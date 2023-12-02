Высоцкий
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6+1 в трех турнирах – вот это неделя у форварда «Вильярреала»!

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Вспышка Хосе Луиса Моралеса.

«Вильярреал» побеждает три матча подряд: поочередно обыграл «Самору» в Кубке Испании, «Осасуну» в Ла Лиге и «Панатинаикос» в Лиге Европы. Главный герой – нападающий Хосе Луис Моралес: все три победы получились благодаря его результативным действиям.

У 36-летнего испанца монструозные 6+1 – он поучаствовал в семи из восьми голов команды!

22 ноября – ⚽️⚽️ «Саморе» в Кубке (2:1). Очень важные мячи: первый на 88-й перевел игру в дополнительное время, а второй приговорил соперника на 96-й. «Вильярреал» прошел в следующий раунд.

26 ноября – ⚽️⚽️⚽️ «Осасуне» в чемпионате Испании (3:1). Проснулся во втором тайме и снова забил все голы команды. Когда на 78-й минуте памплонцы сократили отставание, третий мяч Моралеса окончательно успокоил.

30 ноября – ⚽️🅰️ «Панатинаикосу» в ЛЕ (3:2). Первый мяч забили без него (счет открыл Алекс Баэна), а дальше опять включился Хосе Луис. На 34-й с его передачи гол у Санти Комесаньи, а на 47-й Моралес все сделал сам. Гол стал победным: во втором тайме греческий клуб отыграл два мяча, но «Вильярреал» удержал три очка и вышел в плей-офф.

Все это во время турбулентности в клубе и после трех матчей подряд в запасе. Мощно!

Моралес вспыхивал и в прошлом году: подменял основных и забивал «Реалу»

Форвард спасает не впервые – успешные отрезки были и до этого.

В сезоне-2022/23 у испанца 15+4 во всех турнирах, почти половина результативных дейсвий – в Лиге конференций. Квалификацию и групповой этап «Вильярреал» прошел уверенно во многом благодаря Моралесу: 2+1 против «Хайдука» в августе вывели в евроосень, а 4+2 в группе помогли занять первое место.

Во всех матчах с его голами и ассистами «Вильярреал» победил. Дальше уже не пошло: в 1/8 финала получили 1:2 от «Андерлехта» по сумме матчей.

В чемпионате нападающий раскрылся только ко второй половине сезона, до середины февраля оставался лишь с одним голом в Ла Лиге. После поперло: пять в пяти матчах, в том числе победные «Хетафе», «Альмерии» и «Осасуне».

8 апреля форвард поучаствовал в победе «Вильярреала» на «Сантьяго Бернабеу» (3:2): на 70-й сравнял счет, поэтому через 10 минут Сэмюэл Чуквуэзе влепил именно победный мяч.

Голы были максимально своевременными, потому что хандрили или травмировались основные нападающие: Жерар Морено и Николас Джексон. Во время суперсерии Моралеса у них суммарно лишь один гол (Морено «Альмерии»).

Сезон-2023/24 пока выглядит похуже: до хет-трика «Осасуне» у Моралеса не было ни одного результативного действия. Период прорыва совпал с возвращением в клуб тренера Марселино Гарсии Тораля – при нем победы во всех трех матчах.

Получается, нашел своего джокера, ведь Жерар Морено пока не забивает, а Александр Серлот травмирован.

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Фото: AP Photo/Jose Breton; Gettyimages.ru/David Ramos

7 комментариев
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Марселино топ,не пойму почему топ клубы не зовут.
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Ответ Oleg Nikolaev
Потому что он и не топ вовсе, яркие вспышки в игре всегда и во всех клубах чередовались с провалами. Он тренер мотиватор, а не первоклассный специалист, здесь же он без малого три недели и Вильярреал явно занимал не свое место, вот и возвращается все на круги своя, соперники далеко не топ были к тому же
Как надо не любить футбол, чтобы назвать Тораля мотиватором((((
+5
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старый добрый Моралес ему бы в барсу))
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Моралес всё никак не успокоится на четвёртом десятке :)) респект!
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за ЖПЛ рад чисто по-человечески: команда начала "оживать".

а Моралесу - отдельный респект, вспыхнуть в таком возрасте дорогого стоит 💪🔥
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Ответ Зверёк
Марселино топ,не пойму почему топ клубы не зовут.
Может из за его странных увольнений , при нормальных результатах клубов
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