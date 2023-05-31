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«Севилья» хочет убрать тренера, который вышел в финал ЛЕ. Что за несправедливость?

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Хосе Луис Мендилибар Хосе Луис Мендилибар
Андони Ираола Андони Ираола
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Все ради Ираолы из «Райо».

«Севилья» перевернула ужасный сезон: после грусти возле зоны вылета команда подлетела к месту в еврокубках. А традиционный финал Лиги Европы – шанс не только выиграть любимый трофей, но и пробиться в прибыльную Лигу чемпионов.

Почти никто не верил в такой успех перед приходом Хосе Луиса Мендилибара. Но даже отличные результаты не гарантирует 62-летнему испанцу работу на следующий сезон: Marca пишет, что в «Севилье» не очень хотят продлевать контракт, истекающий летом.

Что за несправедливость?

«Севилья» не верила в Мендилибара. Ираолу уже звали

Коротко про то, кого в марте подбирал Мендилибар. Полный разбор той депрессии тут.

«Севилья» тотально заваливала сезон и грустила на 13-м месте в Ла Лиге, а в любимой Лиге Европы чудом не вылетела от «Фенербахче» на первой стадии плей-офф. Итогом стала отставка Сампаоли – он по ходу сезона заменил Хулена Лопетеги. Команда смотрелась ужасно, а Сусо злился, что игроки просто не понимают, как действовать. 

После прихода Мендилибара ситуация изменилась: «Севилья» прошла «Ман Юнайтед» и «Ювентус» в ЛЕ – кошмарный сезон резко превратился в перспективный.

Но руководство уже думает о другом тренере – спортдир Рамон Мончи хочет пригласить Андони Ираолу из «Райо». Вместе с ним зовут вингера Иси Паласона. AS сообщает, что Мончи изначально не верил в Мендилибара и сразу пытался привезти Ираолу. Баск не хотел покидать «Райо» в середине сезона и отказался.

Еще один плюс – Ираола может прийти свободным агентом. Хотя есть вариант, при котором стороны просто обменяются тренерами: «Вальекано» выхватит Мендилибар, привыкший работать в скромных клубах.

Ведущий программы La Prórroga de Estadio Deportivo Оскар Мурильо добавил детали: «Если Мендилибар выигрывает Лигу Европы, с ним продлевают контракт, они должны это сделать. Если он не победит в турнире, то уйдет через парадную дверь, не продлив соглашение. Мендилибар не тот человек, он не доставит много проблем».

Сам Хосе не комментирует слухи: «Сейчас я здесь. Мы сконцентрированы на окончании сезона. Все остальное обсудим летом».

Ираола и правда настолько хорош?

Считается чуть ли не самым перспективным тренером Испании.

Ему всего 40 лет, еще прошлым летом за ним активно гонялся «Лидс», но испанец отказался – не хотел так рано уезжать в Англию. Андони всегда отличался рассудительностью и спокойствием – из-за этого его уже сравнивают с Эрнесто Вальверде и Хоакином Каппаросом. Сам Ираола восхищается Марсело Бьелсой и Юргеном Клоппом.

«Уважаю Клоппа, мне нравится стиль игры его команды, – описывал свою философию Андони. – Я восхищаюсь, как он работает с игроками. Тоже стараюсь акцентировать внимание на игроках, ведь с ними надо быть особенно аккуратным. Зачем команде тренер, который не нравится игрокам? Я сам долго играл и понимаю, что в этих условиях невозможно достичь успеха. Мне нужна гармония между всеми структурами клуба. Тренер нуждается в доверии.

В «Атлетике» Бьелса всегда говорил нам, что мы должны получать удовольствие от матча, не думая о том, чего хочет он. Просто выходить и делать дело. Если тренер не способен убедить игрока в своих идеях, то он точно провалится. Марсело – мой главный ориентир».

Ираола поработал на Кипре, потом так хорошо показал себя в «Мирандесе», что следующим летом за ним выстроилась очередь из Ла Лиги. Но Андони выбрал «Райо» – хотел полного доверия от руководства. Ставка на молодого тренера окупилась: всего за сезон Ираола вытащил «Вальекано» из трясины Сегунды, а потом зажег в Ла Лиге, почти попав в еврокубки с одним из самых бедных клубов Испании.

«У меня нет слов. Это чудесно, но мы должны стараться еще больше», – радовался тренер.

Сезон-2022/23 вышел еще мощнее: на старте сезона «Райо» залез на четвертое место, но после паузы на ЧМ-22 команду настиг ожидаемый спад. Теперь «Вальекано» сражается за место в ЛК, пока латераль Фран Гарсия уже пакует чемодан в «Реал». Его прогресс – еще одно достижение коуча, раскрывшего так много классных игроков: вингера Иси Паласон и хавбека Санти Комесанья, кипер Димитриевски уже в шорт-листе «Барсы», если уйдет Пенья.

«Севилья» – новый вызов, хотя Marca уверяет, что на Андони смотрит и его родной «Атлетик». Ираола уже объявил об уходе из «Райо»: «Я не болтун, так что не смогу подобрать красивых слов, – с улыбкой прощался тренер. – Я верю, что после моего ухода с «Райо» все будет в порядке. Мы росли вместе, я никогда не забуду это место. Но пришло время уйти. Хочу новый вызов».

Mundo Deportivo сообщает, что Мончи готов на все, чтобы привезти Ираолу в «Севилью».

Может ли его переубедит победа Мендилибара в ЛЕ?

Андони Ираола до того, как стал известен

«Футбол Пепа – владение ради владения». Тренер «Севильи», который вынес «МЮ» и «Юве»

Фото: globallookpress.com/Juan Jose Ubeda/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency

2 комментария

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Mr. Fett
Все эти метания обычно ни к чему хорошему не приводят. Имхо Мендилибар заслужил один полноценный сезон
+5
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Direct free kick
Рубрика, "а что вы знаете о лицемерии?".
Канделябр: не жалует Гвардиолу, выбил мюмю из ЛЕ во многом методом Моуриньо, по максимуму подловив соперника на ошибках. Хейтеры Моуриньо выставляет Канделябра как адепта "настоящего футбола". Мюмюшки в финале за Севилью, это вообще кринж.
Весело. Удачи настоящим римлянам, подделка дуче вылетела дважды из еврокубков в этом сезоне
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