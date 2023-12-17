«Бавария» выманивает Араухо из «Барсы». Ему даже звонил Тухель

Цель номер один.

Возможный роман Рональда Араухо и «Баварии» – новый яркий трансферный сюжет.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, на переходе защитника «Барсы» настаивает лично Томас Тухель. Тренер видит в 24-летнем игроке «идеального вожака», которого его команде так не хватает в этом сезоне.

Они уже созванивались.

Похоже, Тухель лично звонил Араухо. Вместе со спортивным директором

По информации Sky Sports, тренер и спортивный директор Кристоф Фройнд сами звонили уругвайцу, а Томас даже подготовил детальный тактический отчет. Немец не скрывает, что хочет только Рональда и даже не рассматривает другие варианты.

Факт разговора подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Утверждает, что тренер «давно одержим» трансфером и «готов на все». Если уругваец подаст знак – клуб придет за ним зимой и даже готов переплатить.

Томас уже отреагировал на ситуацию: «Я не стану это комментировать. Мы говорим только о наших игроках. Недавно я позвонил маме, но никаких сообщений об этом не было».

«Скучно точно не будет. Много что произойдет, – слова Кристофа Фройнда. – Приближается трансферное окно. Разговоры какие-то есть, но подробно об этом говорить не хочу».

Араухо еще не отказал «Баварии», но шансов на зимний трансфер почти нет. «Бавария» все понимает и готова выжидать. Клуб точно не планирует сдаваться и уже готов предложить игроку одну из самых больших зарплат в Германии.

И все же приоритет Араухо – «Барса». Уже ждет новый контракт

Журналист Тони Хуанмарти пишет, что Рональд неприкасаем в «Барсе», и даже астрономические деньги не вынудят каталонцев согласиться на трансфер.

Фабрицио Романо подтвердил: Араухо по-прежнему сосредоточен на клубе, счастлив и ждет нового контракта. Сейчас Рональд зарабатывает около 7 млн евро в год – это меньше, чем у Андреаса Кристенсена или Иньиго Мартинеса.

Еще одно препятствие «Баварии» – гигантские отступные в 1 млрд евро.

«Бавария» – не первый суперклуб, который приходил за Рональдом Араухо. Например, в 2022-м Diario Sport писал, что «МЮ» делал игроку «астрономическое предложение» и был готов удвоить зарплату, но защитник отказался и продлил контракт до 2026 года.

Араухо любит «Барсу», хотя нравится ему далеко не все. Недавно Рональд заявил, что не хочет играть на позиции правого защитника – как и Жюль Кунде. Это один из аргументов, которым его соблазняет Тухель.

В «Баварии» уругваец точно будет в центре.

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO, IMAGO/Ricardo Larreina, Sven Hoppe/dpa/Global Look Press