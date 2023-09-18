«Атлетико» забил мини-Бускетс из «Лас-Пальмаса». Его главная победа – поверженная лимфома Ходжкина

Подвиг Кириана Родригеса.

На выходных «Лас-Пальмас» остановил «Атлетико» (2:1). Героем матча стал опорник Кириан Родригес. Он не только забил первый гол, но и выключил Антуана Гризманна.

«Не могу поверить, что забил. Футбол – остров чудес», – радовался испанец.

Не страшно, если вы не знакомы: Родригесу уже 27 лет, и это его дебютный сезон в Ла Лиге. Но с каким же трудом полузащитник «Лас-Пальмаса» к этому пришел.

Кириан Родригес победил лимфому Ходжкина

Всю жизнь Родригес провел на Канарских островах: начал в «Тенерифе», но в 2015-м перебрался в академию «Лас-Пальмаса», в которой прошел все ступени и через три года добрался до первой команды.

Кириан стал профи только в 22. В интервью Mundo Deportivo он признавался, что в юности всерьез думал заняться торговлей, но мама уговорила остаться в футболе и заставляла ходить на тренировки.

«Конечно, тяжело смотреть на тех, кто в 18 лет сверкает в Ла Лиге, когда сам сидишь в молодежке, – вспоминал игрок. – Это сложный этап, который проходят многие средние футболисты. Не всем дан такой талант. Важно не сдаваться».

Родригес просидел в резерве целый год, но следующий сезон начал в основе. Счастью не было предела. Казалось, впереди много хорошего. Но летом 2022-го все сломалось.

Кириан собрал пресс-конференцию и объявил, что у него нашли лимфому Ходжкина.

Лимфома Ходжкина – злокачественное опухоль лимфатической системы. Причины ее возникновения до сих пор неизвестны. Последние исследования сошлись на вирусной природе болезни, но есть версия, что она передается только генетически.

При обнаружении на начальной стадии, как было у Кириана, восстановление занимает от двух до шести месяцев. Лимфому Ходжкина в футболе находят не впервые: осенью 2021-го этот же диагноз поставили Дэвиду Бруксу из «Борнмута», он пролечился шесть месяцев, а в мае 2022-го объявил о возобновлении карьеры.

Страдают и в других видах спорта: например, гандболистка Владлена Бобровникова и хоккеист Иван Мирошниченко. Оба справились с болезнью.

У Кириана же начались изнурительные месяцы лечения.

«Хочу, чтобы меня видели сильным, а не просто присылали сообщения с сожалениями и поддержкой, – излучал уверенность футболист. – Знаю, что выкарабкаюсь, а это зимнее окно станет лучшим в карьере. Я не перейду в гранд, точно нет, я просто вернусь на поле. Вернусь еще сильнее».

Первым игрока поддержали фаны «Лас-Пальмаса»: на 20-й минуте (его номер) первой игры сезона устроили оглушительные овации. Вскоре акцию подхватили болельщики в каждом городе, где играли канарцы. «Лас-Пальмас» не бросил игрока: полностью взял на себя лечение, а также финансово помогал семье Кириана. Партнер Бенито Рамирес брился налысо.

Уже спустя полгода Родригес преодолел болезнь. В январе 2022-го врачи разрешили тренироваться, а через два месяца он выскочил против «Сарагосы» – получил аж 18 минут счастья. Следующий матч и вовсе начал в старте.

Как и все остальные до конца сезона.

В предпоследнем туре Сегунды Кириан отдал ассист на форварда Сандро Рамиреса, а через пять дней продлил контракт с командой. Это была не просто благотворительная акция: Родригес разорвал центр поля и помог «Лас-Пальмасу» вернуться в Ла Лигу.

В конце сентября Кириан забил впервые после болезни: прибил «Гранаду» мощным ударом в девятку на 92-й минуте, принеся команде первую победу в сезоне, а потом зарыдал с капитанской повязкой на руке. «В тот момент я вспомнил все: последний год, болельщиков. Это очень красивый момент».

Тренер Хавьер Пимьента рассказал после матча: «Представляете, на неделе шутили с Кирианом, что после возвращения ему оставалось только забить. На тренировках я ему говорил: «Если у тебя не будет получаться, ударь из-за штрафной». Сегодня у него залетело в девятку».

Теперь все позади.

«Лас-Пальмас» – мини-«Барса». И это не просто аллегория

Победой над «Атлетико» скромный островной клуб заслужил чуть больше внимания.

«Лас-Пальмас» – уникальный аутсайдер. В отличие от «Альмерии» и «Гранады», они пытаются играть первым номером, даже грандам навязывают свои условия: «Атлетико» закрыли умным прессингом в центре, а мадридский «Реал» встречали так высоко, что сами не выдержали космический темп.

Все начинается с тренера. Пимьента пропитан идеями «Барсы»: провел 20 лет в системе клуба, поработал почти со всеми молодежными категориями, а в 2020-м мог возглавить основу после отставки Кике Сетьена, но в Каталонии не захотели рисковать и поставили на Роналда Кумана.

«Думаю, что Пимьента мог стать хорошим тренером для «Барсы», – считает Рональд Араухо, с которым пересеклись во второй команде. – Он мне очень помог. Всегда был рядом, научил меня футболу и философии «Барселоны». Это прекрасный тренер».

Пимьента еще год просидел в «Барсе Б», а летом подхватил «Лас-Пальмас» – и сразу вышел в Ла Лигу. Хавьер обожает 4-3-3, но понимает реалии, поэтому играет по более осторожным 4-5-1.

Вингеры Мунир и Пехиньо стартуют чуть глубже, создают пространство под латералей (особенно хорош Серджи Кардона, его уже ведет «Атлетико»). Если выходит Альберто Молейро, левый защитник поднимается еще выше.

«Стиль игры похож на стиль «Барсы», – подтверждал Хулиан Араухо (однофамилец уругвайца), который пришел по аренде. – Когда советовался с Хави, он сказал, что «Лас-Пальмас» – лучший вариант, потому что там работает Пимьента. Он любит, когда игроки владеют мячом, а его футбол такой смелый, словно это топ-клуб».

Главная фишка «Лас-Пальмаса» – высокая линия обороны: центрдефы Мика Мармоль и Сауль Коко много рискуют, выдергиваются из линии, пытаясь накрыть соперника еще до штрафной. Если не выходит, их прикрывают опорники Кириан Родригес и Энзо Луаодис. Плюс есть 20-летний Максимо Перроне – аргентинец принадлежит «Ман Сити».

Если Луаодис заострен на прессинг, то Кириан – скелет «Лас-Пальмаса». Он диктует игру в стиле Серджи Бускетса: в Ла Лиге лишь Алеиш Гарсия из «Жироны» совершает больше успешных пасов, чем Родригес. При этом испанец именно продвигает мяч. Он третий в лиге по пасам с продвижением: впереди снова Гарсия и Иско, через которого идут вообще все атаки «Бетиса».

Кириан полностью контролирует движение мяча, владеет всеми видами передач. Если знать, что это его первый год в Ла Лиге, показатели поражают сильнее. Хотя сравнения с Бускетсом заведомо проигрышные для всех опорников мира, Кириан максимально их заслуживает.

«Нам повезло, что у нас есть такой гений, как Кириан, – восхищен Пимьента. – У него просто невероятный пас. Работал в «Барсе», только Бускетс пасует лучше, но Кириан лишь начинает свой путь. Мне кажется, он может давать нам еще больше: входить в штрафную, чаще бить. Уверен, он может еще и забивать.

Кириан превосходен, но это не его потолок».

Фото: Gabriel Jimenez Lorenzo/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press; twitter.com/Kirian10rguez; instagram.com/kirianrguez