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«Бавария» выманивает Араухо из «Барсы». Ему даже звонил Тухель

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Рональд Араухо Рональд Араухо
Томас Тухель Томас Тухель
Футбол Футбол

Цель номер один.

Возможный роман Рональда Араухо и «Баварии» – новый яркий трансферный сюжет.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, на переходе защитника «Барсы» настаивает лично Томас Тухель. Тренер видит в 24-летнем игроке «идеального вожака», которого его команде так не хватает в этом сезоне.

Они уже созванивались. 

Похоже, Тухель лично звонил Араухо. Вместе со спортивным директором 

По информации Sky Sports, тренер и спортивный директор Кристоф Фройнд сами звонили уругвайцу, а Томас даже подготовил детальный тактический отчет. Немец не скрывает, что хочет только Рональда и даже не рассматривает другие варианты.

Факт разговора подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Утверждает, что тренер «давно одержим» трансфером и «готов на все». Если уругваец подаст знак – клуб придет за ним зимой и даже готов переплатить.

Томас уже отреагировал на ситуацию: «Я не стану это комментировать. Мы говорим только о наших игроках. Недавно я позвонил маме, но никаких сообщений об этом не было».

«Скучно точно не будет. Много что произойдет, – слова Кристофа Фройнда. – Приближается трансферное окно. Разговоры какие-то есть, но подробно об этом говорить не хочу».

Араухо еще не отказал «Баварии», но шансов на зимний трансфер почти нет. «Бавария» все понимает и готова выжидать. Клуб точно не планирует сдаваться и уже готов предложить игроку одну из самых больших зарплат в Германии.

И все же приоритет Араухо – «Барса». Уже ждет новый контракт

Журналист Тони Хуанмарти пишет, что Рональд неприкасаем в «Барсе», и даже астрономические деньги не вынудят каталонцев согласиться на трансфер.

Фабрицио Романо подтвердил: Араухо по-прежнему сосредоточен на клубе, счастлив и ждет нового контракта. Сейчас Рональд зарабатывает около 7 млн евро в год – это меньше, чем у Андреаса Кристенсена или Иньиго Мартинеса.

Еще одно препятствие «Баварии» – гигантские отступные в 1 млрд евро.

«Бавария» – не первый суперклуб, который приходил за Рональдом Араухо. Например, в 2022-м Diario Sport писал, что «МЮ» делал игроку «астрономическое предложение» и был готов удвоить зарплату, но защитник отказался и продлил контракт до 2026 года.

Араухо любит «Барсу», хотя нравится ему далеко не все. Недавно Рональд заявил, что не хочет играть на позиции правого защитника – как и Жюль Кунде. Это один из аргументов, которым его соблазняет Тухель.

В «Баварии» уругваец точно будет в центре.

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Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO, IMAGO/Ricardo Larreina, Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

14 комментариев
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кто такой Иньиго Мартинес и почему он получает больше 7 млн?
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половину зарплаты левандовского надо бы ему отдать по-хорошему
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Ответ igls54
Если Араухо мечтает об "ушастом", то надо переходить. Шансы выше по-любому
2 лч за 20 лет - очень амбициозно.
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Тухель ни факт что сам до конца сезона доработает в Мюнхене
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мечтать не вредно но бесполезно
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Ким,Упамекано,Де Лигт и Араухо на 2 места в составе кажется перебором
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не «неприкасаем», а «неприкосновенен». когда же вы научитесь?
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Если звонит Тухель, то надо не брать трубку.
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Если Тухель так хочет работать с Араухо - то выход прост! Поменять Хави на Тухеля и всё!
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С другой стороны, при Хави не вижу уже титулов для уругвайца...
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Ответ данислам дадыбаев
мечтать не вредно но бесполезно
С одной стороны сидеть в кризисном клубе, который ближайшие 5-7 лет о чём-то выше 2-3 места мечатать не может. А с другой стороны чемпионская Бавария.
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