Машина проделала больше тысячи симуляций.

Этим вечером Суперкубком УЕФА открывается большой европейский клубный сезон – за трофей сразятся мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт».

Очередной финал для испанского чемпиона: «Мадрид» выиграл 16 из 18 возможных с 2014 года. «Реал» едет в Хельсинки за своим пятым Суперкубком УЕФА без кадровых потерь и в качестве абсолютного фаворита.

У немецкого клуба дела хуже: в Хельсинки не полетит Филип Костич – MVP Лиги Европы 2021-2022. Серб занимается трансфером в «Ювентус» и попросил не вызывать его на матч.

SuperJohn – мощнейший суперкомпьютер Англии, находящийся в Бирмингемском университете, после тысячи симуляций дал свой первый прогноз в новом сезоне. Суперкомпьютер считает, что победа достанется мадридскому «Реалу», а также стоит ожидать тотал больше 2,5 в матче.

А какие прогнозы на матч у вас?