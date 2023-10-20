«Ливерпуль» – короли камбэков. Это и сила, и проблема для Клоппа

Размышления Славы Палагина.

«Ливерпуль» обновляется до версии 2.0. В процессе перепрошивки начали крестовый поход против статистики. В частности – против той, что признает важность первого гола в матче. Согласно одному из исследований, за пятилетку с 2016 по 2021 год команда, которая открывала счет в АПЛ, побеждала в 65,3% игр. «Ливерпуль» капитально рушит значения. Их соперники побеждают лишь в 14,2% случаев, когда выходят вперед.

В этом сезоне команда Клоппа отыгрывалась во всех семи матчах, в которых пропускала первой. В шести из них не проигрывала – в резюме пять побед и одна ничья. Ниже список этих матчей. Да, уровень соперников разнился, но впечатляет стабильность и исполнение даже в самых суровых условиях (например, вдесятером).

Единственный проигрыш был «Тоттенхэму», но даже он многое сказал о характере. «Ливерпуль» отыгрался, уже находясь в меньшинстве. А упустил ничью в заключительной атаке «шпор» после получаса игры вдевятером. Напрашивается вопрос: как же они, черт возьми, это делают?

«Ливерпуль» – самый заряженный на камбэки топ-клуб. Клопп даже тренирует это

В камбэках «Ливерпуля» нет ничего удивительного. Команда и штаб Клоппа создают лучшие условия для возвращения в игру.

Во-первых, все гениальное просто: чтобы устраивать камбэки, нужно пропускать первым . А «Ливерпуль» делает это чаще любого другого топа АПЛ. После отхода на сборные Opta поделилась красноречивой деталью: с начала прошлого сезона «Ливерпуль» пропускал первым в 28 из 63 игр во всех турнирах – то есть почти в половине матчей (44,4%). В этом сезоне так же часто вынуждены отыгрываться только две команды – влетевшие в АПЛ (и самые ограниченные в плане бюджета) «Лутон» и «Шеффилд Юнайтед».

На самом деле нездоровая тенденция прослеживается уже несколько лет. Симптоматика – похожая: «Ливерпуль» заваливает старт игр на самых трудных участках сезона. В сезоне-2021/22 таким был финиш, к которому подходили с мыслями о квадрупле. В прошлом году одна из серий выпала на отрезок после чемпионата мира, куда «Ливерпуль» делегировал семь игроков основы. Иногда команда медленно вкатывается в матчи, которые назначают на утро субботы (на этот слот их ставят чаще любого топа).

Радует одно: «Ливерпуль» пропускает первый гол, как правило, рано – оставляя много времени на камбэк .

Но даже это не гарантирует спасение – в прошлом сезоне не попали в ЛЧ в том числе из-за этой привычки. Внутри команды тоже не могут объяснить, в чем дело. Ибраима Конате сказал, что вообще не понимает, почему «Ливерпуль» пропускает первым. Клопп считает, что даже повышенный настрой и концентрация не панацея.

Второй фактор, мотивирующий на камбэки, – работа Клоппа и его штаба между таймами. Вы наверняка замечали, как Юрген мчит в раздевалку сразу после свистка на перерыв. В этот момент начинается работа, призванная помочь игрокам. Клопп объяснял:

«Иногда я жду не дождусь перерыва. Буквально считаю минуты до него. Дело в том, что в раздевалке мы можем починить какие-то вещи, которые не сработали. Сначала я даю игрокам несколько минут отдохнуть и перевести дух, показаться врачам. Затем мы пересматриваем несколько эпизодов из первого тайма. Важно: только те, что позволят донести месседж игрокам. Если таких эпизодов нет, мы не грузим их информацией. Обожаю эту часть работы».

Вмешательства могут быть самыми разными. Клопп конкретизировал: «Когда счет 2:0 в нашу пользу, важно сохранять концентрацию, не терять бодрости и придерживаться плана на игру, особенно если он работал. Если же мы уступаем, инструкции меняются: нужно понять, как мы можем прибавить. Мне нравится находить решения, которые помогут игрокам».

Важное начинается еще до ухода на перерыв – аналитики «Ливерпуля» прямо по ходу игры получают информацию, какие именно эпизоды запомнились Клоппу и помощникам. К самому перерыву они уже готовы – остается только прокрутить их и разжевать детали игрокам. Забавный сюжет приключился в перерыве гостевой игры с «Вильярреалом», когда «Ливерпуль» завалил первый тайм. Клопп просил помощников найти хотя бы один позитивный эпизод – те лишь пожали плечами. В итоге помогли слова Юргена, что нужно успокоиться и перестать торопиться, когда мяч в ногах.

Мотивационные речи Клоппа срабатывают наравне с тактическими советами. Например, когда-то в перерыве игры с «Боруссией» Юрген напомнил о Стамбуле. Итог – похожий драмы камбэк с выходом в полуфинал Лиги Европы.

Отличительная черта всех инструкций – гибкость. Иногда Клопп советует задействовать в атаке фланг, который игроки игнорировали в первом тайме. Иногда просит создавать компактность, чтобы решить проблему с подборами. Иногда меняет схему, чтобы сдержать соперника. Важно, что Юрген не обманывается счетом на табло: как-то раз убрал в перерыве Джердана Шакири, потому что его беспокоил контроль над полузащитой. Не посмотрел даже на то, что «Ливерпуль» вел 3:0, а швейцарец был одним из лучших.

Игроки вдохновляются примером тренеров и иногда самостоятельно продюссируют голы. Один из ярчайший примеров – угловой, после которого Джорджиньо Вейналдум открыл счет в игре с «Кардиффом». В первом тайме игроки заметили, что соперники оставляют пространство в зоне подбора, и договорились, что первая же подача во втором пойдет туда. Вот результат:

Финальный помощник – необычные упражнения Клоппа. Юрген в натуральном смысле тренирует камбэки. Иногда тренер неравномерно делит команды, усложняя задачу атакующим – так, что им приходится вдевятером разрушать блок из 11 человек. Клопп требует добавлять в интенсивности и выкручиваться. Причем камбэк считается успешным, только если забито два мяча. Один – слишком мало.

Эта работа нацелена не столько на камбэки, сколько на финальные штурмы, когда команда вынуждена рисковать. Но отлично вписывается в мантру Клоппа, который «не всегда верит в победу, но при этом никогда не сдается».

Как забеги Клоппа в раздевалку помогают в этом сезоне? Уже были и яркие замены, и смена схем

Эффективность работы Клоппа в этом сезоне вышла на космический уровень. Отчасти помогает глубина состава – Юрген уже рассказывал, что разнообразие вариантов позволяет выбрать оптимальный, а не единственно доступный. Несколько раз игроки, выходившие на замену, вносили прямой вклад в камбэк. Из 17 голов, забитых после перерыва, сразу пять – на счету запасных.

Нужно уточнить: Клопп вмешивается в игру, даже когда его устраивает счет. А иногда не дожидается даже перерыва. Чтобы не терять время, меняет подход уже по ходу первого тайма. Пожалуй, все ходы Юргена можно разбить на три категории.

Первая – изменения схемы. В том числе помогло сдерживать «Тоттенхэм», когда «Ливерпуль» отбивался в меньшинстве. Более яркий пример – камбэк против «Вулверхэмптона». В перерыве Клопп убрал опорника Алексиса Мак Аллистера и выпустил четвертым в атаку Луиса Диаса. Схема изменилась – с 4-3-3 на 4-4-2.

Изменения затронули роль Доминика Собослаи (превратился в разыгрывающего), но особенно ударили по атакующему потенциалу «Вулвз». Их главному игроку Педру Нету пришлось весь тайм помогать сзади: вместо того, чтобы продолжать терзать Джо Гомеса, который не справлялся с ним до перерыва, португалец превращался в шестого защитника.

Энди Робертсон, забивший победный мяч, оценил силу расстановки: «Они были лучшей командой в первой тайме и создавали лучшие моменты. Мы же слишком часто ошибались. Во втором тайме тренер изменил формацию, мы перестроились на 4-4-2 и отправили больше игроков в последнюю линию. Сработало: мы доминировали и заслужили камбэк».

Вторая категория – тонкие тактические решения Клоппа. Не предполагают смену схемы, но тоже здорово помогают команде. Конкретный пример – игра Трента в первом тайме с «Борнмутом». Начинал в традиционной роли ложного фулбека, но не получал привычной свободы. По ходу тайма вернулся на фланг – неприкрытое место в прессинге «Борнмута».

Похожий случай – игра с «Брайтоном». Несмотря на то, что «Ливерпуль» повел к перерыву, Клопп слегка изменил настройки. Цель – найти слабые места в персональном давлении «Брайтона». Одним из таких стало движение Райана Гравенберха, вышедшего в перерыве. Постоянно уводил опорника «Брайтона» Карлоса Балеба ближе к флангу и создавал зону для прохода партнеров:

Иногда тонкости проявляются иначе. Чтобы остановить «Вест Хэм», Клопп попросил лучше держать мяч – да-да, вот так просто. Мотивы передавал после игры: «Понравилось наше поведение, когда счет стал 2:1. Этот отрезок мы контролировали, пожалуй, лучше всех остальных. Думали о заменах, но решили сохранять спокойствие и удерживать мяч. Благодаря этому не нарывались на контратаки, которые так беспокоили в первом тайме. Лучше всего заканчивать атаки ударом, но когда это невозможно, нужно продолжать разыгрывать».

Финальная категория – прямой вклад игроков, вышедших на замену. Особняком тут, конечно же, стоит выход Дарвина Нуньеса в игре с «Ньюкаслом». Но и здесь не обошлось без тактической шпаргалки от Клоппа: «В перерыве мы показали ребятам один эпизод, когда Коди Гакпо сместился с левого фланга, а Трент вывел его передачей на ход – за спину обороне. Это стало ориентиром для нас: вот так мы могли проникать в их штрафную и создавать моменты в меньшинстве».

Перед появлением Нуньеса у «Ливерпуля» было еще несколько похожих подступов, но особенно пригодились лучшие качества уругвайца (момент для открывания + скорость). Результат – дубль Дарвина и волевая победа в меньшинстве.

Через перестановки Клопп затыкает критиков, но даже его беспокоит, что план А не работает

Перечислив все детали работы Клоппа, шокирую: вообще-то Юргена раньше часто критиковали за отсутствие плана Б. Особенно мощными возгласы были после проигрыша «Бернли» на старте сезона-2017/18, когда «Ливерпуль» владел мячом больше 80%, но так и не смог вскрыть автобус. Клоппа обвиняли в том, что он может играть только на пространстве и только когда соперник подставляется под фирменный прессинг.

Взрастив mentality monsters (с), Юрген заткнул часть критиков: камбэки помогли «Ливерпулю» и на пути к чемпионству. Похожую атмосферу Клопп пытается воссоздать сейчас: «Оставаться в игре – наш долг. До сих пор получалось. Стали ли мы уже mentality monsters? Еще рано говорить, но камбэки и правда задают тон и сплачивают команду. Раньше мне ставили в упрек, что мы начинаем матчи со счета 0:1, но сейчас, когда пропускаем, у меня совершенно другие ощущения».

Пока «Ливерпуль» отыгрывается, никаких вопросов нет, но даже Юрген в свое время негативно высказывался о необходимости постоянно делать камбэки: «Нельзя воспринимать камбэки как должное. Невозможно устроить камбэк просто потому, что раньше у вас это уже получалось. Лучшая ситуация – когда камбэк тебе просто не нужен . Нужно хорошо играть в футбол здесь и сейчас».

Проблема «Ливерпуля» версии 2.0 в том, что хорошо играть получается пока во вторых таймах – или после перестановок Юргена в первом. Пожалуй, единственный цельный матч до сих пор был против «Астон Виллы». Клопп показательно назвал игру близкой к идеалу, но выразил сомнения, что сможет сказать что-то подобное в ближайшее время.

Частая претензия Юргена к новой команде – отсутствие контроля над игрой. Удаления этому не помогают, но даже в матчах, которые «Ливерпуль» умудрился доиграть полным составом, такая проблема присутствовала. Особенно Клоппу не понравился стартовый матч с «Челси», где «Ливерпуль» владел мячом 35% – рекордно низкий показатель за последние пять лет:

«Это шутка какая-то. Так просто нельзя. Не помню, чтобы нас так надолго оставляли без мяча. Возможно, что-то подобное было против «Сити», но это точно не входило в наш план на сегодня. Почему так произошло? Потому что мы слишком торопились с решениями, слишком быстро избавлялись от мяча. Мы так и не поймали нужный ритм владения».

Позже Клопп пояснил, что подобное часто случается на старте сезона. Беспокойство вызывает частота, с которой возникают проблемы с контролем. Важнейший в этом плане игрок (особенно с весны) – играющий ложного фулбека Трент Александер-Арнольд. Соперники приноровились встречать его персональными ориентировками, которые не позволяют «Ливерпулю» расположиться на чужой половине.

Тренд стартовал с Карни Чуквуэмеки из «Челси», который не отходил от ТАА ни на шаг:

Продолжился узким прессингом «Борнмута», под которым Трент даже привез гол:

В последнем туре весь «Ливерпуль» подобным образом встречал «Брайтон». Сказалось и на перфомансе ТАА:

Проблему на днях проиллюстрировал Эндрю Бизли, пишущий для Liverpool Echo. Он подсчитал, что в карьере Трента было всего девять матчей, в которых он обошелся без удара и созданного момента. Два из них – на старте этого сезона (против «Челси» и «Брайтона»). Показатели передач под удар от ТАА – тоже на рекордно низком уровне.

Очевидно, что на выступлениях Трента сказывается и перестройка в полузащите. В частности, вынужденная адаптация Мак Аллистера в опорной зоне. Частое от аргентинца – слабое начало матчей. Клопп подмечал это после игр с «Вест Хэмом» и «Брайтоном», а против «Вулвз» вообще убрал его в перерыве. На втором тайм «Ливерпуль» вышел без основной пары опорников, которая формируется на мяче – Трент пропускал тот матч из-за травмы.

Камбэки, которые продюсирует Клопп с помощниками, пока затмевают эти проблемы: над командой не довлеет груз результатов, новички в спокойной обстановке привыкают к требованиям, а Юрген продолжает оттачивать модель, которая так здорово себя зарекомендовала весной.

Следующий шаг зашит в мудрости Клоппа – заиграть так, чтобы нужда в камбэках отпала сама собой.

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Фото: Gettyimages.ru/Christian Hofer / Freier Fotograf, Matt McNulty / Freier Fotograf, Ryan Pierse / Staff, Naomi Baker / Staff, Ian MacNicol / Freier Fotograf