«Я играю ради дриблинга». «Бавария» купила Брайана Сарагосу – кто это такой?

Неожиданный трансфер: «Бавария» купила 22-летнего вингера «Гранады» Брайана Сарагосу.

Стоимость – 15 млн евро, «Бавария» выплатит отступные, игрок до конца сезона останется в аренде в «Гранаде». Испанский клуб повторил рекордный трансфер – за столько же продавали Айзека Саксесса в «Уотфорд».

В этом сезоне у Сарагосы 5+2 по гол+пас в 15 турах Ла Лиги. Сама «Гранада» идет в зоне вылета на 19-м месте, но Сарагоса ее лучший бомбардир.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд уже мыслями в следующем межсезонье: «Брайан – один из самых перспективных испанских игроков, мы следили за ним. Желаем ему удачи до конца сезона с «Гранадой» и с нетерпением ждем, когда он присоединится к нам летом».

Сарагоса любит дворовый футбол. Он фанател от Месси и Неймара, сейчас следит за Винисиусом

Брайан Сарагоса родился в Малаге, но местный клуб не взял его в академию – там не увидели потенциала, «Бетис» и «Вальядолид» тоже отказались от игрока. Когда вингеру было 18, на него вышла «Гранада», которая взяла его, игнорируя маленький рост и необычный профиль по сравнению с остальными выпускниками академий.

Феномен объяснял колумнист AS Альфредо Реланьо: «Уже некоторое время испанские академии выращивают всесторонне развитых футболистов, сильных, подкованных тактически и технически.

Задача тренеров – «отполировать недостатки», но обычно это выливается в их подавление, а если не получается – в устранение. Это привело к тому, что выделяющихся футболистов стало меньше, стабильно их поставляет лишь Бразилия, где юноши играют в мини-футбол и оттачивают свои хитрости. Оттуда вышли Роналдиньо и Винисиус. Брайан Сарагоса защитил во время футбольного формирования свой стиль игры и, благодаря этому, в XXI веке мы получили игрока из XX века».

Сам Брайан подтверждает эту точку зрения: «Я всегда беру мяч и пытаюсь обыграть того, кто впереди меня. Я играю ради дриблинга, а не для беганья за мячом или других вещей. С самого детства я пропадал в дворовом футболе, что и сформировало меня. Я играю как у себя на районе».

Выбор кумира очевиден: «Моим ориентиром всегда был Лео Месси. Мне очень нравился Неймар, в последнее время пристально слежу за Винисиусом».

Сарагоса – лидер «Гранады», лучший дриблер Ла Лиги и автор дубля против «Барсы»

Бывший главный тренер «Гранады» Пако Лопес отмечал любовь испанца к постоянному развитию: «Все футболисты хотят играть, выходить в старте и проводить все 90 минут, но Брайан прекрасно понимал, что успех складывается не только из проведенных на поле минут, он посвящал себя ежедневному развитию.

Были взлеты и падения, но он фантастический парень».

Сарагоса – лучший дриблер Ла Лиги-2023/24. У испанца 82 обводки – с отрывом больше чем у кого-либо (у ближайшего преследователя Нико Уильямса из «Атлетика» 73). В среднем совершает 2,9 обводки за матч – впечатляет! Умениям помогает антропометрия: испанец – самый низкий футболист в топ-5 лиг (всего 165 сантиметров).

Mundo Deportivo рассыпается в комплиментах: «Сарагоса способен играть на обоих флангах и великолепно ловит моменты для ускорения и резких остановок, соперник не успевает среагировать. Дриблинг и ложные выпады выделяют его и делают игроком, которого невозможно остановить. Маленький рост – совсем не препятствие для него, он очень быстр с мячом». А вот характеристика AS еще из июля 2022-го: «Быстрый, атакующий, опытный игрок с огромными перспективами в будущем».

Уже упомянули, что Сарагоса – лучший бомбардир команды с пятью мячами. Столько же у нападающего Мюрто Узуни, но албанец основной пенальтист, а испанец все пять мячей забил с игры.

Самый запоминающийся момент – дубль «Барселоне» к 29-й минуте (один из голов на 17-й секунде!). После игры Сарагоса рассказывал: «Игроки «Барселоны» поздравили меня, но еще к перерыву они просили, чтобы я перестал ускоряться».

Сарагосу уже вызывали в сборную Испании: вингер вышел после перерыва в октябрьском матче отбора к Евро-2024 против Шотландии. Через два месяца за ним пришел топ-клуб – стремительный взлет.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago