Суровые 0:2 для «Интера»: устроили прессинг-дуэль с «Ливерпулем», закрыли Салаха, но стандарты Клоппа – мощь

Первый гол – с предыгровой тренировки.

Матч «Интера» и «Ливерпуля» – редкий пример зрелищной игры, в которой доминировали защитники. На двоих команды создали всего один явный момент с игры, а из штрафной (снова не учитываем стандарты) нанесли только по 3 удара. Более того, из этих шести ударов только один был незаблокированным. Защитники показали настоящий мастер-класс.

Причина, по которой матч оказался зрелищным даже в таких условиях – прессинг. Обе команды не просто давили, но и пытались выходить из-под давления соперника. Это сделало игру максимально интенсивной (много переходных эпизодов), но в конечном итоге все решили стандарты, на которых «Ливерпуль» набрал бешеную форму. В последних шести матчах они позволяли команде Юргена Клоппа открыть счет сразу пять раз. Юрген после игры сказал, что розыгрыш с выводом Бобби Фирмино даже наигрывался перед матчем.

Что касается составов, то Клопп после победы над «Бернли» предупреждал, что может внести несколько изменений. Всего их оказалось четыре. Далеко не основной Ибраима Конате вышел в центре обороны вместо Жоэля Матипа, Тиаго и Харви Эллиотт появились в центре поля, заменив Джордана Хендерсона и Наби Кейта, а Диогу Жота вернул себе место в старте (Фирмино начал игру в запасе, но заменил португальца уже в перерыве).

Симоне Индзаги сделал всего 2 перестановки по сравнению с игрой против «Наполи» на выходных, но, пожалуй, именно в составе «Интера» была самая серьезная потеря – не мог сыграть дисквалифицированный (и очень важный) Николо Барелла. Вместо него появился Артуро Видаль. В центр защиты вернулся основной Алессандро Бастони.

Прессинг-дуэль – главный сюжет матча. Команды показали два разных способа давить на соперника

Недавнее дерби с «Миланом» – тизер того, как «Интер» планировал играть против «Ливерпуля». Тогда главной фишкой команды Индзаги стал высокий прессинг с персональной игрой по всему полю. В дерби «Интеру» помогала схема «Милана» (4-2-3-1) – она отлично накладывалась на их собственную расстановку, благодаря чему поддерживать персональные ориентировки было легче.

Основная (и по сути единственная) схема «Ливерпуля» – 4-3-3. Просто отзеркалить ее в рамках привычных для «Интера» 3-5-2 не получится. Свободным по схемам в теории оставался опорник Фабиньо. «Интер» решил эту задачу – к бразильцу либо поднимался из опорной зоны Марцело Брозович, либо смещался Хакан Чалханоглу. На остальных участках персональная игра тоже сохранялась:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Еще две важных детали в прессинге «Интера» – высокие позиции обоих латералей и игра центральных защитников до упора.

Первая не позволяла «Ливерпулю» выходить из-под прессинга через фирменные диагонали на Робертсона и Трента – против команд с персональной опекой (и в принципе прессингующих) это было эффективным оружием. По ним плотно действовали Перишич и Думфрис.

Вторая деталь ограничивала свободу для атакующей тройки «Ливерпуля». Мало того, что у каждого был прямой оппонент (Бастони играл по Салаху, Де Врей – по Жоте, Шкриньяр – по Мане), так еще защитники не боялись подниматься высоко, если соперники опускались за мячом назад.

Пара примеров.

Бастони (в данном случае играет по Жоте) оказывается даже выше центрального полузащитника Видаля (играет по Эллиотту):

Шкриньяр (играет по Мане) выше нападающего Джеко (играет по Ван Дейку):

Здесь сразу два центральных защитника на половине «Ливерпуля» – ради Мане Шкриньяр пришел на левый фланг, несмотря на то, что номинально играл ближе к правому:

При всей сложности эпизодов (остаются 1-в-1 без подстраховки) защитники «Интера» справились. Не просто сдерживали атакующую троицу, но и смело шли в отбор. Точность передач Жоты и Салаха рухнула по сравнению с показателями по сезону (у Диогу – на 15%, у Мо – на 10%). Потери под давлением тоже были на рекордном уровне. Например, у Жоты за тайм их оказалось сразу 4 – столько же у португальца в среднем за игру.

Прессинг-стиль «Ливерпуля» отличался. Команда Клоппа использовала привычную зонную модель прессинга, в которой шестиугольник (тройка полузащитников + тройка нападающих) создает компактность и перекрывает в первую очередь центральную зону. Относительно свободными оставались только фланги:

«Ливерпуль» пытался наказать «Интер» за смелость, «Интер» проверял фланги. Но защитники были круты и тут

С одной стороны, прессинг жестко ограничил позиционную атаку – причем именно как стадию. С другой, команды перепробовали разные способы по прохождению прессинга, что в теории могло открыть для них источник моментов (причем даже более убойных, чем после позиционных атак).

Вектор задавал прессинг. «Ливерпуль» перекрывал центральную зону – там у «Интера» прошло всего 24% атак (показатель по сезону – 28%). Как следствие, хозяева сделали упор на фланги. После матча Клопп отдельно подчеркнул этот момент:

«Мы знали, что они создают глубину в последней линии, разыгрывают мяч сзади, а потом играют диагональными передачами на Думфриса или Перишича. Против этого трудно защищаться. Мы – прессингующая команда, но розыгрыши помогают преодолеть прессинг. Поначалу мы хорошо давили, им было сложно выйти, но, к сожалению, мы ничего из этого не извлекли. Вложили много сил в этот прессинг, но ничего не получили взамен – ни шанса, ни гола. Потом трудно продолжать в том же духе».

Под Думфриса и Перишича «Интер» использовал два приема. Первый – забросы за спину Робертсону и Тренту. Эпизодически они теряли позицию, но их здорово выручали центральные. И Конате, и Ван Дейк смещались во фланги и страховали. За всю игру, пожалуй, был только один эпизод, когда кто-то из них не справился (но даже тогда Ибраима выручил Вирджила подкатом):

Второй прием был уже чисто под Перишича. Главной задачей было вывести его на пространство – либо против Трента, либо просто по флангу (когда у Трента есть поддержка). Иван здорово использовал эти моменты. Завершал их либо опасными кроссами в штрафную, либо стягивал на себя несколько соперников и освобождал партнеров. В итоге стал лучшим в команде по навесам с игры и передачам под удар.

В начале второго тайма «Интер» усилил мощь на фланге Перишича – к нему в атаку подключался Бастони (до перерыва 5 касаний на чужой половине, после – 13). Это разнообразило комбинации и позволило провести чуть ли не лучший отрезок в матче – с 45 по 60 минуту хозяева владели мячом 78%, а соотношение ударов было 3:0 в их пользу.

У «Ливерпуля» такого же акцента на какой-либо зоне не было. Но их попытки создавать моменты тоже вытекали из прессинг-стиля «Интера». Из-за того, что хозяева давили персонально, «Ливерпуль» пытался создать наилучшие условия для нападающих. Выделялись два – либо забросы в сторону всей тройки (ситуация 3-в-3), либо забросы четко на одного из них (ситуации 1-в-1).

Первый прием чаще применялся до перерыва, второй – после:

Большинство таких дуэлей оставалось за защитникам «Интера». За всю игру у Бастони, Де Врея и Шкриньяра набралось 7 попыток отбора. Все 7 завершились удачно. Показательно, что только 2 из них были в своей штрафной. Подчеркивает, насколько смело они действовали.

Редкие ошибки, когда нападающие «Ливерпуля» получали свободу, «Интер» маскировал через фолы – на своей половине команда Индзаги совершила 7 (у «Ливерпуля» – только 1 нарушение). Пара из них привели к хорошим моментам – убойный удар головой Мане после подачи со штрафного, прямой удар Трента.

Именно стандарты стали главным источником остроты для гостей (8 ударов из 13 в матче). «Интер» с ними не справился, хотя, как правильно заметил Брозович, обычно у них такой проблемы не возникает (всего 3 пропущенных в Серии А). Правда, «Ливерпуль» – далеко не обычный соперник. Команда Клоппа забила больше всех со стандартов в чемпионатах топ-5 (14 мячей) и наносит больше всех ударов после них (5,7 за игру). Даже когда атакующая тройка разбита (например, из-за отъезда Салаха и Мане на Кубок Африки) или ее нейтрализует соперник (как получилось у «Интера»), стандарты могут в одиночку выиграть матч для «Ливерпуля».

После игры Клопп признал, что комбинация, которая завершилась голом Фирмино, команда даже отрабатывала на предыгровой:

«Да, это так. Пит Кравиц и наши аналитики – вот чья это заслуга. Когда мы проводим анализ, то смотрим, как защищается соперник – правда, это делают все, не только мы. Вчера у нас было не так много времени на тренировке, но да, мы успели отработать стандарты. Более того, это чуть ли не единственный аспект, который мы полностью отработали перед матчем».

Замены Клоппа тоже сработали. «Ливерпуль» получил контроль на концовку, а Трент его неплохо использовал

Помимо заготовки на угловой, еще один важный ход от тренерского штаба «Ливерпуля» – замены во втором тайме. Еще в перерыве Клопп выпустил на поле Фирмино (правда, тут вмешалась травма Жоты), а на 60-й вообще сделал тройную замену – вместо Фабиньо, Эллиотта и Мане вышли Хендерсон, Кейта и Луис Диас.

После игры Клопп объяснил, что с их помощью «Ливерпуль» захватил контроль над игрой: «Ребята, которые вышли на замену, здорово повлияли на игру. Все трое были хороши на своем отрезке. После гола Бобби мы начали контролировать игру, а потом вообще забили классный второй мяч – снова после стандарта».

Этот контроль выражался через владение. Показатель «Ливерпуля» в заключительные полчаса – 67%. Особенно здорово его поддерживали Хендерсон и Кейта. Несмотря на то, что Джордан сыграл всего 30 минут, он умудрился стать первым полузащитником «Ливерпуля» по количеству передач. Крутость Кейта – лидерство по точности передач среди полузащитников.

Благодаря такому перевесу по владению больше шансов проявить себя получил Трент. В дуэли с Перишичем он явно проигрывал перед тройной заменой. Затем исправился за счет классных эпизодов в атаке.

Этот момент Трент начинает даже ближе к своим воротам, чем Перишич:

Но заканчивает, сильно оторвавшись от хорвата. Свобода трансформировалась в убойную передачу на Диаса – это тот самый единственный явный момент в матче с игры:

В эпизоде перед штрафным на второй гол Трент тоже неплохо себя показал – прежде всего, в движении.

Сначала по нему играет Чалханоглу:

Затем Перишич:

А в конце эпизода Бастони, к которому на помощь подлетает Видаль. Дело заканчивается фолом чилийца:

В результате у Трента два заработанных стандарта, с которых «Ливерпуль» забил оба мяча, и еще лучший момент, созданный командой за всю игру. Это не делает его перфоманс выдающимся (стал худшим в команде по неудачным отборам, Робертсон сыграл стабильнее), лишь подчеркивает, что благодаря уникальным качествам в атаке может поправить себе оценку даже в относительно неудачной игре.

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Максимально смелая тактика «Интера» – объяснение, почему мы увидели и такую бешеную интенсивность, и равную игру. Команда Индзаги не просто предложила интересный план, но и неплохо его выполняла. При определенной доле везения могли даже победить, а теперь вынуждены начинать ответку с необходимостью забивать минимум два на «Энфилде» – очень обидно и сурово.

«Ливерпуль» в очередной раз доказывает, что обладает чуть ли не лучшим тренерским штабом в футболе (необязательно лучшим главным тренером, хотя и тут у Клоппа хорошие шансы). Были и продуманные решения перед матчем (выход крепкого Конате – под мощный «Интер»), и удачные замены (выход Хендо и Кейта), и стандарты, над которыми работают помощники Юргена и которые снова сработали. С таким сочетанием можно выигрывать матчи, даже когда соперник выдает отличный перфоманс.

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo