитектуры. Дворец Ширваншахов был домом для некогда правящей династии Ширваншахов, служа королевской резиденцией в течение 200 лет. В этом обширном комплексе находятся дворец, усыпальницы, мечеть, мавзолей и остатки бани.

Культурный центр Гейдара Алиева, спроектированный покойной иракско-британской архитектором Захой Хадид, во всех смыслах удален от старого города, а его поразительно смелая и самобытная архитектура является одним из лучших воплощений перспективного Баку.

В извилистых изгибах этого здания, удостоенного награды за дизайн, разместились разнообразные выставки, документирующие путь Баку от древнего укрепленного города до современной и элегантной столицы, которой он является сегодня. В подвале здания есть даже музей, посвященный демонстрации старых и редких автомобилей.

Если все это разбудило ваш культурный аппетит, то в Баку есть не один, а два уникальных музея, которые стоит посетить. Недалеко от Дворца Ширваншахов, в элегантном здании, расположен Музей миниатюрных книг, где хранится около 8 000 крошечных печатных изданий из 76 стран, которые могут поместиться на ладони.

В этой коллекции хранится самая маленькая в мире книга, размер которой составляет всего 2x2 мм, поэтому прочитать текст можно только с помощью очень мощной лупы.

Если вы предпочитаете текстиль миниатюрным листам переплетенной бумаги, то Азербайджанский национальный музей ковра – для вас, не в последнюю очередь потому, что само здание напоминает гигантский свернутый ковер и на момент основания было единственным музеем, посвященным благородному азербайджанскому искусству ковроткачества, где хранится множество древних образцов и самая большая коллекция азербайджанских ковров в мире.

Бакинский бульвар протянулся почти на 3,75 км вдоль береговой линии Каспийского моря и идеально подходит для спокойной прогулки по набережной. Этот прибрежный променад начинается у площади Государственного флага, где расположены парк аттракционов, кафе и бары, Бакинское колесо обозрения и маленькая Венеция.

Открытая в 1960-х годах, эта любопытная зона искусственных каналов, усеянная островами, соединенными мостами, может быть лишь небольшим приближением к реальности, зато можно прокатиться на местной версии гондолы по водным путям. Вездесущее трио башен Пламени с их постоянно меняющимися светодиодными дисплеями также прекрасно просматривается с этой точки обзора.

Забавный факт

Построенная в XII веке, культовая Девичья башня, расположенная в стенах старого города, представляет собой некоторую загадку. По сей день никто точно не знает, зачем была построена башня и каково было ее предназначение, но существует множество теорий и легенд, которые на протяжении многих лет влияли на азербайджанские стихи, балеты и пьесы.

Одна из наиболее распространенных легенд рассказывает о царе, который хотел выдать дочь замуж за нелюбимого мужчину. Дочери удалось затянуть процесс, попросив отца сначала построить для нее башню, которая, как она надеялась, никогда не будет достроена, но, к несчастью для нее, башня достроена, и в отчаянии она покончила с собой, сбросившись с ее вершины, а тело было смыто в Каспийское море.

Баку находится на пересечении Востока и Запада и несет в себе архитектурное наследие всех тех, кто правил им: от укрепленного старого города времен средневекового правления Ширваншаха до строгих, но роскошных зданий советской эпохи.

Город не остановился на достигнутом, и сегодня Баку – это центр современной культуры, который, тем не менее, регулярно оглядывается на свое прошлое.

Источник: Formula-1.

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Фото: formula1.com; commons.wikimedia.org