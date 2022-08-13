Валиева, Щербакова, Трусова – кто самая надежная российская фигуристка? Мы посчитали все прыжки

Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова – кто стабильнее в прыжках? Кто наша сильнейшая квадистка и кому лучше покоряются элементы ультра-си?
Этот пост мы подготовили совместно с подписчицей наших соцсетей Татьяной Пяткиной. Для максимальной объективности составили три рейтинга: а) учитываем все исполненные прыжки; б) учитываем только четверные; в) учитываем элементы ультра-си (квады + тройной аксель).
Сначала – о показателях каждой участницы международных турниров от России (речь только о прошлом сезоне).
У Усачевой абсолютные показатели: Дарья выбила 100% приземленных прыжков на стартах. Правда, красивая цифра получилась лишь из одного соревнования – Усачева выступала только на Гран-при Америки.
А тяжелая травма на разминке перед Гран-при Японии оборвала ей сезон.
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Олимпийская кампания Алены Косторной – неудачная: перелом руки перед чемпионатом России вывел ее олимпийской гонки, и как итог – всего три старта в сезоне. При этом из четырех попыток ультра-си (все – тройными акселями) по-настоящему не получилась лишь одна, а общая стабильность у Алены близка к образцовой – 96,6%.
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Солидную надежность показала Елизавета Туктамышева: из 15 попыток трикселя провалена одна (уже по традиции на самом важном для Лизы старте – чемпионате России). Ошибка в короткой программе, по сути, закрыла дорогу на Евро и Олимпиаду.
При этом не стоит забывать, что Туткамышева – любительница относительно простых каскадов с двойными прыжками и секвенциями.
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Забавный парадокс: Синицына – лучшая по стабильности всех прыжков, если считать только квадисток; и худшая, если считать только четверные.
У Ксении была всего одна попытка квада – в произвольной на чемпионате России – которая закончилась падением. В остальном высокая оценка сложилась из небольшого количества прокатов и относительно легкого контента.
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Олимпийская чемпионка собрала 93% надежности всех прыжков.
При этом ее статистика четверных впечатляет гораздо меньше – лишь 63%. Весь сезон Анна боролась с квад-флипом и квад-лутцем (неудачную попытку которого мы видели на Гран-при Франции). Впрочем, скромный набор четверных и отсутствие трикселя не помешали выиграть главный старт – не в последнюю очередь благодаря мастерству и стабильности в остальных элементах.
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Квадовой отличницей оказалась Майя Хромых. Именно у нее самый высокий показатель по стабильности четверных – 90% (приземлила 9 из 10)! При этом набор Майи, конечно, гораздо скромнее, чем у Трусовой и Валиевой.
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Неожиданно, но по чистоте исполнения всех прыжков Камила Валиева выиграла только у Трусовой. В разрезе всех трех показателей она не стала худшей или лучшей где-либо, продемонстрировав относительно ровные цифры.
На статистику повлияли не слишком удачные прокаты на Finlandia Trophy 2021 и Олимпийских играх (особенно в произвольной). К тому же в прошлом сезоне у Камилы самое большое количество стартов – 7, а значит, и выше вероятность допустить ошибку.
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Слабейшей с точки зрения стабильности сразу по двум критериям (приземленные ультра-си и общее количество приземленных прыжков) оказалась Александра Трусова.
Огромную роль сыграл, разумеется, триксель, с которым Саша билась весь сезон, но так и не победила – сплошные падения. По стабильности четверных Трусова не так плоха – 77%. За пять турниров она прыгнула 18 квадов (больше только у Валиевой, откатавшей 7 произвольных).
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А теперь сводные таблицы.
Таблица стабильности для всех прыжков.
В обоих случаях лидер – Майя Хромых. При этом гораздо чаще ультра-си прыгали Валиева (35) и Трусова (22). Среди трикселисток лидерство и почти эталонные цифры у Туктамышевой – 14 из 15 (93% стабильности).
А лучшая фигуристка, прыгающая и квады, и триксель, – Валиева (83%).
Фото: globallookpress.com ; РИА Новости
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