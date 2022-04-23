Ферстаппен вырвал победу у Леклера в 30-минутном спринте

Основные моменты:

Леклер удерживает лидерство и старается оторваться от Макса на 1 секунду, чтобы не дать сопернику DRS. Пока не получается.

Позади две наиболее напряженные дуэли: Магнуссен против Переса и Сайнс против Алонсо. Пилоты "Феррари" и "Ред Булл" потеряли какое-то время, но смогли пройти соперников.

Ну и да, два "Мерседеса" по-прежнему вне топ-10 и вообще никуда не едут.