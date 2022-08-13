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Валиева, Щербакова, Трусова – кто самая надежная российская фигуристка? Мы посчитали все прыжки

Анна Щербакова Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Камила Валиева Камила Валиева
Ксения Синицына
Майя Хромых Майя Хромых
Алена Косторная Алена Косторная
Александра Трусова Александра Трусова
Дарья Усачева Дарья Усачева
Фигурное катание Фигурное катание

Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова – кто стабильнее в прыжках? Кто наша сильнейшая квадистка и кому лучше покоряются элементы ультра-си?

Этот пост мы подготовили совместно с подписчицей наших соцсетей Татьяной Пяткиной. Для максимальной объективности составили три рейтинга: а) учитываем все исполненные прыжки; б) учитываем только четверные; в) учитываем элементы ультра-си (квады + тройной аксель).

Сначала – о показателях каждой участницы международных турниров от России (речь только о прошлом сезоне).

У Усачевой абсолютные показатели: Дарья выбила 100% приземленных прыжков на стартах. Правда, красивая цифра получилась лишь из одного соревнования – Усачева выступала только на Гран-при Америки.

А тяжелая травма на разминке перед Гран-при Японии оборвала ей сезон.

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Олимпийская кампания Алены Косторной – неудачная: перелом руки перед чемпионатом России вывел ее олимпийской гонки, и как итог – всего три старта в сезоне. При этом из четырех попыток ультра-си (все – тройными акселями) по-настоящему не получилась лишь одна, а общая стабильность у Алены близка к образцовой – 96,6%.

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Солидную надежность показала Елизавета Туктамышева: из 15 попыток трикселя провалена одна (уже по традиции на самом важном для Лизы старте – чемпионате России). Ошибка в короткой программе, по сути, закрыла дорогу на Евро и Олимпиаду.

При этом не стоит забывать, что Туткамышева – любительница относительно простых каскадов с двойными прыжками и секвенциями.

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Забавный парадокс: Синицына – лучшая по стабильности всех прыжков, если считать только квадисток; и худшая, если считать только четверные.

У Ксении была всего одна попытка квада – в произвольной на чемпионате России – которая закончилась падением. В остальном высокая оценка сложилась из небольшого количества прокатов и относительно легкого контента.

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Олимпийская чемпионка собрала 93% надежности всех прыжков.

При этом ее статистика четверных впечатляет гораздо меньше – лишь 63%. Весь сезон Анна боролась с квад-флипом и квад-лутцем (неудачную попытку которого мы видели на Гран-при Франции). Впрочем, скромный набор четверных и отсутствие трикселя не помешали выиграть главный старт – не в последнюю очередь благодаря мастерству и стабильности в остальных элементах.

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Квадовой отличницей оказалась Майя Хромых. Именно у нее самый высокий показатель по стабильности четверных – 90% (приземлила 9 из 10)! При этом набор Майи, конечно, гораздо скромнее, чем у Трусовой и Валиевой.

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Неожиданно, но по чистоте исполнения всех прыжков Камила Валиева выиграла только у Трусовой. В разрезе всех трех показателей она не стала худшей или лучшей где-либо, продемонстрировав относительно ровные цифры.

На статистику повлияли не слишком удачные прокаты на Finlandia Trophy 2021 и Олимпийских играх (особенно в произвольной). К тому же в прошлом сезоне у Камилы самое большое количество стартов – 7, а значит, и выше вероятность допустить ошибку.

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Слабейшей с точки зрения стабильности сразу по двум критериям (приземленные ультра-си и общее количество приземленных прыжков) оказалась Александра Трусова.

Огромную роль сыграл, разумеется, триксель, с которым Саша билась весь сезон, но так и не победила – сплошные падения. По стабильности четверных Трусова не так плоха – 77%. За пять турниров она прыгнула 18 квадов (больше только у Валиевой, откатавшей 7 произвольных).

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А теперь сводные таблицы.

Таблица стабильности для всех прыжков.

 
Безусловно, ошибиться с самым сложным в мире прыжковым набором гораздо проще, чем откатать чисто один старт без ультра-си. Именно поэтому мы провели анализ еще по двум критериям: сравнили чистоту приземления квадов и прыжков ультра-си (четверные + тройной аксель).
 

В обоих случаях лидер – Майя Хромых. При этом гораздо чаще ультра-си прыгали Валиева (35) и Трусова (22). Среди трикселисток лидерство и почти эталонные цифры у Туктамышевой – 14 из 15 (93% стабильности).

А лучшая фигуристка, прыгающая и квады, и триксель, – Валиева (83%).

Фото: globallookpress.com ; РИА Новости

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