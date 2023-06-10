Топ ставок на финал ЛЧ: гол Холанда, минимум желтых и прочие радости

Пеп Гвардиола и «Манчестер Сити» в шаге от долгожданной победы в Лиге чемпионов. Звезды сложились: приход Эрлинга Холанда, монструозный Кевин де Брейне, 4 центральных защитника в старте, лебединая песня Гюндогана и миллиарды фунтов на состав. Кажется, пора взять заветный кубок и вписать себя в историю.

На другой стороне «Интер», проводящий не самый гладкий сезон в Серии А и упустивший «Наполи», со своими внутренними сложностями и вертикальной дисциплинированной игрой. Надежно, по-итальянски, со знаком качества.

Безоговорочный фаворит в стамбульском финале – англичане. На то есть причины:

• кэф, выставленный аналитиками букмекерских контор кричит о том, что за 1,5 надо брать вернячок и не париться;

• рекордный сезон Эрлинга Холанда, который берег силы именно под финал ЛЧ (и провел не самую выдающуюся игру в финале Кубка Англии);

• сам Пеп, который, кажется, собрал все камни бесконечности после того, как оставил «Барселону» и ушел покорять Европу.

Ко второму финалу Лиги чемпионов за какие-то три года «Ман Сити» прошел сквозь «Баварию» и «Реал», бывшую команду Пепа и одного из идейных соперников каталонского режима.

Англичане не проигрывают в Лиге чемпионов уже 12 матчей (7 побед, 5 ничьих), но при этом уверенно выглядели в этом сезоне только дома на «Этихаде». Каждый выездной матч был настоящим испытанием силы воли и контроля эмоций, и там были ничьи, которые закрепляли домашние победы.

В пяти последних выигранных поединках в ЛЧ «Манчестер Сити» забивал как минимум три гола, однако итальянцы – крепкий орешек. В 7 из 8 последних матчей миланцев как минимум одна команда не забивала.

«Манчестер Сити» со времен коронации Пепа выступал фаворитом практически во всех матчах на вылет в ЛЧ. Но с «Монако» в сезоне-2016/17 статус не помог, с «Тоттенхэмом»-2018/19 все решил нелепый гол в концовке, а в финале с «Челси» парней Гвардиолы грамотно нейтрализовал Томас Тухель.

А что в этом финале?

«Интер» постарается вспомнить времена катеначчо, огрызаясь стандартами и забегами Лаутаро, но забить миланцам в этом сезоне Лиги чемпионов задача практически невыполнимая. Верить в то, что Холанд бахнет дубль или хет-трик, или шальным ударом заколотят Де Брюйне с Гюндоганом, не стоит. «Сити» – не самая крутая команда на выезде с серией из пяти гостевых ничьих и жалкими тремя голами.

Логично заиграть ТМ.

Тотал меньше 3 голов – 1,66

Выше уже было сказано, что кто-то уходил сухим в основное время в 7 из 8 последних матчей «Интера» в ЛЧ. Кэф шепчет, что надо попробовать этот тренд и на финале, особенно когда он подкрепляется низкой результативностью в решающем матче сезона.

Начиная с сезона-2018/19 не забивалось больше 2 голов. Да и отличается всегда только один из финалистов:

2018/19, «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (2:0);

2019/20, «Бавария» – «ПСЖ» (1:0);

2021/22, «Челси» – «Манчестер Сити» (1:0);

2022/23, «Реал Мадрид» – «Ливерпуль» (1:0).

Обе забьют нет – 1,95

Еще один интересный маркет – желтые карточки. Миланцы не получали больше 2 желтых карточек в основное время в 7 из 8 последних матчей в ЛЧ. Дисциплина – их конек, поэтому и тут стоит присмотреться к этой линии.

«Интер» ИТМ 2,5 по ЖК – 1,68

А вот судья Шимон Марчиняк, обслуживающий финал, мужчина решительный. В этом сезоне он обслужил 8 игр в Лиге чемпионов и показал 37 желтых карточек, 2 раза удалял (за перебор желтых, прямых красных не наблюдалось) и поставил 4 пенальти. Включая сразу два удара с точки в матче «Наполи» и «Милана».

Вообще за последние 3 финала Лиги чемпионов не было ни одного удара с точки в основное время, но Марчиняк поставил два пенальти в финале ЧМ. Есть о чем подумать.

Будет пенальти – 2,90

Фактор Холанда обязан сыграть в этом матче. В финале Кубка Англии против «Ман Сити» норвежца съел Рафаэль Варан – здесь форвард наверняка будет максимально заряжен. Да и персональный прессинг, который может придушить его в игре, оказать просто некому. Ачерби? Нет, кто-то еще? У итальянцев просто нет защитников, способных и потолкаться, и в скорости не уступить.

12 голов в Лиге чемпионов-2022/23, пента-трик с «Лейпцигом», идеальное оружие готово к бою. Поверить в то, что Эрлинг сможет забить в своем первом финале Лиги чемпионов, очень хочется.

Холанд забьет – 1,65

А на что поставили бы вы?

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill / Staff, Michael Regan / Staff, Marco Luzzani / Stringer; globallookpress.com/Daniela Porcelli/Keystone Press Agency, Robert Michael/dpa