«Реал» обогнал «Жирону»! Победный гол на 90+2 в меньшинстве 👑

Драматично.

«Реал» вернулся на первое место в Ла Лиге! Выгрыз лидерство трудной победой 1:0 над «Алавесом» с решающим голом на последних минутах.

Правда, только победы было недостаточно – помогла еще осечка «Жироны», команда-сюрприз сыграла 1:1 с «Бетисом». У «Жироны» и «Реала» стало по 45 очков, при равенстве в Испании смотрят на личные встречи – в очном матче «Реал» разбил «Жирону» 3:0 на выезде, это до сих пор единственное поражение «Жироны» в сезоне.

«Реал» победил «Алавес» в меньшинстве!

«Алавес» начал дерзко и смотрелся с «Реалом» на равных: несмотря на меньшее владение, выбегал в колкие контратаки и даже нанес удар.

К концу первого тайма подошли без очевидно опасных моментов. Самый явный – выстрел Феде Вальверде, который парировал вратарь Антонио Сивера.

На 54-й минуте «Реал» остался в меньшинстве: Начо влетел шипами в нападающего «Алавеса», и судья Исидро Диас де Мера, изначально показавший желтую, после совета ВАР-ассистента поменял карточку на прямую красную.

Удаление усугубило и так тяжелую ситуацию в «Реале» с центральными защитниками: с начала сезона уже двое (Эдер Милитао, Давид Алаба) порвали кресты, универсальный Эдуардо Камавинга тоже травмирован. Как и еще полсостава мадридцев. Из-за нехватки ЦЗ пришлось выпускать в эту зону номинального опорника Орельена Тчуамени.

Красная Начо спутала план «Реалу» и раскрепостила «Алавес», но до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. «Алавес» пару раз пытался пробить Кепу Аррисабалагу, гости тоже пару раз проверяли Сиверу, а Хоселу даже сыграл пяткой – все безрезультатно.

В компенсированное время игрок «Алавеса» неаккуратно отдал пас вратарю и мяч ушел на угловой. Тони Кроос подал в штрафную, где поджидал одинокий Лукас Васкес. Тут Сивера уже не спас – 1:0!

Тренер «Алавеса» Луис Гарсия был в ярости.

Очень обидно – провести отличный матч с топ-клубом и пропустить в последний момент.

Соперник «Жироны» выцарапал ничью, тоже забив в концовке

Против «Бетиса» «Жирона» сразу поперла вперед и по большинству показателей смотрелись острее соперника. Перманентное давление привело к пенальти, который реализовал Артем Довбик. У него уже 11 голов в сезоне – больше лишь у Борхи Майораля из «Хетафе» (12) и Джуда Беллингема (13).

После перерыва порхал уже «Бетис»: команда Мануэля Пеллегрини создавала моменты, но никак не могла их реализовать.

Помог сумасшедший выстрел защитника Хермана Пеццельи в самой концовке: после розыгрыша углового мяч заметался в штрафной, отскочил к аргентинцу, и тот пальнул под перекладину без шансов для Пауло Гассаниги.

Как оказалось, удар лишил «Жирону» лидерства в лиге. Но давайте честно: рывок каталонцев на этом отрезке сезона и так впечатляет.

Команда, проводящая лишь четвертый сезон в элите Испании, уже успела впервые в истории обыграть «Барселону», еще и на выезде! «Жирона» победила 14 раз в 18 турах и уступила лишь мощному «Реалу», хотя даже против него создавала неплохие шансы .

Артем Довбик – не единственный мегарезультативный игрок команды. Латераль Ян Коуту – четвертый в списке лучших ассистентов лиги с пятью голевыми (но Довбик и здесь близко – у него четыре).

Тренер Мичел Гонсалес после ничьей с «Бетисом» подчеркнул силу команды: «Мы закончили 2023-й с 75 очками за календарный год, а сейчас идем в зоне ЛЧ. Первая часть этого сезона – замечательная, мы провели ее на уровне лучших клубов мира. За это я ставлю моим игрокам «отлично».

Фото: Gettyimages/Fran Santiago, Juan Manuel Serrano Arce