15 комментариев

Закончил в 46.

На выходных испанский футбол прощался с легендарным судьей Антонио Матеу Лаосом. Последним матчем стала игра «Мальорка» – «Райо Вальекано».

От этой новости немного грустно. Как бы к нему ни относились болельщики, нужно признать: Матеу Лаос провел крутую карьеру длиной в 24 года.

Местные медиа называют его послужной список лучшим в истории испанского судейства. На прощание раскрываем Антонио Матеу Лаоса по-новому.

И не удивляйтесь, что имя эксцентричного судьи – Антонио, а не Матеу. Дело в двойных инициалах: полностью его зовут Антонио Мигель Матеу Лаос. Подробнее про эту испанскую традицию мы писали здесь.

Мечтал играть, но стал арбитром из-за смерти отца

Будущий судья начинал в «Эстивелье» из Валенсии. «Я играл на левом фланге и обладал отличным голевым чутьем, – вспоминал Матеу Лаос в 2019-м. – Когда я выходил к воротам, они будто становились шире. Я мысленно останавливался и думал: если я хорошо ударю, то будет гол. Это было классное ощущение».

Паренька мотивировал отец Пепе: помогал и подпитывал его мечту. А когда маленький Антонио в шутку говорил, что будет собирать апельсины на семейной ферме, Пепе злился: если решил стать футболистом – посвяти себя этому.

В какой-то момент юный Матеу Лаос даже попал в академию «Валенсии», но не выдержал конкуренции и вернулся в «Эстивелью». Даже после такого он жил мечтами.

Все оборвалось в 14 лет: отец умер после долгой борьбы с болезнью Паркинсона в 54 года. Антонио остался без такого близкого человека.

«После окончания финала ЛЧ-2020/21 я посмотрел на небо. Я всегда это делаю, – рассказывал Матеу Лаос в 2021-м, ровно 30 лет спустя. – Я чувствую, что он меня защищает. В детстве он всегда приободрял меня и говорил, что все получится. Я сейчас наслаждаюсь здоровьем, которого у него, к сожалению, не было.

Когда отец умер, нам нужны были деньги, чтобы выжить. Он был спортсменом, выступал на высшем уровне – становился чемпионом Европы по стендовой стрельбе.

Он страдал болезнью Паркинсона, из-за нее пришлось бросить спорт. У бедняги даже не было денег на участие в чемпионатах, люди помогали ему с турнирами, но взамен он возвращал им полученные призовые».

После потери отца пришло трудное осознание: придется бросить футбол, чтобы обеспечивать семью. Мама осталась с 6 детьми. «Было тяжело решиться на перемены: мне нравилось играть, я только попал в Сегунду Б, – позже раскрывал детали Матеу Лаос. – Мне очень помог старший брат, он тогда судил и пригласил попробовать. Было настоящим вызовом преодолеть смерть отца, но брат знал, что после этого я сильно повзрослею. В 14 лет я уже был абсолютно сознательным человеком».

Матеу Лаос начал судить в низших лигах. Позже признавался: «Если быть честным, я хотел стать футболистом. Я играл 4 года, и это было чудесно: меня уважали как футболиста, как судью и как человека. Люди знали о моей страсти к этой игре с самого маленького возраста. У меня был выбор: играть в Терсере или стать судьей. Я выбрал второй вариант».

Мама – еще один важнейший человек в жизни Антонио. Прямо перед началом финала ЛЧ-2021 Матеу Лаос подмигнул в камеру. Через неделю объяснился: «Я подмигиваю маме – а в конце игры пытаюсь улыбаться, чтобы она знала, что у меня все хорошо.

Однажды она рассказала мне секрет: в конце каждого матча мама всматривалась и искала меня, чтобы увидеть, с каким лицом я уходил с поля. С того времени стараюсь каждый раз сохранять веселое лицо».

Правда, на финале ЛЧ мамы не было из-за здоровья: «Ей уже 82 года, и несмотря на то, что она вакцинирована, нужно беречь ее. Мама главная в нашей семье: вырастила шестерых детей, включая меня».

Однако без милого момента тот финал между «Ман Сити» и «Челси» не обошелся. «Во время матча я оказался в углу поля и посмотрел на трибуны, где сидела жена с детьми, – продолжал Матеу Лаос. – Подумал: почему бы не поздороваться с ними? Когда игра закончилась, фанаты обеих команд подхватили моего старшего сына, Пау, и начали качать на руках будто на рок-концерте. Когда я обнялся с ним, на время выпал из реальности.

Потом я подошел к жене и младшему сыну, а на следующий день получил фотографию того момента. Это как если бы человек не мог покинуть свой сон».

Сын Пау помогал папе и готовиться к матчам. Судья рассказывал, что накануне всегда слушал музыку, а подборками занимался именно Пау. Сам Антонио же признавался, что его любимая группа – Coldplay, а музыка помогает ему правильно настроиться.

Матеу Лаос добрался до двух ЧМ (рекорд испанских судей) и финала ЛЧ

«Если не посвящать этому делу 24 часа в сутки, арбитром не стать», – делился наблюдениями Антонио.

Испанец начал судейскую карьеру аж в 1992-м, а к 1999 году обслуживал матчи четвертого дивизиона Испании. Рост получился быстрым: с 2002-го по 2004-й он судил игры третьей испанской лиги, затем четыре сезона отработал в Сегунде. Ла Лига началась в 2008-м, 15 лет назад.

Загибаем пальцы:

• В 2011-м Матеу Лаос стал судьей ФИФА. Стартовал в товарняке между Колумбией и Эквадором (2:0), который проходил в Мадриде. В декабре того же года дебютировал на групповом этапе Лиги Европы, а спустя год, в декабре 2012-го, работал уже на матче Лиги чемпионов.

• В апреле 2014-го впервые обслужил финал Кубка Испании, в котором «Реал» обыграл «Барсу» 2:1.

• Главное достижение на уровне сборных – поездки на ЧМ-2018 в Россию и ЧМ-2022 в Катаре. Матеу Лаос стал первым испанским судьей, ездившим в качестве главного на два ЧМ. Помимо турниров в России и в Катере, судил молодежный ЧМ-2015 и ЧМ-2017, а также футбольный турнир на Олимпиаде-2016.

Ту Олимпиаду Матеу Лаос позже отмечал отдельно и называл Бразилию страной, в которой ему больше всего понравилось судить. Рассказывал, что прямо перед отелем, в котором он жил, постоянно собиралась куча мальчишек и играла в футбол 7 на 7: «Они делали это абсолютно в любое время суток».

• 29 мая 2021-го Матеу Лаос отработал финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» обыграл «Ман Сити» 1:0.

На этом достижения не заканчиваются:

• Матеу Лаос входит в тройку испанских судей с наибольшим количеством матчей – 288 (больше лишь у Эдуардо Итурральде Гонсалеса и Альберто Ундиано Мальенко).

• Один из немногих испанских судей, получавших премию «Золотой свисток» и в Примере, и в Сегунде: этот приз выдают ежегодно лучшему арбитру страны в обоих профессиональных дивизионах с сезона-2001/02. Матеу Лаос отличился и там, и там (Примера-2013/14 и Сегунда-2006/07).

И даже с таким обилием наград и достижений Антонио Матеу Лаос никогда не уставал от футбола, а только наслаждался: «Судьей ты не упускаешь ни одной детали. Если у игрока не получается что-то, нужно предоставить ему немного свободы, а если он, наоборот, сыграл хорошо, то находится в таком настроении, в котором с ним легче взаимодействовать.

Как и в обычной жизни, в судействе нужно учитывать эмоции. Мышление человека – важный аспект этого».

Помог опыт преподавателя физкультуры: это повлияло на культуру общения

В середине 2000-х тогда еще арбитр Сегунды параллельно работал преподавателем физкультуры в мадридском Политехническом университете, который до этого закончил.

Работа в университете повлияла на коммуникацию с остальными. Все отмечали, что Матеу Лаос общается с игроками по-теплому, обращается к ним по именам. «Моя манера происходит от моего призвания – преподавания. Все время в институте я называл своих студентов по именам, а до этого делал это и на уроках с детьми. Это упрощало мне работу с ними.

В футболе переход к этому был намного проще. Зачем называть игроков по фамилии, если ты знаешь их имя? Мне это кажется абсурдным. Кроме того, во время игры слышно, как футболисты обращаются друг к другу. Вот по номеру я их никогда не называл. Нам нужно стараться разговаривать с людьми таким образом, чтобы до них все доходило, это работает как с учениками, так и с футболистами».

Спрашивал игроков о детях и открытии бара, передавал привет родителям Де Брюйне

После дерби «Реала» и «Атлетико» (2:0) в 2020-м полузащитник «Реала» Каземиро выдал комплимент: «Мы должны поздравить судей с их работой, но прежде всего Матеу Лаоса, который для меня лучший. Матеу – сильнейший арбитр в лиге. Есть очень хорошие судьи, но он лучший. Он лучше всех объясняет решения».

Матеу Лаос охотно общался с игроками: Жерар Пике рассказывал, что в одном из матчей тот спросил о детях, Кейлор Навас вспоминал, как судья однажды поздравил его с отличным сэйвом…

И это еще не все!

«В конце игры Матеу спросил меня, когда открывается мой бар, – рассказывал бывший футболист «Малаги» Велингтон. – Для меня это было странно. Я уверен, что телекамеры поймали это. В любом случае, бар уже был открыт, и если бы он пришел, я бы отнесся к нему как можно лучше. В другой игре он спросил о моей машине Фольксваген Жук.

Все это благодаря тому, что испанец тщательно готовился к каждому матчу. Просматривал моменты из предыдущих игр, чтобы лучше понять мышление каждого игрока. «Для меня очень важно читать, что пишут в прессе, – объяснял Матеу Лаос. – Я хочу знать, как каждый игрок вступает в игру, оказывается ли на него давление, обвиняют ли его в симуляциях. Я хочу знать их личную ситуацию, потеряли ли они кого-то из близких.

Я хочу знать, что произошло в течение недели с Месси, Криштиану или кем бы то ни было. Все это может повлиять на их реакцию на поле, и я должен это понимать. Я часами читаю, смотрю видео и делаю заметки о моей следующей игре».

«В судействе все работает так: чем больше знаешь о футболе, изучаешь команды, их тактику, тем легче тебе будет работать на игре, – продолжал тему Матеу Лаос в интервью El País. – Знать какие-то факты о футболистах всегда хорошо. [Перед финалом ЛЧ-2020/21 я читал] о Жоау Канселу, Фернандиньо, Сесаре Аспиликуэте… То, что чувствовал последний, когда уходил в «Марсель» годы назад. В разговоре с Кевином Де Брюйне я передал привет его родителям. Знал, что они очень помогли ему стать футболистом.

Все говорят о моей любви к этому, но на поле иногда не хватает времени. Однако если я могу поболтать с игроками, то почему бы не воспользоваться возможностью, если мне нравится футбол?»

Разбиралась и психология: «Я изучаю каждую деталь их жизни, пытаюсь найти общий контекст: очень важно понимать эмоциональное состояние футболистов. Я преподаватель физкультуры в прошлом, отец и брат в настоящем. Понимаю, что просто прийти поесть паэлью в воскресенье с пустой головой не то же самое, как прийти, зная, что моя сестра преодолела какую-то жизненную ситуацию. Или мой племянник получил три на экзамене. Нужно обращаться с людьми так, как хочешь, чтобы обращались с тобой, с эмпатией».

Матеу Лаос даже учил определенные футбольные термины на разных языках. Во время международных матчей судья спокойно болтал на английском, а внутри Испании мог в какой-то момент перейти на каталанский язык.

«Я уважаю и восхищаюсь всеми футболистами, потому что раньше хотел быть на их месте. Но я не обращаю внимания на клубную принадлежность или на имя футболиста, со всеми обращаюсь одинаково», – заверял Антонио.

Правда, такая близость нравилась не всем игрокам. Однажды Андрес Иньеста отогнал Лаоса со словами «Матеу, ты уже надоедаешь, иди отсюда». Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес на ЧМ-2022 высказывался так: «Этот судья – безумие, он высокомерен. Если ему сказать что-то, он будет с тобой разговаривать со злостью. Так как Испания до этого вылетела, он хотел, чтобы выбыли и мы. Худший арбитр турнира».

А вот бывший одноклубник Иньесты и нынешний главный тренер «Барселоны» Хави, наоборот, хвалил судью: «Мне нравится Матеу за то, что он много разговаривает с игроками, для меня это хорошая черта. Арбитр не должен нервничать, чего Лаос и избегает».

При этом Лаос обожал ситуации, когда его обступают несогласные игроки: «Это мне нравится, потому что я всегда готов к диалогу. Я разговариваю с ними как со спортсменами, и странно, что они думают, что так смогут получить какое-то преимущество».

Об эксцентричности Матеу Лаоса высказывался даже Пеп Гвардиола. В четвертьфинале ЛЧ-2017/18 тренер накричал на судью после первого тайма ответного матча «Ман Сити» и «Ливерпуля» (1:2) и получил прямую красную. После поражения Пеп заявил: «Я знаю Антонио еще по Испании. Этот рефери – особенный парень, ему нравится выделяться. Всякий раз, когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения».

То же касалось безумного количества карточек. Особенно продуктивным вышел декабрь 2022-го, когда испанец показал 36 карточек (33 желтых и 3 красных) в матчах Нидерланды – Аргентина на ЧМ-2022 и «Барселона» – «Эспаньол» в Ла Лиге.

В катарской игре Матеу Лаос установил рекорд по желтым (17) для одной игры ЧМ, перебив достижение Валентина Иванова из памятной битвы Португалии и Нидерландов.

Несмотря на все скандалы и разборки, судейство было для Лаоса всем. В интервью сайту УЕФА в 2021-м испанец откровенничал: «Работа судьей – мое счастье. Я считаю, ключевой критерий – это быть самим собой. Когда работаешь на игре, берешь на себя ответственность за множество разных личностей.

Судья – часть игры, а попытки помочь игрокам и тренерам – часть нашей работы. Если ты способен делать это и оставаться расслабленным, то сделаешь таковыми и их, вы сможете нормально взаимодействовать. И принимать решение станет проще».

Проще процесс делают и современные технологии. Матеу Лаос шутил про пользу ВАР в футболе: «Если бы ВАР придумали раньше, на голове у меня бы остались волосы».

После завершения карьеры Лаос хочет играть в пелоту (баскская игра с мячом), но готов к работе в тренерском штабе

Несмотря на валенсийское происхождение, Антонио фанатеет от спорта, популярного в Стране Басков – пелоты, игры с мячом и ракеткой. Подробнее про пелоту можно прочитать здесь.

Матеу Лаос играл в пелоту каждый день параллельно с карьерой судьи. Соперники самые приятные – мама, старшая сестра и жена Крис. Последняя, по словам самого Антонио, его каждый раз обыгрывает.

После завершения карьеры Матеу Лаос планировал больше времени уделять пелоте и даже поучаствовать в каком-нибудь турнире. «Игроки в пелоту делят одну раздевалку, взаимное уважение гораздо важнее соперничества. Как преподавателю по призванию, мне нравится, что спорт служит для продвижения подобных ценностей», – выделял особенности пелоты судья.

А теперь неожиданный факт: Антонио Матеу Лаос как-то признавался, что готов войти в тренерский штаб в футбольном клубе. «Мне нравится преподавание, но если бы я стал членом какого-либо тренерского штаба, то мог бы принести много пользы. В качестве физиотерапевта уже, наверное, нет, потому что годы идут, но я могу воздействовать на игроков эмоционально или разговаривать с другими судьями».

Впрочем, есть и другие варианты. Бывший испанский судья Хуан Андухар Оливер давал инсайд, что Матеу Лаос может уехать в Саудовскую Аравию и судить там. Или же возглавить местный судейский корпус. А президент технического комитета судей Испании Луис Медина Канталехо говорил, что Матеу Лаосу предложат остаться судьей ВАР, но, судя по слухам, Антонио не прельщает такой сценарий.

***

Красиво попрощалось с Матеу Лаосом «Фанатское объединение», туда входят фанатские группы всех клубов Ла Лиги.

Президент организации Хорхе торжественно вручил Лаосу еще один «Золотой свисток», но уже не за конкретный сезон, как бывало раньше, а за «блестящую профессиональную карьеру в качестве судьи». Все прошло в центре стадиона «Мальорки» «Сон Мойш». Болельщики встретили это аплодисментами.

Антонио Матеу Лаос ни капли не жалеет, что его жизнь совершила такой поворот в сторону судейства: «Я выбрал футбол и семью. Я бы хотел быть футболистом, но я не считаю себя неудавшимся игроком. Тогда мне хотелось играть в Сегунде Б, но, работая арбитром, появляется еще одна возможность попасть в элиту. Я – счастливчик».

Фото: eastnews.ru/Alberto PIZZOLI / AFP, David Ramos, CESAR MANSO, PIERRE-PHILIPPE MARCOU; Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Rafa Babot, Stu Forster, Alex Caparros, Shaun Botterill, Tim Nwachukwu, Lars Baron/Bongarts, Cristian Trujillo/Quality Sport Images