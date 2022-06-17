Какие программы Даниила Глейхенгауза нравятся вам больше всего? Мы спросили – вы ответили

Привет всем любителям фигурного катания! На связи снова Sports.ru. В честь дня рождения хореографа группы Тутберидзе мы спросили вас, какие программы Даниила Глейхенгауза нравятся вам больше всего. И вы ответили ❤️

1. Короткая программа «Фрида» Александры Трусовой. Сезон-2021/22

Безусловным фаворитом стала короткая программа Саши Трусовой «Фрида». Пожалуй, ни одну программу этого сезона не хвалили так часто, как эту. Стопроцентное попадание в образ и наши сердца.

2. Произвольная программа «Болеро» Камилы Валиевой. Сезон-2020/21 и 2021/22

Становление этой программы нам довелось наблюдать целых два сезона. И менялось многое: от костюмов, до количества ультра-си и обновленных мировых рекордов.

3. Произвольная программа «Круэлла» Александры Трусовой. Сезон-2021/22

А эта программа уже навсегда в истории. Именно в образе Круэллы Саше покорились пять квадов.

4. Произвольная программа «Мастер и Маргарита» Анны Щербаковой. Сезон-2021/22

Еще одна работа хореографа, вошедшая в историю Олимпийских игр. Постановка, которая очень подошла Ане.

5. Короткая программа «Ангел» Алены Косторной. Сезон-2018/19 и 2019/20

Эту программу все мы мечтаем увидеть на льду еще хоть раз. Хореография Глейхенгауха, скольжение и триксель Косторной – вот залог качественной постановки.

6. Все программы Алины Загитовой

И снова в нашем опросе вы не смогли остановиться на одной постановке для Алины. В соцсетях мелькали самые разные варианты: от олимпийских до показательных. Но чаще всего поклонники вспоминали «Черного лебедя», «Кармен» и «Me Voy».

А какая программа Глейхенгауза вам понравилась больше всего?

Фото: globallookpress.com