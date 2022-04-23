Ферстаппен вырвал победу у Леклера в 30-минутном спринте

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Итоги и стартовый порядок
Итак, положение на старте завтрашней гонке примерно следующее:
На первых рядах снова по два пилота "Ред Булл" и "Феррари". Должно быть максимально интересно.
"Макларен" - на данный момент третья по скорости команда пелотона. Внезапно.
"Альфа Ромео" и "Хаас" смотрятся неплохо, "Мерседес" - это провал.
Ждем завтрашнюю гонку, до встречи! Начало - в 16:00 по московскому времени.
Финиш!
Все, спринт закончился победой Макса! Пожалуй, увиденное и правда можно назвать гонками в концентрированном виде. Мощнейшее сражение Леклера и Ферстаппена. Прорывы Переса и Сайнса тоже получились довольно зрелищными.
21-й круг
Да, борьба за первое место на старте гонки закончена. Леклер разом отстал от Ферстаппена на 2 секунды. Пожалуй, этот заезд прибавит "Феррари" пищи для размышлений - очень уж стремительно шины "софт" перестали работать на болиде Шарля.
20-й круг
Есть обгон! Ферстаппен обходит Леклера и вырывает первое место в завтрашней гонке! Ох. Мощно.
19-й круг
Три круга до финиша, Макс продолжает давить! Сайнс позади наконец-то сумел обойти Норриса - Карлос четвертый. Напряжение - выше некуда.
17-й круг
Однако здравствуйте! Ферстаппен разом приблизился к Леклеру и уже в зоне DRS! В "Ред Булл" подозревают, что у Леклера начались проблемы с грануляцией передней правой покрышки!
16-й круг
Уф, жара! Боттас на прямой накатил на Алонсо, давил до победного и в самом конце все-таки сумел обойти "Альпин" на торможении! Было близко.
15-й круг
Алонсо же пока упорно отбивается от Боттаса и удерживает восьмое место. Расселл и Хэмилтон вне топ-10 и пока так ничего и не отыграли. Зато Мик Шумахер неожиданно обошел Феттеля в борьбе за 10-е место! Правда, очков за него не дадут.
Текущее положение
14-й круг
Следующее потенциально интересное соперничество - между Сайнсом и "Макларенами". Карлос уже разобрался с Риккардо и теперь гонится за Норрисом. "Феррари" - самолет.
12-й круг
Впереди ситуация стабилизировалась - Леклер, с лучшим кругом, оторвался от Макса на 1,5 секунды.
А Перес и Сайнс продолжают прорывы. Чеко уже третий, а Сайнс - шестой. Магнуссен, который начал гонку четвертым, теряет позиции. Следом на датчанина готовит атаку Алонсо.
9-й круг
Боттас потерял пару позиций на старте и теперь отыгрывается: Феттель уже позади, следующий - Алонсо. Финн на восьмой позиции - в шаге от очковой зоны для спринта.
Битва Сайнса с Алонсо продолжается
Фернандо долго оборонялся, но пилот "Феррари" после нескольких попыток вырвал седьмое место в испанском сражении.
Перес тем временем сломил сопротивление Магнуссена и вышел на четвертую позицию.
8-й круг
Основные моменты:
Леклер удерживает лидерство и старается оторваться от Макса на 1 секунду, чтобы не дать сопернику DRS. Пока не получается.
Позади две наиболее напряженные дуэли: Магнуссен против Переса и Сайнс против Алонсо. Пилоты "Феррари" и "Ред Булл" потеряли какое-то время, но смогли пройти соперников.
Ну и да, два "Мерседеса" по-прежнему вне топ-10 и вообще никуда не едут.
5-й круг
Гонка возобновилась! Леклер сохранил лидерство, Сайнс пободался с Алонсо.
4-й круг
Машина безопасности на трассе!
Чжоу и Гасли столкнулись. Француз едет за новым антикрылом, для пилота "Альфа Ромео" гонка закончена.
Леклер обогнал Ферстаппена
Макс сразу же опустился на второе место, следом - Норрис и Магнуссен.
Старт!
Леклер и Ферстаппен срываются с места, спринт начался.
Лидеры
Макс Ферстаппен ждет новое плотное сражение с Леклером:
«Жду, что снова будет очень плотно. Разумеется, будет важно очень хорошо стартовать, а там посмотрим, как и кто будет работать с шинами. Это не просто так называют спринтом – нас ждет заезд, где все будут атаковать от старта до финиша».
Красное море на трибунах
У Леклера и «Феррари» сегодня поддержка домашних трибун - выглядит это так:
Планы "Мерседеса"
Джордж Расселл рвется в топ-10:
«Думаю, у нас сегодня несколько иная программа в сравнении с другими. Мне кажется, в гоночных условиях мы можем быть заметно быстрее соперников, которые стартуют рядом. Но будет трудно, ведь впереди всего 20 кругов. Магнуссен и Феттель могут задержать пелотон и тогда образуется паровозик DRS. Так что посмотрим».
Росберг ждет огня
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о претендентах на титул, которые стартуют с первого ряда:
«Пока что борьба между Леклером и Ферстаппеном очень спортивная и корректная, но так будет не всегда. Они оба – очень агрессивные гонщики, и, думаю, мы увидим их агрессивную сторону. В какой-то момент они столкнутся – может, сегодня.
Кто выиграет? Макс – он хорошо стартует и сохранит преимущество».
Дождь
И куда же без погоды. Вчерашняя квалификация прошла по большей части под дождем. Сегодня, по прогнозу, ожидалась сухая погода, но буквально только что Ландо Норрис сообщил команде, что на трассу упали первые капли влаги. Неожиданно.
PS. Впрочем, никаких зонтиков пока не наблюдается, да и персонал команд спокойно передвигается по стартовой решетке. Но тучки опасные, да.
Расклады
Учитывая особенности трассы - извилистое и довольно узкое дорожное полотно, - обгонов в спринте вряд ли будет очень много. При том, что и зона DRS будет всего одна. Тем не менее, сюрпризы возможны. Трасса после дождевой пятницы прикатанна очень плохо и вполне возможны эпизоды со скольжением и срывом машин.
Уверенно себя чувствовать, если говорить о скорости болидов, могут все те же две команды - "Ред Булл" и "Феррари". А дальше возможны самые разные варианты.
Ожидается интересная борьба как внутри топ-10, так и на подходе. С одной стороны, можно ждать прорывов неудачно выступивших в квалификации Переса и Сайнса. С другой - возможны и какие-то прорывы пилотов "Мерседеса", которые начнут спринт за пределами первой десятки.
Более жесткой борьбы можно ждать и благодаря изменению правил начисления очков. Если в прошлом году очки в спринте набирали только первые три места (3-2-1), то теперь - сразу восемь.
Что нужно знать перед стартом
23 апреля в Имоле состоится спринт перед Гран-при Эмилии-Романьи, четвертым этапом «Формулы-1» сезона-2022.
Спринт, определяющий стартовый порядок в воскресной гонке, - это короткий субботний заезд после пятничной квалификации: он длится 21 круг (100 км) или не более 30 минут.
Начало – в 17:30 по московскому времени.
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